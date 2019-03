La despedida de Manini con críticas al gobierno y desde las redes sociales del Ejército

El excomandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos dejó un mensaje de despedida que publicó en Youtube, luego de que el presidente Tabaré Vázquez decidiera destituirlo este martes.

Se refirió al deterioro del vínculo que ha tenido con el Poder Ejecutivo, lo que, según entiende, derivó en su destitución. En primer lugar, hizo referencia a su malestar por la decisión de la Justicia de enviar a prisión a un sargento que tenía pena excarcelable y por delitos ocurridos durante la dictadura, algo que comunicó al presidente en la reunión en la que fue destituido.

"Cito una decena de casos en los que queda demostrado en forma incontrastable que la Justicia actuó sin pruebas y sin respetar los más elementales principios del derecho", dijo. Además, mencionó el "clima de creciente deterioro de relacionamiento" que ha tenido con Vázquez y en ese sentido se refirió a la "sanción inédita" que recibió en setiembre.

"Quiero dejar bien claro mi concepto de que el Ejército debe quedarse al margen de toda lucha partidaria", dijo Manini en su mensaje de despedida divulgado en Youtube.

Además, volvió a referirse a la posibilidad de empezar una carrera política. "Al retirarme del servicio activo, si en el futuro entendiera que la trinchera política es la única que me permite lograr para la institución militar y para los mas frágiles de nuestra sociedad la justicia que no he podido lograr desde otro puesto de lucha, no renunciaré a recorrer todos los caminos posibles y necesarios", dijo.

Noticia en desarrollo.