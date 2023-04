"Le dije que me estaba cagando": la insólita urgencia de "Rocky" Balboa que terminó con final feliz

El delantero de Defensor Sporting, Adrián “Rocky” Balboa, vivió una situación poco frecuente en el fútbol en el último partido ante Racing, cuando tuvo que dejar la cancha corriendo para ir al baño.

Ocurrió antes de que terminara el primer tiempo del partido que se jugó este lunes a las 16:00 en el Palermo.

"Estaba con problemas estomacales", confesó el delantero este martes a 100% Deporte de radio Sport 890.

Balboa contó que comenzó a sentirse mal y le preguntaba al árbitro cuánto faltaba para que termine la primera mitad. “Le venía preguntando el tiempo al juez y cada vez que le preguntaba había pasado poquito”, dijo.

Foto: Leonardo Carreño.

Incluso, el zaguero rival Santiago Mouriño le preguntó qué le pasaba. “Le dije que no aguantaba más”, agregó.

“La última vez que le pregunté al juez me dijo que iban 36 minutos y le dije si podía ir al baño porque me dolía la panza. Me dijo que sí, pero que pida para entrar a la vuelta", agregó.

Con el OK del árbitro, salió corriendo rumbo al vestuario, lo que llamó la atención de quienes seguían el partido, incluso de su entrenador Marcelo Méndez.

"Llegué al vestuario y por suerte el asunto fue rapidito. Me dio para limpiarme, tirar la cadena, todo", agregó. "Marcelo me preguntó qué me pasaba y le dije que me estaba cagando", comentó, entre risas.

Leonardo Carreño

En el segundo tiempo, el atacante marcó el gol para el triunfo 1-0. Pero recordó lo mal que la pasó. "Picaba una vez y me dolía la panza, no podía jugar”, dijo.

Balboa también dijo que ya ha vivido anteriormente este tipo de situaciones, pero llegaba al entretiempo. “Esta vez estaba imposible”.

Además, contó que en su casa también tuvieron problemas estomacales. “Debe de ser eso, porque yo me cuido con la comida y más el día del partido", señaló.