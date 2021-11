El periplo de las elecciones de la Caja de Profesionales y por qué el presidente electo podría no asumir

Las elecciones de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) se llevaron adelante el pasado miércoles 20 de octubre y se eligieron los miembros del Directorio y de la Comisión Asesora y de Contralor. Tras los comicios, se suscitaron varias denuncias por parte de algunos lemas señalando un mal accionar de la Corte Electoral e incluso la imposibilidad del presidente electo para asumir en su cargo.

El Directorio de la Cjppu se compone de siete miembros, cinco elegibles (cuatro por el orden de activos y uno por el orden de pasivos) y dos designados por el Poder Ejecutivo.

En el escrutinio definitivo publicado por la Corte Electoral, el lema Gremios por la Caja fue el más votado, recibiendo 2.575 votos (37,05%), lo que le permitió obtener dos lugares en el Directorio, que corresponderían a Ariel Nicoliello - quien encabezó la lista 54 y sería el nuevo presidente - y Daniel Alza, quien estuvo al frente de la lista 10 y sería su vicepresidente.

Los otros dos lugares del orden de activos en la comisión directiva serían ocupados por Fernando Rodríguez Sanguinetti, quien encabezó la lista 9 bajo el lema El Orden Profesional y obtuvo 1.516 votos (21,81%) y Blauco Rodríguez, quien estuvo al frente de la lista 35 bajo el lema Todos por la Caja, que obtuvo 1.830 votos (26,33%).

Odel Abisab, quien encabezó las listas 20, 30 y 40 bajo el lema Todos por la Caja, sería el representante de los pasivos luego de que el lema obtuviera 916 votos (26,87%). Abisab sería el único representante de la actual gestión que se mantendría en el cargo.

En el orden de activos, se recibieron 6.949 de los cuales 734 fueron en blanco (10,56%) y 293 anulados (4,21%). En pasivos, se recibieron 3.409 votos de los cuales 311 fueron en blanco (9,1%) y 120 anulados (3,52%).

La nueva directiva se encontrará con una Cjppu en situación crítica ya que no puede hacer frente a sus obligaciones mensuales y, de no existir cambios, llegaría sin reservas al año 2024. En ese contexto, la actual directiva, encabezada por Gonzalo Deleón, presentó una lista de medidas para afrontar la crisis. Una de esas medidas fue pedir un préstamo al Estado. Para cubrir su déficit, el organismo precisa entre US$ 104 millones y US$ 184 millones.

Polémica uno: el conteo de votos

Durante la elección, los profesionales podían votar para la integración del Directorio de la caja en el orden de activos y pasivos y también para la Comisión Asesora y de Contralor.

Según explicó a El Observador Daniel Mathó, representante del lema Todos por la Caja, no estaba permitido el cruzamiento de lemas entre estos dos órganos, acorde a un instructivo que divulgó la Corte Electoral. Si el votante se decidía por un lema para el Directorio y otro para la Comisión, el voto se anulaba.

En ese sentido, el mismo día de la elección, representantes de todos los lemas firmaron una solicitud, a la que accedió El Observador, para que estos votos cruzados no se anularan. Ese documento sostenía que “en esta oportunidad, en la que no había quedado claro este impedimento y dado el avance de la elección, se utilice el criterio manejado en forma histórica de permitir el voto cruzado entre lemas, pues son de distinto orden: Directorio y Comisión Asesora”.

De todas formas, Mathó aclaró que en esa primera solicitud, quien firmó por el lema Todos por la Caja fue Horacio Oreiro, quien es representante únicamente del sublema Cambio Total. “La solicitud es de todos los lemas excepto Todos por la Caja, ya que de ese lema solo lo solicitó el representante del sublema Cambio Total”, explicó.

Camilo dos Santos

Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu)

Posteriormente, la lista 54 y la lista 10, presentaron un recurso ante la Corte Electoral para que se revisara esta disposición. La Corte hizo lugar al mismo y permitió el cruzamiento, lo que generó la molestia de algunos lemas que pidieron la anulación del escrutinio definitivo debido a un “cambio de criterio” de la Corte Electoral.

¿Por qué se denunció una resolución favorable a una solicitud que habían realizado todos los lemas? Porque, según Mathó, ese documento se firmó con la idea de que la Corte aprobara el cambio en ese mismo momento y no una vez finalizada la elección. “Una vez que jugaste el partido ya lo jugaste, no podes cambiar las reglas de juego. No se cambió a tiempo”, precisó.

Según dijo a El Observador la ministra Ana Lía Piñeyrúa, no hubo un cambio de criterio sino que este fue el mismo que se utilizó en las elecciones de la Cjppu en 2017.

