El insólito fallo arbitral que puede condenar a Welcome al descenso

Welcome perdió el lunes de local 90-82 en alargue contra Defensor Sporting por la 24ª fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbo, y quedó prácticamente condenado al descenso ya que Sayago derrotó a Atenas.

Para salvarse, Welcome deberá ganarle a Urunday Universitario de visitante y Olimpia de local y esperar que Sayago pierda con Nacional de local y Malvín de visitante para jugar un desempate.

Welcome pudo ganarle a Defensor Sporting, al que ya le había ganado en el Apertura, pero un insólito fallo arbitral anuló un doble de Melvyn Richardson a falta de 18 segundos. Así el partido se fue alargue donde Sporting lo terminó ganando bien.

En la jugada no se aprecia la falta que sanciona el juez Diego Ortiz quien fue acompañado por Julio Dutra y David Nadruz en la terna arbitral. Anthony Johnson tropieza y cae atrás pero el foul es sancionado a quien toma el rebote para luego anotar.

Esteban Yaquinta, entrenador de Welcome, descargó su bronca en Twitter: "Entrenadores y jugadores se quedan sin laburo por jugadas así. Welcome lo ganaba, por un invento no fue. No lo dejaron.... Igual hoy los que festejan son los de corbatas, los amantes de definir los torneos en los escritorios. Una vergüenza nuestro basquet".

El capitán de Verdirrojo, equipo que ya descendió, le contestó: "Lo de los jueces no es nuevo, y es entendible la calentura, nosotros (Verdirrojo) sentimos lo mismo (o más) cuando nos robaron contra ustedes. Ahí no te vi quejarte, tal vez una de las causas de por qué estamos como estamos, es por preocuparnos cuando solo le toca a uno".

Yaquinta le replicó: "Equivocado Fede. Mirá el video de ese juego y si lo festejo pese al desenlance. E inclusive repasá mis declaraciones posteriores... Sí me fijo cuando me toca y no me gusta. Pero va más allá de un juego puntual dos equipos descendidos en los escritorios por reyes de la moral".

Welcome y Verdirrojo fueron sancionados con quita de cuatro puntos por incidentes entre sus parcialidades tras un partido que fue suspendido por humedad y que correspondía a la primera fecha de la Liga.