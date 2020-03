El recambio silencioso: quiénes salieron y quiénes entraron en la selección

Ayer salieron Diego Lugano, Diego Forlán, Egidio Arévalo Ríos y Diego Pérez. Casi que sin percibirlo se fueron el Cebolla Rodríguez, Maximiliano Pereira y JOrge Fucile. Y llegará el tiempo del retiro de la celeste de Diego Godín, Edinson Cavani y Luis Suárez.

Los cambios siempre generan el temor a lo nuevo, a lo desconocido, y la selección uruguaya recorre el camino que llevará a los aficionados a acostumbrarse a ver un equipo sin dos de los principales delanteros del mundo.

El recambio es silencioso. En la selección no se les avisa a los jugadores cuando no son tenidos en cuenta. El tema se da naturalmente y el futbolista, más que nadie, percibe cuando inicia el camino final.

El detalle de que se piensa permanentemente en nuevos valores está avalado por el dato de que en 2019 y este año se integraron cinco nuevos jugadores jóvenes al proceso seleccionado que sumados a los tres nuevos reservados para el inicio de las Eliminatorias (Nicolás De la Cruz, Mauro Arambarri y Ronald Araújo) brinda un total de ocho.

Teniendo en cuenta que en 2019 se jugaron 9 partidos (Uzbekistán, Tailandia, Panamá, Costa Rica, Estados Unidos, dos con Perú, Hungría y Argentina) da un promedio de casi un jugador citado por amistoso. Es cierto que ese año se jugó la Copa América de Brasil, pero no se considera a los efectos de recambio porque habitualmente los entrenadores prueban jugadores en los amistosos.

Los jugadores que aparecieron en la selección a lo largo de los amistosos de 2019 fueron Brian Rodríguez, Darwin Núñez, Giovanni González, Matías Viña y el golero Gastón Olveira. Ahora el entrenador reservó a tres nuevos jugadores que serían debutantes, De la Cruz, Araújo y Arambarri.

¿Por qué no se considera a Damián Suárez en el proceso de recambio? Porque ya integró la selección hace una década y debido a que se trata de un jugador de 31 años que llegaría a Catar al límite, como Godín, Cavani y Suárez.

Sorpresas

Tres de los futbolistas convocados en los amistosos del último año sorprendieron a propios y extraño, y le plantean al cuerpo técnico el ejercicio de la duda en cuanto a su presencia en el equipo titular.

Brian Rodríguez y Matías Viña sorprendieron de entrada. Dejaron en claro que llegaron para quedarse desde su debut contra Costa Rica el 6 de setiembre de 2019.

El detalle es que ambos jugadores se ganaron la consideración y en el último amistoso previo al debut en las Eliminatorias fueron titulares. No fue un juego más, fue un partidos de los que marcan, contra la Argentina de Lionel Messi.

Otro jugador que la pelea y forma parte del recambio al venir de la última generación de la sub 20, es el delantero Darwin Núñez.

El exjugador de Peñarol marcó el gol del empate de la celeste contra Perú en Lima cuando el equipo se había quedado con 10 jugadores por la expulsión de Martín Cáceres.

Luego del referido partido, el técnico de Uruguay, Óscar Tabárez, hizo referencia a las nuevas caras de la celeste.

“En este momento en otros países se está fomentado la gestión del recambio; no digo que nosotros ya definitivamente lo hemos conseguido, pero cada vez que miramos a las selecciones juveniles se nos da algo, por ejemplo el futbolista que convirtió el gol hoy, Darwin Núñez, es un jugador que jugó en la última sub 20. Su venida a la selección tuvo que ver porque no estaban Suárez, Cavani ni Stuani, y mostró que con el tiempo, el rodaje, las oportunidades que tenga, se puede soñar que el proceso de selección va a seguir más allá de quién esté al frente, y eso es algo importante”.

El entrenador agregó: “Lo nombré a él porque entró por primera vez en la selección mayor y a los cinco minutos hizo el gol. Son esas cosas que el fútbol nos da, que no están demasiado previstas pero, como en este caso, como el entrenador del equipo que logró empatar el partido, me pone contento. Y si hablamos de Valverde, Vecino, Giovanni González, Viña, Josema Giménez, Campaña, son todos jugadores que han venido de procesos de juveniles”.

De Rusia 2018 a Catar 2022

La base de jugadores para el recambio es más amplia si se toma en cuenta como punto de partido el último Mundial de Rusia 2018.

A la lista de nuevos jugadores hay que sumar a Bruno Méndez, Mathías Suárez, Marcelo Saracchi y Erick Cabaco a pesar de que éste último no debutó con la celeste mayor pero fue convocado de apuro para los amistosos de noviembre de 2018 contra Brasil y Francia.

