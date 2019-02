El incierto futuro de Fabián Coito: ir al Mundial Sub 20 o partir en busca de nuevos rumbos

La selección sub 20 de Uruguay está a un paso de clasificar al Mundial de Polonia. Le quedan dos escalones para volver a coronarse campeón del Sudamericano. Argentina el jueves y Colombia el domingo. Y por curioso que resulte, puede perder a su entrenador.

La permanencia de Fabián Coito al frente de la selección juvenil de Uruguay es una incógnita. Su contrato se renueva automáticamente clasificando al Mundial de Polonia, pero en su contrato existe una cláusula para salir.

El técnico reveló a Referí: “El futuro lo voy a resolver cuando vuelva. La verdad que hay federaciones y hasta equipos que me han dicho la intención, y han hablado de contar conmigo, pero hasta terminado el torneo no voy a hablar nada. Se cayeron los equipos, pero las federaciones me dijeron 'retomamos' (cuando termine el Sub 20). Ha sido excelente porque no me han escrito, no me han llamado a lo largo del torneo. Así que hasta el final del torneo no voy a hablar de otras cosas que no sean de fútbol”.

Consultado por Referí sobre si el contrato que tiene con la AUF se renueva automáticamente clasificando al Mundial Sub 20 de Polonia, el técnico respondió: “El vinculo se renueva pero hay cláusula de rescisión. El tema es el desafío, la propuesta, el futuro. Es verdad, el Mundial es un desafío pero no tengo nada definido, lo voy a resolver cuando vuelva".

La charla con Tabárez

El técnico de la selección mayor, Óscar Tabárez, hizo público que mantuvo una charla con Fabián Coito sobre el futuro del conductor que está desde el inicio del proceso y pasó por todas las selecciones juveniles.

“Me ha informado de todo lo que había que informar pero en nada vamos a influir. Lo único que tenemos, que es obvio, es el deseo de que continúe. Es una persona muy importante sobre todo en la sub 20 porque cuando se instaló ahí consiguió cosas importantes. Como el proyecto de selecciones necesita de entrenadores que lo lleven adelante, es un deseo, pero para nada tomamos partido y no generamos ninguna presión”, expresó Tabárez en el programa Todo Pasa de Océano FM.

El técnico de Uruguay agregó: “No es una situación inédita, hubo entrenadores que estuvieron como Diego Aguirre, Juan Verzeri y tomaron otro rumbo para el fútbol de clubes, es una cosa común, muy válida y respetable porque tiene que ver con nuevos desafíos y progresos personales en muchos aspectos”.