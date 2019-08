El mirador del Parque, testigo de la historia del fútbol uruguayo, es una reliquia olvidada

¿Se imagina al Estadio Centenario sin la Torre de los Homenajes? Esa mole que se yergue en el medio de la Tribuna Olímpica, representa mucho del Monumento al Fútbol Mundial.

Luego de que el Gran Parque Central en sus inicios en 1900 –en un predio cedido por la Empresa de Tranvías a la Unión y Maroñas– perteneciera a Deutscher, pasó a manos de Nacional en 1911.

Ya en esa época había dos símbolos en el Parque: el Molino de Taboada que estuvo durante años hasta que desapareció, y el mirador, un testigo aún viviente (aunque olvidado a un costado) de lo que significó este escenario no solo para el fútbol uruguayo, sino para el acervo cultural.

Camilo dos Santos

El mirador descansa en la sede de Nacional

“El mirador ha sido testigo de todo lo que ocurrió en el Gran Parque Central ya que estuvo desde sus inicios”, explicó a Referí, Juan José Melos, expresidente de la Comisión de Historia de Nacional.

Cuando se llevó a cabo una conferencia de prensa a principios de la década de los años 2000 para hablar de lo que serían las nuevas obras para agrandar El Parque, en ese entonces, El Observador consultó al presidente tricolor, Eduardo Ache, acerca de qué suerte correría el mirador con las obras.

“El mirador va a permanecer allí porque es un símbolo del Parque y de Nacional”, contestó Ache. Y así fue, pero durante algunos años.

Porque desde 2009, hace ya una década, con la remodelación de la Tribuna Atilio García, fue removido y hoy descansa en los fondos de la sede del club, justo enfrente de donde estuvo toda su vida. Si bien fue pintado y restaurado, estos 10 años lo mantuvieron fuera del Parque.

Pero su importancia la resume el actual secretario técnico de Nacional, Hernán Navascués.

Camilo dos Santos

Juan José Melos, expresidente de la Comisión de Historia de Nacional

“Funcionaba como mirador en la Quinta de la Paraguaya. No en el momento histórico, la época histórica (en 1811 cuando José Artigas fue nombrado Jefe de los Orientales), sino en lo que era la Quinta de la Paraguaya que aún no había perdido la naturaleza como tal”, explicó a Referí.

Y agregó: “No era propio del fútbol, pero salió de ese lugar”.

Testigo de mil batallas

El mirador estuvo siempre situado en el mismo lugar. En primer término, se ubicaba detrás de uno de los arcos sobre el córner. Cuando en 1944 el Parque en pleno recambio fue girado 90 grados y quedó perpendicular a lo que era, quedó ubicado en la Tribuna Atilio García contra la Héctor Scarone.

Nacional.uy

Actividades aéreas a principios del siglo XX en el Parque Central con el mirador de fondo

El Gran Parque Central sufrió tres incendios cuando sus tribunas aún eran de madera: en 1911, en 1923 y en 1941. Increíblemente, el mirador se salvó de los tres.

Pero además, estuvo como testigo privilegiado de miles de partidos –miles– que se disputaron allí y también vio otras disciplinas, deportivas y espectáculos en general.

Desde actividades con aviones deportivos a principios del siglo XX, a carreras de galgos, de toros, carreras de autos y muchas otras cosas más.

Por ejemplo, se llevó a cabo “el Latinoamericano de Boxeo en 1925”, según explica Melos.

Nacional.uy

Uruguay campeón de América 1923 en el Parque Central

En abril de 1910 se jugó un partido de fútbol que fue especial en el Parque. El viejo River Plate Football Club, que ya no existe, enfrentó al poderoso Alumni argentino. Un equipo casi imbatible. Como los dos tenían el mismo diseño de camiseta rojo y blanco a bastones verticales, River jugó de celeste. Ganó 2-1 en un hecho casi histórico y eso llevó a que en homenaje a esa victoria, los dirigentes uruguayos decidieran adoptar ese color para la selección. El 15 de agosto, en Belvedere, Uruguay enfrentó a Argentina por primera vez con la blusa celeste.

Ocho años más tarde, Abdón Porte decidió quitarse la vida en pleno centro de la cancha del Parque.

“En el duelo, el único fuera de los testigos, fue el Indio Severino Castillo. Reconoció a Abdón Porte”, contó Navascués. Castillo vivió como canchero del Parque durante 33 años.

En 1920, el mirador estaba cuando el expresidente de la República José Batlle y Ordóñez se batió a duelo en ese mismo sitio con Washington Beltrán y lo mató.

Los triunfos de la selección uruguaya no estuvieron exentos.

Los celestes fueron campeones de la Copa América en 1923 y 1924 con el mirador de fondo.

Uruguay campeón de América de 1924 en el Parque Central

Raquel Reyes, nieta de José María Delgado –autor del himno de Nacional y presidente durante 14 años en dos períodos y cuyo nombre lleva la tribuna principal del Parque– dijo a Referí que su abuelo “vivía en Garibaldi y 8 de Octubre y jugaba a la paleta de mano en el Parque. Después iba a leer al mirador. No sé si no escribía también allí”.