En aquella oportunidad se había dado la particularidad que se había lesionado la mayor parte de los integrantes de la defensa de la celeste. A saber: no fueron Godín, José María Giménez y Sebastián Coates. El único jugador de los habituales de la defensa que estuvo presente fue Martín Cáceres.

Fue allí donde aparecieron también Bruno Méndez y Mathías Suárez que tuvieron que salir a dar la cara en el amistoso contra el Brasil de Neymar en Londres.

Con anterioridad había sido convocado Marcelo Saracchi, que realizó su primer entrenamiento con la selección mayor el 9 de octubre de 2018 de cara a los amistosos con Japón y Corea del Sur.

En consecuencia, después del Mundial de Rusia 2018 a la fecha aparecieron nueve futbolistas nuevos (Brian Rodríguez, Darwin Núñez, Giovanni González, Matías Viña, Gastón Olveira, Bruno Méndez, Mathías Suárez, Marcelo Saracchi y Erick Cabaco) que sumados a los tres reservados de cara al inicio del proceso clasificatorio de Catar 2022 (De la Cruz, Arambarri y Araújo), da un total de 12 apuestas a futuro.

Y un detalle: de todos los mencionados, el único futbolista que no pasó por las selecciones juveniles celestes es Giovanni González.

¿Quiénes van cediendo lugar?

El grupo de la selección no es amplio y las posibilidades de acceder son escasas. El cuerpo técnico se suele manejar con una base que reitera partido a partido. En las escasas oportunidades que quedan espacios se recurre a futbolistas que ya pasaron por el proceso o, como segundo paso, se mira a quienes jugaron en las selecciones juveniles. Una cosa va de la mano con la otra.

Para que puedan entrar nuevos jugadores se tuvieron que generar espacios.

Así las cosas, una vez finalizado el Mundial de Rusia 2018 se produjo la salida de un histórico de la celeste como Maximiliano Pereira. El eterno lateral derecho de la celeste dejó su espacio a las nuevas generaciones. Fue allí cuando apareció Giovanni González y, con el correr de los partidos, Matías Viña lo que obligó a Tabárez a mover a Martín Cáceres a la derecha.

En el mismo torneo se despidió el Cebolla Cristian Rodríguez que ya había cedido terreno en el equipo a manos de la nueva generación de volantes conformada por Lucas Torreira, Naithan Nandez, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur y Federico Valverde, además de Diego Laxalt que jugó de lateral izquierdo pero cubrió las necesidades del equipo en el ida y vuelta por esa zona.

Después de Rusia 2018 perdieron peso el lateral Guillermo Varela y el delantero Jonathan Urretaviscaya. Por lesiones o decisiones de cambio de equipos, ninguno de los dos logró tener la regularidad necesaria para volver a ser tenidos en cuenta.

Otros jugadores que fueron cediendo espacio son el volante Carlos Sánchez y el lateral Camilo Mayada. Ambos fueron tenidos en cuenta por última vez para la China Cup disputada en marzo de 2019.

Al tiempo que los últimos dos casos son los de Nicolás Lodeiro y Marcelo Saracchi.

Ambos fueron a la Copa América de Brasil 2018 y fueron tenidos en la consideración del cuerpo técnico en cuatro amistosos de 2019: los dos contra Perú, Estados Unidos y Costa Rica.

¿Y el arco?

Acaso en el único lugar donde el entrenador por ahora no perfiló un recambio fue en el arco. Allí se mantienen los tres nombres que vienen desde hace al menos dos procesos: Fernando Muslera, Martín Campaña y Martín Silva.

Aparecieron señales esporádicas como la convocatoria de apuro de Gastón Olveira para cubrir una vacante por lesión. Y luego hay que remitirse a las escasas ocasiones donde se citó un tercer golero, los torneos juveniles o aquellos donde los jugadores tienen una edad más cercana a los de la mayor como los Panamericanos o Preolímpico.

En ese sentido el espectro es amplio porque desfilaron: Santiago Mele, Gastón Guruceaga, Franco Israel, Ignacio De Arruabarrena, Cristhoper Fiermarín, entre otros.

Hay una realidad a tener en cuenta en cuanto al recambio en el arco y es el pensamiento del entrenador que, desde la salida de Fabián Carini, pensó en Fernando Muslera como un golero para una era.

El recambio

Entraron

Brian Rodríguez (debutó)

Darwin Núñez (debutó)

Giovanni González (debutó)

Matías Viña (debutó)

Bruno Méndez (debutó)

Mathías Suárez (debutó)

Marcelo Saracchi (debutó)

Erick Cabaco (no jugó)

Gastón Olveira (no jugó)

Salieron

Maximilino Pereira

Cristian Rodríguez

Guillermo Varela

Jonathan Urretaviscaya

Carlos Sánchez

Camilo Mayada

En proceso

De ingreso

Ronald Araújo

Nicolás De la Cruz

Mauro Arambarri

De salida

Nicolás Lodeiro

Marcelo Saracchi