El médico que operó a Suárez está sorprendido: "Ya se veía jugando hace dos meses"

El médico Ramón Cugat, una eminencia del deporte español que fue quien operó en enero pasado a Luis Suárez del menisco de su rodilla derecha, no ocultó su sorpresa por la gran recuperación que tuvo el salteño al cual le había pronosticado cuatro meses para retornar a las prácticas tras la intervención.

"Ha ido subiendo las cargas en casa, y ahora en el campo de forma individual. Esperamos que empiece a jugar, yo creo que sí, lo veía antes de encerrarnos muy animado. ¡Y ya se veía jugando hace dos meses!", indicó Cugat este domingo en una entrevista con el diario Sport de Barcelona.

El médico agregó que "la verdad que ha ido muy rápido, muy rápido, porque estas lesiones hay que andar con un poquito de cuidado, son jugadores de mucha potencia. Le gusta el fútbol, quiere jugar y se encuentra bien. Me decía: ¿Doctor, qué me falta, 20 días, tres semanas...? Me hacía bromas, es muy animoso".

Además, explicó que lo ve para que comience a jugar ni bien se reinicie la actividad en la Liga Española.

"Ahora va a tener un mes para ponerse en forma, quizás no entrará a jugar en los primeros minutos, pero esto ya es el entrenador el que lo va a dosificar, ya es cuestión técnica".

Luis Suárez retornó el pasado viernes 8 de mayo a los entrenamientos junto a sus compañeros de Barcelona y a la vez, lo hicieron el resto de los equipos que conforman la Liga Española.