Este dato coincide con uno que tiene Navascués: “El Indio Castillo vino desde Tapes Grandes en Lavalleja a caballo a Montevideo a trabajar y conoció a (Atilio) Narancio y quedó como canchero del Parque Central. Decía que Narancio estudiaba junto con Delgado en el mirador”.

Muchos años después, otro personaje muy querido en Nacional fue Omar Méndez. Llegó en 1994 y permaneció 18 años cuidando el césped del Parque.

Camilo dos Santos

El mirador en la actualidad

Según cuenta Ernesto Flores en el libro “La historia manda: pasado, presente y futuro del Gran Parque Central”, “el viejo mirador lo tenía a Omar como habitante habitual. Sentado sobre la reja que lo circundaba, pasaba horas observando tanto de las prácticas, como de los partidos. (...) La ‘oficina’ de Omar, dentro mismo del mirador, estaba ataviada con fotos de planteles de Nacional, banderas, una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, un cartel que oficiaba como pizarrón recordatorio con el escudo tricolor estampado en el centro”.

El Mundial de 1930

El 13 de julio de 1930 comenzó la primera Copa del Mundo disputada en Montevideo. Al mismo tiempo se jugaron dos partidos: Francia-México en la vieja cancha de los Pocitos, de Peñarol, y Estados Unidos-Bélgica en el Parque Central.

El primer partido que se jugó en el Mundial de 1930 entre Estados Unidos y Bélgica en el Parque Central a la misma hora que Francia-México en el Estadio de Pocitos

Dos días después, la selección argentina debutó el la historia de las Copas del Mundo. Fue ante Francia y justamente en el Gran Parque Central con Carlos Gardel en las tribunas. Gardel ya había cantado en el Parque en 1916.

El debut de la selección argentina en el Mundial de 1930 ante Francia en el Parque Central

Como se explicaba anteriormente, José María Delgado jugaba a la paleta de mano en el Parque. El mismo fue sede del Mundial de la especialidad en 1955.

El mirador también estaba presente cuando José Piendibene –defendiendo a Peñarol– le hizo el gol al Divino Zamora en 1926, un arquero casi inexpugnable. que se fue superado 1-0.

Cuando se restauró el estadio y se hizo de hormigón tras el incendio de 1941, en mayo de 1944, el puntapié inicial lo dio el presidente de la República de entonces, Juan José de Amézaga.

Reinauguración del Parque Central en 1944

Cientos y cientos de futbolistas de Nacional jugaron allí. Nombres y más nombres históricos y otros que quedaron en el olvido. Y también jugadores de otros clubes, de la selección, del exterior.

Muchas veces, el Parque fue utilizado como concentración del equipo principal –hace muchos años– y de los propios juveniles del club.

Hasta el olímpico Milton Wynants –cuando defendió a Nacional y ganó la Vuelta Ciclista del Uruguay– dormía debajo de la Tribuna Atilio García, justo la que tenía encima al viejo mirador del Parque.

Camilo dos Santos

A su vez, el cantante británico Sir Elton John cantó en el césped de dicho escenario.

El mirador fue testigo además de la presencia de dos presidentes de la FIFA al Parque: la primera, en 1987 cuando lo visitó João Havelange y la segunda, en 2005 cuando estuvo presente Joseph Blatter.

Ya lo habían desmontado cuando hace tres años estuvo el actual titular del máximo organismo del fútbol mundial, Gianni Infantino.

“Consulté a fuentes del club y me dijeron que no hay nada previsto para recolocar el mirador en el Parque. En principio hay conformidad con haberlo recuperado. No hay lugar tampoco para restituirlo donde estaba. Eso no implica que en el futuro pueda decidirse trasladarlo; ese tipo de elementos históricos siempre están sujetos a que alguien actúe sobre ellos”, explicó Melos a Referí.

Nacional.uy

Un juvenil Darío Pereyra celebra un título en el Parque Central

Y añadió: “Como persona que siempre ha estado vinculada al estudio de la historia del club, creo que el mirador es el último símbolo que va quedando del viejo y original Parque Central y frente a él han pasado sucesos de todo tipo que son parte de la historia ya no solamente de Nacional o del fútbol uruguayo, sino del fútbol mundial. Y sí me gustaría que nuestros especialistas cuando establezcan la forma o el modo de cómo van a culminar las obras, le encontraran un lugar”.

Por el mismo camino razonaron Raquel Reyes y Hernán Navascués: “El mirador es parte de la historia del Uruguay y unida Nacional. Cuando lo sacaron me dio un gran disgusto. Tiene que volver”, dijo Reyes.

Camilo dos Santos

En tanto, Navascués indicó: “El mirador tendría que volver al Parque Central cuanto antes. Se sobreentendía que después de las obras, iba a volver. Como símbolo tendría que retornar al Parque”.

Testigo de tantas historias, hace 10 años que espera volver.