“Ellos están fundamentando a partir del instructivo para los Comisiones Receptoras de Votos, que no es una ley, pero no tuvieron en cuenta que en esta elección de la Cjppu se eligen dos órganos distintos o sea son dos elecciones que se hacen de manera simultánea. Se pueden presentar listas de diferentes lemas a cada órgano, lo que no se puede hacer es presentar lista de diferentes lemas a la Comisión Directiva o a la Comisión Asesora y de Contralor. Cuando vas a elegir al presidente del Uruguay, no podés poner una lista del Partido Nacional y una del Partido Colorado porque el voto se anula”, explicó la ministra.

Según Mathó, “el instructivo es claro” ya que dice que dos listas de distinto lema anulan el voto. “Eso es un concepto del derecho civil que está recogido en el Código Civil. Si el texto es claro no hay que ir a interpretación. Si el instructivo decía dos listas de diferente lema anulan y la Comisión repitió esto una y mil veces ya está. La Corte se equivocó”, aseguró.

Polémica dos: la confirmación del nuevo presidente

El problema que tiene sobre la mesa la Corte Electoral ahora refiere a la promulgación de las nuevas autoridades. El pasado miércoles, Fernando Rodríguez Sanguinetti y Gabriel Dambrauskas, en representación del lema El Orden Profesional y Mathó y Odel Abisab en representación de Todos por la Caja solicitaron a la Corte la impugnación de la totalidad de la Lista 54 encabezada por Ariel Nicoliello, quien según los resultados del escrutinio definitivo, debiera ser el nuevo presidente de la Cjppu.

Camilo dos Santos

Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu)

El recurso presentado se basa en el artículo Nº 16 de la Ley 17.738 que refiere a la estructura orgánica de la Cjppu y en el cual se expresa que “quien hubiera sido electo o designado para dos períodos consecutivos, no podrá serlo para el período inmediato siguiente” y, además, “en el caso de los suplentes, esta disposición se aplicará cuando ejerza el cargo por más de 18 meses en cada período”.

Nicoliello fue designado por el Poder Ejecutivo en el 2013 y se mantuvo en el cargo hasta 2020, según informó El País con base en actas del organismo a las que también accedió El Observador. Nicoliello también figura como designado por el Ejecutivo durante los períodos 2013-2017 y 2017-2020 en el apartado Autoridades del sitio web de la Cjppu.

“Ejerció el cargo de director designado por el Poder Ejecutivo durante dos períodos consecutivos: desde el 22 de octubre de 2013 hasta el 26 de mayo de 2020, o sea más de 6 años y medio”, sostienen los denunciantes en la misiva enviada.

Según Piñeyrúa, los denunciantes ya perdieron la oportunidad procesal de impugnar la lista y que esta denuncia no tiene cabida. “La Ley de Elecciones establece que las listas, una vez que son presentadas ante la Corte Electoral, se publican. En este caso estuvieron publicadas en el local y el sitio web de la Corte. Las personas tienen que ir a mirar las listas. En todas las elecciones que la Corte organiza se procede de la misma manera. Hay que ir a mirar y, si se encuentra alguna irregularidad como la que esta gente está denunciando, deben impugnar la lista; eso no se hizo en el momento oportuno”, explicó.

La ministra informó que la Corte Electoral se encuentra en este momento realizando el control de legalidad correspondiente y verificando si existen incompatibilidades pero “no porque haya habido una denuncia concreta” sino que es un “procedimiento de rutina para controlar la legitimidad y que no existen incompatibilidades en los candidatos electos”.

Camilo dos Santos

Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu)

En ese sentido, la Corte solicitó información complementaria a la Cjppu para poder tomar las decisiones correspondientes. Piñeyrúa adelantó que si efectivamente Nicoliello no puede asumir, lo haría su primer suplente, en este caso, la contadora Virginia Romero.

Según Mathó, la Corte Electoral “debe controlar la legalidad del acto electoral que comprende el padrón de electores y elegibles, depurando a aquellas personas que hayan estado en dos o más períodos como directores de la Cjppu”.

“La Corte por esta actuación percibe un ingreso de aproximadamente US$ 100 mil que se los cobra a la Cjppu y nosotros, los ciudadanos de a pie, ¿tenemos que andar controlando ese tipo de situación?", cuestionó.

De hecho, según Mathó, cuando el lema Gremios por la Caja presentó la lista 174 a la Comisión Asesora y de Contralor, la Corte Electoral “fue muy celosa y actúo de oficio” alertando que, dado que la contadora Laura Palma y el contador Jorge Bergalli eran pasivos, uno de ellos no podía ser candidato porque vulneraba la Ley Orgánica de la Cjppu. Posteriormente, la lista se presentó sin Palma. Mathó entiende que se debió hacer lo mismo con la lista 54 de Nicoliello.