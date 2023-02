El mensaje de Ronald Araujo para Rentistas y Boston River: "Me considero parte de La Masía"

Ronald Araujo repasó su trayectoria en Barcelona en una entrevista al diario británico The Guardian. Durante la charla, el zaguero uruguayo habló de un tema polémico en Uruguay, especialmente en Rentistas y Boston River, los clubes que se consideran sus formadores y se molestan cuando Barcelona señala que se formó en La Masía.

“En Uruguay se dice que no soy de la Masía, pero yo me considero parte de ella. No estuve tanto como otros, pero el Barça B me cambió. Aprendí de la filosofía, desayunaba y almorzaba ahí, pasaba tiempo ahí y me ayudo muchísimo", dijo Araujo.

Durante la entrevista el uruguayo reconoció las dificultades que tuvo para adaptarse: “Nunca pensé que es demasiado duro. Me dije: Voy a jugar en el filial, voy a probarme y tendré mi oportunidad en el primer equipo. Afortunadamente, eso fue lo que sucedió”.

Y reconoció que esta temporada tiene como uno de sus objetivos mejorar la parte física para prevenir lesiones: "Esta temporada me estoy centrando en la preparación física para evitar lesiones. Soy un poco cabezota, terco, y seguiría hasta lesionarme. Tengo que tener más cuidado”, dijo.

Además, "también tengo que seguir creciendo técnica y tácticamente. A veces estando bien posicionado, como estamos ahora, evitas una carrera. Tenemos muchos fueras de juego ahora porque estamos mejor posicionados".

Este jueves a la hora 17, Barcelona enfrenta a Manchester United en Old Trafford por la Europa League.