El insistente pedido de Piqué al presidente de la Federación Española: que lo llevara a Tokyo 2020

El futbolista de FC Barcelona y también empresario, Gerard Piqué, le pidió al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, que hiciera gestiones para que lo lleven con la selección a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

Así lo informa El Confidencial, medio que accedió a audios de conversaciones entre Piqué y Rubiales, del que se informó este lunes sobre las negociaciones que realizaron para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudita.

En los diálogos también se mezcló el pedido del futbolista al directivo para ir a los Juegos Olímpicos como uno de los tres mayores que podía integrar el plantel.

Pique en la selección española

“Qué pasa, Rubi, ¿cómo estás? Estoy aquí en Bahamas y acabo de ver el partido de la sub-21 contra Polonia, ¡qué partidazo, hostia! Mira que la tenían difícil, ¿eh? ¡Dios! Cómo se han clasificado para los Juegos Olímpicos… Esta me la tienes que hacer, eh, Rubi, me la tienes que conseguir, hostia. Me hace una ilusión que te cagas jugar los Juegos Olímpicos. Y la tenemos que mantener muy en secreto, tío”, dice Piqué en un audio del 22 de junio de 2019.

Corría el 21 de junio de 2019. Piqué, tras ver a la Sub-21 clasificarse para los JJOO, le dijo a Rubiales: "Esta me la tienes que hacer, eh, Rubi, me la tienes que conseguir, hostia. Me hace una ilusión que te cagas jugar los Juegos"#SupercopaFileshttps://t.co/yjIUrD7eiz pic.twitter.com/p3YLSIZ1ZQ — El Confidencial (@elconfidencial) April 20, 2022

El zaguero le reiteró a Rubiales que al asunto debían mantenerlo en secreto para que otros futbolistas mayores no se postularan para ser convocados.

“Rubi, sobre todo, si mañana hablas con el entrenador de la sub-21, mantenedlo superconfidencial. Si se lo puedes decir, que sea algo entre nosotros, que no lo sabe nadie más (...) Si esto se filtra, va a haber otros jugadores que van a querer ir y va a ser un problema para él (de la Fuente) también”, expresó.

La petición de Piqué arrancó meses antes, en plenas negociaciones con los árabes. El 3 de marzo, le pidió a Rubiales que hablase con el seleccionador: "Rubi, si mañana hablas con el entrenador de la Sub-21, mantenedlo superconfidencial" #SupercopaFileshttps://t.co/yjIUrD7eiz pic.twitter.com/sf7eHJjcur — El Confidencial (@elconfidencial) April 20, 2022

A los pocos meses, El Mundo publicó que Sergio Ramos, zaguero de Real Madrid en ese entonces, también quería ir a Tokio 2020.

Eso preocupó a Piqué, quien volvió a contactarse con Rubiales.

“¿Sabes algo de esto?”, le preguntó, a lo que el directivo dijo no saber nada.

“Primera noticia. Ni idea. Palabra que me he quedado de piedra. Y hoy he estado con él (Sergio Ramos). No creo que sea verdad”, comentó.

"Geri —respondió Rubiales al día siguiente—, he hablado con De la Fuente, y me ha dicho que si te parece bien, él quiere esperar a que estén clasificados y que en cuanto estuvieran clasificados que, vamos, que al día siguiente te recibe" #SupercopaFileshttps://t.co/yjIUrD7eiz pic.twitter.com/JCI80GzIm5 — El Confidencial (@elconfidencial) April 20, 2022

A los dos días, Rubiales se contactó con Piqué. “Geri, esto que me dijiste de Sergio (Ramos), me huele que es verdad, porque me han dicho que quiere hablar conmigo. Te contaré cosas”.

Piqué le respondió que “lo de filtrarlo primero (a la prensa) para meter presión es mucho su estilo (refiriéndose a Ramos)”, a lo que Rubiales le dio la razón.

Pique en la selección española

Al día siguiente el zaguero le preguntó si había hablado con Ramos, a lo que el directivo le dijo que en una entrevista le habían preguntado por el tema y respondió que él no interfería en decisiones deportivas.

A las semanas, el capitán de Real Madrid hizo público su deseo de ir a los Juegos.

Finalmente, la pandemia de covid-19 retrasó Tokyo 2020 para el año 2021 y ni Pique, ni Ramos, lesionado, fueron convocados.

Los tres mayores citados fueron Dani Ceballos (Real Madrid), Marco Asensio (Real Madrid) y Mikel Merino (Real Sociedad) y España consiguió la medalla de plata tras caer en la prórroga de la final ante Brasil por 2-1.

Lo que dijo Rubiales

Este miércoles, Rubiales dio una conferencia de prensa sobre la filtración de los audios y se refirió al pedido de Piqué para ir a Tokyo 2020.

"Igual aparece otro que me lo pidió también, y no es Piqué. Porque tengo relación con muchos futbolistas. Fueron más los que me lo pidieron, no es una cuestión de enchufe", expresó.

Rubiales, sobre la petición de Piqué de ir a los JJOO: "Igual aparece otro que me lo pidió también, y no es Piqué. Porque tengo relación con muchos futbolistas. Fueron más los que me lo pidieron, no es una cuestión de enchufe"https://t.co/Hb41IVXcB4 pic.twitter.com/Yj4Fi3kPSR — El Confidencial (@elconfidencial) April 20, 2022

En otro orden, Rubiales se declaró "indignado" por las filtraciones sobre la Supercopa de España, denunció el "robo" de información de su teléfono y defendió la legalidad de los contratos con Arabia Saudita.

"Tengo una gran indignación por todas las falsedades que se están vertiendo y un enfado importante porque se esté dando prioridad a las falsedades en lugar del problema real que es que me han sustraído información de manera ilegal de mi teléfono", dijo en rueda de prensa.

El presidente de la RFEF compareció este miércoles para explicar los contratos para llevar la Supercopa a Arabia Saudita tras las informaciones sobre el cobro de comisiones por parte de Kosmos, la empresa de eventos deportivos presidida por el defensa del FC Barcelona Gerard Piqué.

El lunes, el medio El Confidencial informó, tras tener acceso a documentos y mensajes de audio privados entre Piqué y Rubiales, que la Federación negoció una comisión de 24 millones de euros (26 millones de dólares) para Kosmos para llevar a cabo esa operación.

Rubiales explicó que, después de que Kosmos se acercara a la RFEF con una propuesta para cambiar la formato de la Supercopa, se habló con varios países como Estados Unidos, Catar o China hasta decantarse por Arabia Saudita.

"Cuando vienen (Kosmos) con la posibilidad de negocio se les dice de manera clara que la relación económica no la van a tener con la Federación", explicó.

"Si hay cualquier tipo de comisión, Kosmos la tendrá con Arabia Saudita, por tanto la Federación no ha pagado, ni paga, ni pagará un solo euro en comisión a nadie por esta operación", afirmó Rubiales.

El presidente de la RFEF añadió que el contrato en cuestión ya "está desfasado" y ha sido sustituido por otro.

Recordó que en 2020 se acordó una "nueva relación de 10 años, que permite que Arabia pagará 40 millones de euros (43 millones de dólares) sin ni siquiera ir a jugar allí y la mitad de ese dinero va a equipos modestos".

El presidente de la RFEF insistió en que "todos los medios, incluso el que ha publicado este acuerdo, están de acuerdo en que esto es legal" y recordó que habían pasado todos los filtros éticos y legales de la Federación.

Con base en AFP