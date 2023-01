El Puma Rodríguez: su regreso de la muerte, la música actual y por qué no se cansa del escenario

Regreso. Esa es la palabra clave detrás de los últimos años de la carrera de José Luis Rodríguez, “el Puma”. Regreso a los estudios para grabar un nuevo disco que se titula, justamente, Yo regresaré. Una vuelta a los escenarios pospandemia con una gira bautizada El regreso de un ídolo. Y un regreso del borde de la muerte.

En 2014 el cantante venezolano reveló que padecía una fibromatosis pulmonar, una enfermedad crónica que genera que el tejido de esos órganos se vaya convirtiendo en tejido cicatrizado, lo que quita flexibilidad y por lo tanto, capacidad de funcionamiento.

Después de algunos tratamientos fallidos, en 2017 recibió un doble trasplante de pulmón y comenzó una rehabilitación larga y compleja, que le implicó aprender a respirar, a hablar y a cantar casi que desde cero.

Y ahora, a días de cumplir ochenta años (y a cinco de su vuelta a la vida, como él la considera), El Puma volverá a Uruguay. Tras una presentación en Montevideo en 2015, el artista visitará ahora el hotel Enjoy de Punta del Este, donde repasará su repertorio el próximo sábado 7 de enero, a las 22 horas (entradas en RedTickets).

En la previa de su vuelta, el cantante conversó con El Observador desde su casa en Miami, y anticipó que en Punta del Este no faltarán “los éxitos que la gente quiere escuchar”, porque entiende que esa es su responsabilidad al momento de dar un show.

“La idea es pasarla bien, divertirnos, entretenernos. Que se divierta la gente y que me divierta yo. Porque esto es un divertimento, es una válvula de escape social. La música, el deporte y el arte son válvulas de escape de la sociedad, le quitamos eso a la gente y hay suicidios colectivos. Nosotros somos esas válvulas, donde la gente puede escapar un poco de lo que está aconteciendo en el planeta”, comentó.

La idea de regreso está muy presente en los nombres de su disco más reciente y su gira actual. ¿Lo tomó así después de su operación y rehabilitación?

Es el regreso de la muerte a la vida, regreso al espectáculo otra vez. Los médicos trataron de salvarme la vida, pero no me garantizaban que cantara otra vez. O sea que todo son bendiciones, y yo tengo prohibido quejarme y prohibido olvidar. Estoy viviendo un rato más de acuerdo con la voluntad de Dios, no hay otra. La de Dios, los médicos, el donante, la familia del donante, sin eso no hubiera pasado nada y hoy no estaría hablando contigo.

¿O sea que todo lo que vino después de esa operación lo disfruta particularmente?

Totalmente. Disfruto de la gente, sobre todo. Pero también de las cosas, de la naturaleza, de mi familia. Es como "wow". Disfrutar cada día.

Después de tantas décadas, ¿el escenario no cansa, lo sigue llamando?

Por supuesto, el que nace chicharra muere cantando. Eso se lleva en la sangre. Yo admiro a Serrat y a Perales, que se retiraron. Tal vez se cansaron de viajar y de estar en el escenario, tal vez quieran recogerse un poco más con la familia, disfrutar de los hijos y los nietos. Pero me queda un trecho por recorrer todavía, hay algunas cosas que siento que todavía tengo por hacer, y entre ellas está el agradecimiento a Dios, y el ir a buscar a la gente otra vez, o que la gente me encuentre, para dar gracias. Para disfrutar de este momento. Retirarse no está planteado.

¿Qué canciones no se cansa nunca de cantar?

Agárrense de las manos, Dueño de nada, Culpable soy yo. Es lo que la gente quiere escuchar también. Si tu acumulas durante algunos años, unos veinte éxitos, la gente quiere escucharlos. Y una cosa curiosa, cuando yo pregunto a la gente quienes son los que me vienen a ver por primera vez, un 70% levanta la mano. Los otros sí repiten. Entonces para ellos también hay que hacer esas canciones, porque para ellos es nuevo todo.

¿El público sigue pasando examen todas las noches o perdona alguna?

No puedo responder por el público. No está todo planificado, hay cosas espontáneas, cosas que suceden. Ningún show es igual a otro, porque ninguna persona es igual a otra, el público es diferente en todas partes. Si unos actores hacen una obra durante tres años, y supieran que el público es el mismo cada noche, se pudre todo. ¿Quién hace nueva la obra cada noche? La gente nueva. Los actores trabajan para ellos como si fuera la primera noche. Así es el show, así es el canto.

Tras un doble trasplante en 2018, El Puma volvió a los escenarios

¿Ser El Puma cansa o ya es lo mismo que José Luis Rodríguez?

No, yo estoy muy cómodo con el Puma. Mi esposa me llama Puma, mi hija me dice Puma. Cuando se enoja me dice José, nada más. Nos llevamos bien con el Puma, desde hace muchos años. El Puma es en el escenario, después del escenario está José Luis Rodríguez.

¿Qué sintió la primera vez que volvió a cantar después de la operación?

Mucha tranquilidad, porque me dije "esto se está superando y puede mejorar". La práctica hace la perfección, la teoría no. Y entendí que venían tiempos buenos.

¿Le cambió la perspectiva de la vida y de la muerte?

Totalmente. Muerte no significa dejar de existir, es la separación del cuerpo y el espíritu. El cuerpo tiene tiempo de caducidad, lo tienes que entregar como sea: humanos, animales, plantas y hasta minerales. Lo único eterno es Dios.

¿Cuál fue el mayor aprendizaje de toda la experiencia del trasplante y la enfermedad?

Ser más humilde, tener más amor. Ser más amable. No endiosarse. El que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado, lo dice el libro. Y disfrutar más de la gente, sembrar amigos.

Hasta hace algunas semanas fue parte del jurado del programa argentino Canta conmigo ahora. ¿Cómo se lleva con ese tipo de ciclos? ¿Le parece una buena herramienta para descubrir artistas nuevos?

Me siento bien, me alegra cuando salen y se descubren voces extraordinarias. Canta conmigo es un formato diferente, más dinámico, uno es solamente juez, juzga lo que ve entonces es más simple. En La Voz (fue jurado en la versión argentina en 2012) hay que ser coach, enseñar y apadrinar. Es mucho más un proceso y un trabajo, pero los disfruté mucho.

¿Cómo se lleva con la música actual? ¿Si un reguetonero lo invita a cantar, qué le dice?

Estamos en la era de los pantalones rotos, por abajo de la cintura, por un verbo muy escaso, con rimas de una sola palabra. Y una monotonía de dos o tres tonos. Pero eso es lo que hay, yo no critico nada de lo que está ahora. Si me invitan… Yo puedo cantar de todo, canto salsa, cosas rítmicas, entre El pavorreal y Dueño de nada. Aunque no creo que cante reguetón.