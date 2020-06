El presente de Seba Sosa: su club ya no existe y habló con Riquelme para volver a Boca

Sebastián Sosa pasa por un momento pocas veces visto en el fútbol: su club, Morelia de México, cambió de nombre, colores y ciudad, pasó a ser local en Mazatlán; y él analiza una posible salida si bien le queda un año de contrato con esa sociedad.

En medio de esa situación y de la pandemia de coronavirus, el arquero formado en Peñarol manifestó su deseo de regresar a Boca Juniors, club en el que jugó y en el que le quedó la espina de no ser titular.

Para eso, se contactó con Juan Román Riquelme, el actual gerente deportivo del club argentino.

"Hasta hace un mes atrás hablamos con Román”, dijo a TNT Sports. “Nos preguntamos cómo está el uno y el otro. En el último mensaje le hice saber que tal vez mi situación le puede interesar. Ojalá pueda tener esa revancha, sería algo muy lindo. Me gustaría volver, me quedó sabor a poco porque no llegué a ser el arquero titular, el titular era Orión. Me quedó esa espinita. Fue corto mi paso, pero muy intenso ese año", señaló.

Sosa defendió a Boca en la temporada 2011/12, luego del año en que Peñarol llegó a la recordada final de la Libertadores en la que perdió con el Santos de Neymar.

También llegó a la final de la Copa e ingresó en el segundo partido definitorio ante Corinthians, que fue el campeón tras el empate 1-1 en La Bombonera y el triunfo 2-0 en Brasil.

El arquero, que hoy tiene 33 años, señaló que conoce a Román. “Dice lo que siente y no anda con vueltas. Es blanco o negro, no hay grises con él, ja", comentó.

También recordó lo que había dicho Riquelme sobre él, cuando declaró que “con él Boca tiene arquero por 10 años”.

“Todavía quedan dos años de esos 10 que había declarado Román”, bromeó a Closs Continental. “Quién sabe, quién sabe. Tuve contacto con él hasta hace un mes. Le conté mi situación y está sobre la mesa”, reiteró el golero que tras su año en el club azul y oro pasó por Vélez Sarsfield, Rosario Central y Pachuca, Mineros y Morelia de México.

El revuelo de Morelia

Morelia ya no existe más. El club mexicano hizo oficial este martes su traslado a la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, para competir en esa localidad a partir del torneo Apertura 2020.

"A partir de la próxima temporada, Mazatlán será nuestra casa", anunció el club Monarcas Morelia en un comunicado. "Vamos con la ilusión de hacer crecer el fútbol y arraigar al equipo en la comunidad".

Sosa quedó en el medio de la situación que no cayó nada bien en los hinchas. "Con todo este revuelo con el club nuestro y la posibilidad que tengo de salir ahora con total libertad, hemos manejado ciertas posibilidades que surgieron. Estoy a la espera de ver qué pasa. Todavía tengo un año por delante con Morelia, pero también tengo la posibilidad de salir ahora. Tengo en la mano la chance de decidir", explicó a TNT Sports.

“Jamás me tocó vivir algo asi”, dijo sobre lo que pasó con Morelia. "El equipo se vendió y va a cambiar de sede, camiseta y nombre. Ya se han visto camiones llevándose cosas del estadio. Se mudará a Mazatlán, en el estado de Sinaola", agregó.

"Con todo derecho, la gente se manifestó para que evitaran llevarse cosas del estadio y que el equipo desapareciera así como así. Es un equipo que existe hace 70 años", expresó a Radio Continental.

Pase lo que pase... ustedes no tienen nada que reprocharse, son los que hicieron grande a este club! #siemprejuntos #hastaelultimoaliento pic.twitter.com/V2gr8DgYCb — Sebastian Sosa (@sebauruguayo1) May 30, 2020

Ante esa situación, el arquero está en contacto con su representante, quien le habló del interés de dos o tres clubes de México y de la posibilidad de volver a Argentina.

En este sentido, contó cuáles son las chances que tiene. "Mi representante me habló de dos o tres clubes mexicanos y también la posibilidad de volver al fútbol argentino. Le dije que me haga llegar si hay alguna oferta más concreta", aportó Sosa.

¿Y Peñarol? El arquero también tiene en sus planes volver a los carboneros y en buen nivel, pero días atrás manifestó que el arco mirasol hoy está en buenas manos con Kevin Dawson.

La historia de Morelia a Mazatlán

Atlético Morelia llegó a la primera división mexicana en 1957. Descendió en 1968. Regresó en 1981 y desde entonces había permanecido en el máximo circuito en esta localidad en el estado de Michoacán.

Durante su estancia en Primera división, el club moreliano ganó una liga (Invierno-2000), una copa (Apertura-2013) y una supercopa (2013-14).

"Monarcas Morelia fue parte de la historia contemporánea de la ciudad; le pertenecen a Morelia y su gente los trofeos obtenidos y el nombre de Monarcas", apuntó el club en el comunicado de despedida.

Diego Battiste

Asimismo, en su mensaje informativo, el club subrayó que su mudanza a Mazatlán será un hecho memorable para el estado de Sinaloa.

“Por primera vez en la historia, el fútbol de la máxima categoría de nuestro país arribará a Mazatlán, uno de los puertos más importantes de Latinoamérica (situado en el Pacífico mexicano)".

Respecto al anuncio de esta mudanza, la Liga MX (primera división) apuntó que cuenta con "toda la documentación correspondiente que establece el reglamento" para efectuar cambios de nombre y sede. La Liga MX turnará esta documentación a su Asamblea General para oficializar los cambios solicitados.

Ya en Mazatlán, Morelia jugará en un estadio recientemente construido que tendrá capacidad para alrededor de 25.000 personas y que requirió una inversión cercana a los 21 millones de dólares.

"La innovación y modernidad, combinadas con el espíritu cálido e irreverente de los mazatlecos permitirán un proyecto a largo plazo", vaticinó Morelia en su comunicado.

Para Quirino Ordaz, gobernador de Sinaloa, contar con un equipo de primera división representa un atractivo para impulsar el relanzamiento turístico de su entidad estigmatiza por problemas de narcotráfico.

En el estado de Sinaloa hay un antecedente en la primera división mexicana: los Dorados que tienen sede en Culiacán y que hasta el pasado torneo Clausura 2020 compitieron en el Ascenso MX (segunda división).

Los Dorados tuvieron dos épocas en primera división, la primera de 2004 a 2006 en la que participó el español Josep Guardiola en su última experiencia como futbolista, y luego de 2015 a 2016.

Los Dorados intentaron volver al máximo circuito, pero perdieron las dos finales del ciclo 2018-19 bajo la dirección técnica del argentino Diego Armando Maradona.

Redacción y AFP