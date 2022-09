El psicólogo deportivo que trabajó con Darwin Núñez dijo que "es más maduro que su edad"

El psicólogo deportivo que trabajó con el delantero uruguayo Darwin Núñez en Benfica de Portugal tiempo antes de que fuera a jugar a Liverpool de Inglaterra, Evandro Mota, quien también fue consultor motivacional en los equipos técnicos de Jorge Jesus, el entrenador del futbolista, habló para la prestigiosa revista inglesa "Four Four Two" sobre el artiguense.

“Cuando un atleta tiene las agallas de admitir que necesita ayuda, es mucho más fácil trabajar con él. Así es Darwin, un joven más maduro que su edad, con una mente abierta y dispuesto a escuchar a las personas adecuadas. críticas, te sugerimos que te aísles del entorno que te ha estado lastimando", indicó. Y añadió: "Darwin es un chico que se exige mucho a sí mismo y que se dio cuenta de que las cosas en las redes sociales solo lo derribarían. Ya ha superado muchas cosas en la vida y este episodio lo convirtió en un profesional aún mejor. Eso es lo que lo convierte en una auténtica piedra preciosa, no solo en términos de calidad técnica, sino también en términos de inteligencia”. El exasistente del técnico Jorge Jesus -quien también entrenó a Giorgian De Arrascaeta en Flamengo de Brasil- también destacó el lado humilde de Darwin. AFP El uruguayo puede ser titular ante Brighton el fin de semana “¿Su llegada a Benfica? Era una cultura totalmente diferente. Me impresionó. Dijo algo que nunca olvidaré y que le dije inmediatamente a Jorge Jesus. Darwin dijo ‘sé que todavía tengo mucho que aprender y seguir ganando experiencia’. Un chico de 21 años… He trabajado con algunos de los futbolistas más talentosos en los últimos 40 años. ¿Sabés cuántas veces he visto a un joven ser tan maduro y humilde a esta edad, incluso después de cumplir su sueño de ayudar a sus padres a comprar una casa? Un par de veces…”, sostuto garantizando, “sin duda”, que Darwin “aprovechará las oportunidades” en Liverpool. Darwin viene de convertir un lindo gol de cabeza en el triunfo ante Canadá, tras una asistencia de Luis Suárez, exjugador de Liverpool. El sábado los de Anfield Road enfrentan a Brigthon & Hove Albion por una nueva fecha de la Premier League inglesa.