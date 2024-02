El libro del verano se llama MANIAC, es de Benjamín Labatut, y tiene ciencia, delirios y discusiones morales

Me gusta conversar. Pero esto puede resultar contradictorio si alguna vez me cruzaste: en general tiendo a tener la boca cerrada, no hablo demasiado y trato de no usar la voz si no es necesario. Ya hay demasiado ruido en este mundo como para seguir colaborando en la distorsión. En realidad, creo que más que conversar me gusta estar en una conversación. Me gusta que haya un tema que me apasione arriba de la mesa y el ida y vuelta fluya; que los argumentos se crucen, se encuentren y se opongan; que los conceptos y las conclusiones se vayan desenroscando en el aire, y que eso sea gracias a la palabra, a la saliva gastada y, por qué no, a los vasos vacíos que se acumulan a medida que las horas avanzan.



Hay veces que me obsesiono con algunas cosas y no paro de buscar conversaciones sobre ellas, las fuerzo, las persigo. La más reciente: Anatomía de una caída, la película de la francesa Justine Triet que se puede ver en cines uruguayos. Con cada persona que sé que la vio he intentado tener algún tipo de intercambio. De hecho, creo que me gustó tanto verla como salir de la sala y pasar un rato largo charlándola con mi pareja. Al rodearla de palabras, al pensarla de forma conjunta y en detalle, estirando ese diálogo sin forma ni audiencia, terminó de consolidarse como una de las experiencia que más disfruté en los últimos días.



Toda esta cháchara sobre la conversación tiene un motivo, y es porque el tema de este primer Epígrafe del 2024 parte de allí: así como con Anatomía de una caída ha monopolizado mi interés conversatorio en las últimas horas, MANIAC, el último libro del chileno Benjamín Labatut provocó lo mismo durante las primeras semanas de enero. Como la película de Triet, y sobre todo como su anterior libro —el best-seller Un verdor terrible—, lo nuevo de Labatut tiene mucho para discutir y charlar. Habla de las obsesiones que le dan forma a nuestro mundo, de los delirios de la razón, de la incógnita de lo que se nos viene con el desarrollo de la Inteligencia Artificial, del factor humano frente lo implacable que parece ser el poderío de la maquinaria. Algo de eso vas a poder encontrar más abajo, si seguís leyendo.