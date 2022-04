El mensaje de Fabricio Díaz tras Peñarol-Liverpool: disculpas y críticas al "jugador del otro club"

Fabricio Díaz, el volante juvenil de Liverpool y la selección uruguaya sub 20, recientemente convocado para la absoluta celeste de Diego Alonso, se manifestó en sus redes sociales tras la derrota de su equipo ante Peñarol el pasado sábado en el Campeón del Siglo, donde fue expulsado.

El partido tuvo un final caliente con el gol aurinegro de Ignacio Laquintana para el 2-1 final en el tiempo adicionado, a los 90+6, lo que dejó a los de Belvedere con las manos vacías.

Leonardo Carreño

Fabricio Díaz

Tras ese gol, Díaz, de 19 años, fue expulsado por una reacción contra el delantero aurinegro.

“Quiero pedir disculpas por mi reacción hacia el jugador del otro club”, escribió en sus redes, sin mencionar al futbolista ni al rival de turno

“Fue una situación del momento que no me supe controlar, tampoco me gustó la actitud del rival que vino a gritarme el gol en la cara”, agregó, reconociendo que perdió el control y también criticando a Laquintana.

Fabricio Díaz en la selección uruguaya

Por último, Díaz cerró con un mensaje de cara al futuro: “Seguir trabajando que esto largo y da revancha. ¡VAMOS LIVERPOOL!”, escribió el volante que es una de las promesas de los negriazules y del fútbol uruguayo.