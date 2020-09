El peceto relleno fue la promoción que más resultado le dio a los carniceros

Los carniceros entienden que de las promociones mensuales que empezaron en mayo, buscando recuperar clientes y elevar las ventas, la que mejor funcionó fue la del peceto relleno, que se ofertó a $ 279 el kilo.

En setiembre, con precios rebajados para carne de cerdo picada y carne de cerdo para milanesa (a $ 199 el kilo) arrancó la quinta oferta mensual de la Unión de Vendedores de Carne (UVC).

El presidente de la gremial que nuclea a los carniceros de barrio, Alfonso Fontenla, explicó que las promociones pusieron el foco en cortes de carnes no tan populares, de modo de hacerlos conocer más y, con valores que han tenido rebajas de hasta 30%, recuperar clientes y fidelizarlos, minimizando la migración de compradores a las grandes superficies. Las carnicerías de barrios buscan así revertir la tendencia al cierre de estos comercios de cercanía, donde cada vez hay más competidores.

Esta es la quinta promoción mensual consecutiva de la UVC. Otras ofertas fueron: solomillo de cerdo a $ 189, cuadril y colita de cuadril a $ 288 y suprema de pollo rellena a $ 299.

El peceto relleno era un artículo al que no le teníamos una gran fe de imponerlo y que la gente lo aceptara de la manera que lo aceptó, fue el primer producto importante que pusimos a consideración y rindió muchísimo, el precio era muy conveniente (Alfonso Fontenla)

Otro producto cuya promoción funcionó de buen modo fue el solomillo de cerdo: “No creíamos que pudiese andar de tan buena forma, pero tuvo una aceptación muy buena. Mucha gente no lo conocía, lo probó y lo sigue pidiendo” contó.

Agregó que por las ofertas de colita de cuadril y suprema de pollo rellena también hubo un buen interés.

Fontenla observa cambios en el consumo, “porque de cierta manera llevamos a la gente a consumir lo que realmente le sirve y le rinde”.

Según explicó, mucha gente no consumía el peceto porque estaba caro o lo asociaban con una carne seca que no permitía determinados tipos de preparación, "pero mostrando que es una carne en la que no se desperdicia nada se logra que la gente empiece a pensar y a optimizar sus recursos”.

Un aspecto clave, remarcó, que promocionar los cortes que tienen una mejor relación precio - rendimiento.

“Mostrándole a la gente la forma de preparación, preparándole el producto para que después solo tenga que cocinarlo, tenemos una ventaja importante que las grandes superficies hoy en día no pueden dar. Esas diferencias son lo que estamos tratando de mostrar en todas las carnicerías, porque así fidelizamos a la gente que consume un producto y vuelve a pedirlo”, dijo el presidente de la UVC.

Descuentos como incentivos

Para Fontenla, las promociones de la UCV son una suerte de respiro para la situación económica que viven actualmente muchas familias tras la emergencia sanitaria. El consumo, señaló, “está bastante planchado” y la estabilidad en los precios de varios productos cárnicos, como el asado, ha sido bueno.

“La gente tiene una seguridad de que no está gastando más por consumir calidad. Estamos en un momento complicado con la emergencia sanitaria y se nota la falta de dinero. En los últimos 10 días del mes porcentualmente bajan las ventas un poco más de lo que ocurría normalmente”, explicó.

Desde la UVC esperan que las ofertas en diferentes cortes durante el mes de setiembre incentiven y refuercen el consumo de carne y fidelicen a los clientes de las carnicerías tradicionales.