El novillo gordo especial alcanza los US$ 3,25 en cuarta balanza

El mercado del ganado gordo anotó su quinta semana consecutiva de suba, con escasa oferta y una demanda activa, buscando asegurar cargas en los últimos días de 2020.

El novillo gordo especial cruza los US$ 3,20 por kilo y alcanza los US$ 3,25 en cuarta balanza. En el caso de la vaca gorda, los negocios se concretan en el eje de US$ 3 y en lotes especiales alcanzan los US$ 3,05. La vaquillona, en tanto, se comercializa entre US$ 3,05 y US$ 3,10 por kilo. En todo los casos las entradas a planta son de aproximadamente 10 días.

En el mercado cárnico internacional, China está operando ya con cargas que estarán llegando post año nuevo, mientras que en Europa hay señales de una gradual reactivación. Las mayores preocupaciones están dentro de Uruguay por la aparición de casos de covid-19 en trabajadores de la industria frigorífica, con autoridades de gobierno e integrantes de la cadena cárnica buscando establecer un protocolo sanitario común específico para el sector.

La faena de vacunos bajó por cuarta semana consecutiva y quedó por debajo de las 45.000 reses, con un ajuste en la actividad de hembras que no llegó a ser compensado por el aumento en la faena de novillos.

En la semana cerrada el 19 de diciembre se faenaron 44.805 cabezas, un descenso de 7% respecto a los 48.382 de la semana anterior, de acuerdo a los datos publicados por el Instituto Nacional de Carnes (INAC).

En estas semanas atípicas por las festividades de Navidad y fin de año, se espera una menor actividad industrial.

La expectativa es que los precios del ganado gordo mantengan la firmeza, con un ascenso de valores que posiblemente tienda a moderarse, consideró Guillermo Rodiño, director de Blanco y Rodiño Agroservicios.

Las miradas siguen atentas al panorama climático, con un escenario complejo por déficit hídrico en varias zonas del país, que llevó al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) a ampliar la declaración de emergencia agropecuaria este jueves.

Los pronósticos muestran la llegada de lluvias de menor volumen para el martes 29 y posibles precipitaciones en la primera semana de enero que, de confirmarse, darán un alivio a varias regiones castigadas por la falta de agua.

El mercado de reposición acompaña el mercado del gordo, la oferta es moderada y la demanda muy selectiva.

Ovinos: operativa firme

En ovinos la operativa industrial se mantiene firme, principalmente para el cordero. En los últimos días comenzó a dinamizarse la demanda por categorías mayores. Los negocios se concretan en general sobre las referencias de consignatarios y en algún caso puntual se logra algún centavo por encima. El cordero mamón cotiza entorno a US$ 2,95 por kilo, el cordero liviano en el eje de US$ 2,99, el cordero pesado en US$ 3, los borregos entorno a US$ 2,97, los capones cotizan en US$ 2,90 y las ovejas en US$ 2,85 por kilo. La faena de ovinos fue de 47.426 animales durante la semana pasada, una de las más altas del año, como es habitual en esta época. El 68% del total faenado fueron corderos.

Precio de exportación de carne vacuna en US$ 4.000

El precio de exportación de la carne vacuna volvió a ubicarse encima de US$ 4.000 por tonelada, de acuerdo a los datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

La tonelada exportada promedió US$ 4.042 en la semana cerrada el 19 de diciembre, levemente por debajo de los US$ 4.193 de la semana anterior y con un volumen de solo 4.368 toneladas.

En lo que va de 2020, el valor medio se encuentra en US$ 3.786 por tonelada exportada, con una caída interanual de 2,1%.

En carne ovina, el precio semanal de exportación fue de US$ 4.156 por tonelada, por debajo de los US$ 4.655 de la semana previa.

En las últimas cuatro semanas móviles en este caso se promedió por tonelada US$ 4.388 y en el acumulado anual se ubica en US$ 4.349, un descenso de 6,2% frente al mismo período de 2019.