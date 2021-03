El millonario contrato de Cavani en Manchester y lo que pagó Boca por Tévez

Edinson Cavani cobra en Manchester United un salario de US$ 290.000 por semana, US$ 1.160.000 al mes, según publicó el diario británico The Sun. Esto equivale a unos US$ 14 millones por la temporada. El contrato con los Reds vence en junio y mientras las partes deciden la renovación, resurgió el interés de Boca Juniors. ¿Podrá Boca afrontar los gastos del salario del Matador? ¿Cómo ve el delantero la posibilidad de jugar en Boca? El padre del futbolista admitió en Argentina que Cavani no está cómodo en Inglaterra.

El diario Olé publicó el lunes que Boca Juniors intentará contratar a Cavani cuando termine su actual vinculación con el Manchester. Económicamente el club no está en condiciones de pagar lo que el delantero de 34 años gana en Inglaterra, pero según Infobae, “lo positivo para el Xeneize es que Riquelme (Juan Román, vicepresidente del club) sigue desarrollando el operativo seducción y confía en convencerlo de acá a tres meses. La ayuda de Marcos Rojo, quien hasta hace poco estuvo en Manchester en una situación similar, puede ser vital para que el uruguayo dé el brazo a torcer y se decida a llegar libre a Boca para disputar la fase final de la Copa Libertadores en el segundo semestre del año”. La tapa de Olé La última gran incorporación de Boca Juniors en los últimos años fue la de Carlos Tévez, en julio de 2015 desde Juventus. La operación tuvo un costo de 6.5 millones de euros, según publicó el club italiano e incluyó la compra por parte de Juventus del juvenil Guido Nahuel Vadalá por 3.5 millones de euros y la opción por otros tres jugadores, entre ellos el uruguayo Rodrigo Bentancur, a razón de 1 millón de euros por cada uno. Prácticamente Boca no desembolsó dinero, salvo para pagar el salario del jugador. A mediados del año pasado Tévez renovó su contrato con Boca hasta junio de 2021, con opción a seguir seis meses más. No trascendió el monto, pero sí que el acuerdo se realizó sobre la base de una reducción del contrato anterior, lo que marca que la situación económica del club no está para grandes locuras y por eso, para que se concrete la llegada de Cavani, éste tendrá que reducir sus pretensiones económicas. Luis Cavani: "A Edinson le gustaría jugar en Boca" Cavani reveló que tras su salida del PSG y antes de llegar al Manchester, Riquelme se comunicó con él: “Román me escribió con mucho respeto, reconociendo un poco el momento que me estaba tocando pasar. Fue una conversación con mucho respeto y quería mostrarme su apoyo. Tirarme un poco para adelante”, dijo el salteño. Cavani también reconoció que “Boca es un gigante del mundo. Yo creo que a cualquier futbolista se le pasaría por la cabeza y más teniendo una llamada de un referente del club, que te demuestra el cariño también” y agregó: “Uruguayos que pasaron por ahí también me inspiraron. Siguiendo un poco la historia de nuestro fútbol, le despierta esa curiosidad de vestir esa camiseta un día”. MICHAEL REGAN / POOL / AFP Cavani con la roja del Manchester United Mientras tanto, el papá del jugador, Luis Cavani, expresó en el programa Super Fútbol de TyC Sports que hay un 60% de posibilidades de que Edinson vuelva a Sudamérica a mitad de año: "No se siente cómodo donde está y hace más de dos años viene pensando que quiere estar más cerca de la familia y por eso creo que Edi va a terminar jugando cerca de Uruguay". Y agregó: "Me gustaría que juegue en un equipo que hoy tiene chance de ganar algo importante, acá en Uruguay no tenemos chance de ganar ni la copa de leche". Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Superfútbol (@superfutbolok) Cavani suma seis goles y dos asistencias en 18 partidos de Premier League y el Daily Star publicó este martes que Cavani está ansioso por saber si el club contará con él en la próxima temporada.