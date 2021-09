El ida y vuelta entre Lacalle Pou y manifestantes: "Nosotros no nos borramos"

El presidente de la Republica, Luis Lacalle Pou, viajó a Salto este jueves para participar de la inauguración de un Centro PYME y mantuvo cruces con manifestantes en los que reivindicó el derecho a la protesta y los reclamos, pero también dejó clara su postura de "respaldar también a los que quieren trabajar".

En el marco de una semana salpicada por la conflictividad en distintos sectores de actividad, y también en la relación entre oficialismo y oposición, Lacalle Pou fue interrumpido reiteradamente en su discurso por parte de manifestantes que reclamaban contra las políticas del gobierno, y remarcó su disposición a "escuchar a todos" cara a cara.

"Acá están los que vienen a saludar, los que vienen a pedir y los que se vienen a quejar. Eso es el Uruguay. No tendría ni que decirlo: están en todo su derecho de exigirle al gobierno lo que reclaman", afirmó.

Ante los aplausos, pero también algunos gritos que le siguieron –desde "vende patria" a "no mientan más"–, agregó: "Me olvidé de decir que con respeto hay que reclamar, pero lo daba por hecho".

Luego Lacalle aludió a que elpaís está saliendo de la pandemia con "esfuerzo", pero los gritos –"¡recortaste todo! ¡están recortando todo!", se escuchó desde la multitud– volvieron a tapar sus palabras.

"Vamos a hacer una cosa: cuando yo termine los voy a escuchar a todos, como hicimos siempre en todos los lugares. No nos borramos de ningún lado", respondió Lacalle, despertando aplausos y más gritos.

"También es importante, para mantener una sociedad cohesionado, no solo lo que se dice sino también cómo se dice. Este gobierno no escucha más a los que gritan, escucha más a los que tienen razón. Y la verdad no tiene volumen", agregó el presidente.

"Entonces en esta salida que estamos de la pandemia, mucha gente está haciendo uso del derecho legítimo a la huelga y al paro, pero mucha gente va a ser defendida por el gobierno: la que quiere trabajar, no hacer huelga y no hacer paro”, continuó.

"La sociedad es eso: reclamar y poder gozar de los derechos que la Constitución nos otorga a las dos partes. Y hay tiempo para todo. Pero no podemos contraponer una parte de la sociedad a la otra. Está costando mucho salir", dijo Lacalle.

A continuación, el mandatario ejemplificó el impacto que tuvo en productores de Salto el paro de 72 horas en el puerto, que “frenó el país”. "Venían recién unos vecinos que están esperando a ver si se reactiva una de las inversiones más importantes en lo que hace a los cítricos. El gobierno está trabajando para que esa empresa pueda volver a producir. Ahora, por más esfuerzo que se haga en Salto, si los barcos no pueden salir con los cítricos, no vale la pena el que está agachando el lomo acá. El país quiere trabajar y nosotros vamos a respaldar al que quiere trabajar legítimamente”, remarcó Lacalle Pou.

“Hay que dialogar, comprender los reclamos, pero no se puede trancar el país”, añadió.

"Frenó al país"

En rueda de prensa, Lacalle insistió en que el del puerto "fue un paro que frenó al país". "Cuando en todo el mundo están pidiendo que vengan líneas de barcos porque están escaseando, a todos nos rompió el alma ver como un barco se va sin hacer la carga descarga. Entiendo el reclamo pero no me parece lógico que se frene el principal lugar de carga y descarga", aseguró el presidente en conferencia de prensa. La medida comenzó este martes y finalizó este jueves al mediodía.

"La Constitución habilita la huelga y el paro pero también habilita el derecho al trabajo y esas dos cosas tienen que convivir. Sobre todo cuando el país está haciendo un esfuerzo enorme por salir adelante. Tenemos que cuidar al que sale todos los días a trabajar. Si alguien acá en Salto trabaja en la industria cítrica y no puede sacar la carga por el puerto, no hay tu tía. De nada vale el trabajo", sentenció el presidente

"Lo dañino es que se vaya un barco sin producción nuestra o sin descargar. Eso hay que cuidar. Si no podemos exportar lo que producimos, se corta la cadena comercial. Por eso hay que dialogar, comprender los reclamos pero no se puede parar el país", aseguró Lacalle.

El Sindicato de Trabajadores Portuarios (Supra) decidió este lunes comenzar un paro de actividades en el puerto de Montevideo que se extendió hasta este jueves. La medida respondía a dos motivos. Uno es la falta de acuerdo para la renovación del convenio colectivo de los trabajadores de TCP que se vienen negociando desde hace varios meses con Katoen Natie. Y el otro motivo es el rechazo a la extensión de la concesión de la terminal por 50 años –desde 2031 hasta 2081– en el puerto de Montevideo acordada entre el gobierno y la empresa belga.

Lacalle Pou mantuvo el miércoles varias reuniones con jerarcas para analizar la situación que el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, definió como un “golpe al hígado” de la economía.

“La verdad que Uruguay no puede darse el lujo de perder días de exportaciones en el puerto, sobre todo con el conflicto que hay vinculado a la falta de contenedores. Uruguay está en un momento de despegue económico, con récord de exportaciones", aseguró en declaraciones a Telemundo.

Delgado dijo que el paro afecta “muchísimo la economía y puede afectar mercados”. “Como hay una demanda tan grande de contenedores, donde Uruguay es víctima de esta situación que está pasando en el mundo y, además de esta situación, los días que puede trabajar no trabaja, algunos negocios incluso corren riesgo, porque todos los mercados se vuelven más exigentes”, dijo.

El presidente del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra), Álvaro Reinaldo, se refirió a los dichos de Delgado este jueves en Desayunos Informales. "Estamos con una mesa de diálogo tratando de que nos den garantías de que el acuerdo con Katoen Natie no traiga pérdidas de trabajo. Y de las condiciones de trabajo de los trabajadores de Montecon que nadie habla. El golpe al hígado se lo dieron a ellos y hasta ahora nadie les está dando certezas de qué pasará con sus fuentes de trabajo", aseguró.