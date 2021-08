El novillo con medalla de oro y récord

Uruguay tiene el novillo más caro de la región y sigue marcando récords. Todo es firmeza, con una faena que en julio registró un máximo histórico para ese mes y una actividad semanal que sigue arriba de las 50.000 cabezas. Comenzó la faena de corral con destino a cuota 481 pero, hasta ahora, no ha incidido ni en la presión de compra sobre ganados de pasto ni sobre los precios.

La tendencia de suba no se ha detenido. Hay negocios de punta por hasta US$ 4,50 por kilo en cuarta balanza para los mejores novillos, en lotes de volumen. Por ganados de corral se superó ese valor. El eje se ubica entre US$ 4,40 y US$ 4,45, aunque el precio se define negocio a negocio.

Por vacas especiales se han hecho ventas arriba de US$ 4,20. La vaquillona cotiza entre US$ 4,30 y US$ 4,35, con demanda firme del abasto, en un escenario de caída de las importaciones de carne. Las plantas dan entradas desde cuatro días hasta una semana.

El ganado pronto hoy es la excepción y en la faena persiste una alta participación de ganados no terminados. La faena de julio, como las cifras de las últimas semanas venían anticipando, superó todos los registros para el mes con un total de 236.648 cabezas, un incremento de 54% respecto a julio de 2020 y 48% más que en 2019. Los 54.448 animales entrados a planta en la última semana muestran el empuje y la estabilidad que mantuvo la actividad todo el mes. Esta semana la operativa se vio resentida por un paro en Frigorífico Canelones, tras el despido de un trabajador.

El mercado internacional mantiene la dinámica, con buena demanda China aunque con algunas señales de no querer convalidar nuevas subas de valores. El mercado europeo está más tranquilo. Y el covid-19 en su variante delta, vuelve con una amenaza, con aumento de casos en el mundo y en el caso de China volviendo a poner a las importaciones de alimentos congelados bajo un intenso escrutinio.

Por ahora nada de eso se ha visto reflejado en el precio de exportación, que sigue siendo destacado. El valor semanal dio otro salto y llevó el promedio anual por encima de US$ 4.000, un 4,5% arriba de los US$ 3.839 registrados un año atrás, de acuerdo a los datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes.

Esta firmeza que viene del exterior mantiene las buenas perspectivas en el mercado interno. Operadores consultados no ven mayores cambios y esperan que se continúe la solidez de precios y buena colocación para el ganado gordo, aunque consideran insostenible que puedan sostenerse los altos volúmenes de faena.

“El mercado nos tiene acostumbrados a sorprendernos permanentemente, pero si tuviera que hacer una apuesta diría que tenemos que bajar por lo menos 10% el promedio semanal de faena”, consideró Gustavo Basso, director de Gustavo Basso Negocios Rurales. En cuanto a precios, salvo que surgiera alguna noticia que cambie el escenario, todo hace esperar que el mercado continúe en el actual camino. “Esto va a alargar la poszafra en forma considerable por la fuerte actividad que se marcó en julio”, dijo.

Los precios de la reposición

Los precios de la reposición esta semana confirmaron subas para todas las categorías de vacunos en el remate de Lote 21, prácticamente con ventas totales. Los terneros promediaron US$ 2,41 por kilo en pie, 8% más que en el remate anterior.

Firmeza para los lanares

También se mantiene la firmeza para los lanares, aunque China no tiene la misma avidez por carne ovina y ha registrado una caída de más de 15% en el precio de los negocios cerrados respecto a un mes atrás, señaló Basso. El precio de exportación de la carne ovina tuvo un fuerte retroceso semanal, pasó de US$ 5.808 a US$ 5.010, aún así un valor destacado. El acumulado anual muestra un promedio de US$ 4.908 15% por encima de los US$ 4.267 de mismo periodo del año pasado. Brasil se muestra más activo y acompaña al mercado con buena demanda.

En el mercado interno la comercialización de ovinos sigue muy fluida. Por corderos hay negocios entre US$ 4,20 y US$ 4,30 y la oveja entre US$ 4 y US$ 4,05. Las perspectivas son de sostenimiento de los buenos valores.