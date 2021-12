El secreto del rejuvenecimiento de Gargano, su imitación al Cebolla y el abrazo con Larriera

Fue el cerebro futbolístico del equipo que desplegó el mejor fútbol en el Campeonato Uruguayo 2021. Tuvo una respuesta física espectacular a los 37 años. Cargó con la cinta de capitán de Peñarol con todo el peso que eso implica. Walter “Mota” Gargano volvió a mostrar su mejor versión y el aurinegro volvió a ser campeón. No es una coincidencia sino la causa de la consecuencia.

¿Cómo hizo Gargano para dejar atrás un flojo 2020 y volver a correr como un botija y ser el director de orquesta del equipo en la cancha? El Mota lo responde con nombre y apellido: Manuel Aguerre.

“Es un amigo además de ser mi fisioterapeuta que trabaja con acupuntura. Llegué a él por un problema que arrastro de joven en la espalda donde he sufrido hernias y una de ellas me tocaba el nervio ciático y en la cancha jugaba 20, 30 minutos y parecía que me había lastimado, pero era un tema neuromuscular”, explicó Gargano a Referí tras ser elegido como el mejor volante de la temporada 2021 en la encuesta Fútbolx100.

“Con trabajos específicos y convenciéndome me ayudó mucho y me va a seguir ayudando en lo que quede de mi carrera y en mi futuro. Es mérito de él por el trabajo impresionante que hizo y también mío por mis cuidados por los hábitos que he adquirido en mi carrera”, admitió.

“Recuperarme de dos lesiones muy jodidas (NdeR: en marzo de 2018 y en noviembre de 2019 se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla), me hicieron pensar y analizar de otra manera el fútbol y la vida; me sentí rejuvenecido gracias a Manuel, él es responsable de un avance increíble que con alimentación, descanso y recuperación me hicieron mostrar este nivel. También el trabajo de los profes del club, y el más importante es el que no se ve, el personal, el que se hace en la casa porque en el club estamos solo dos o tres horas al día”, explicó el sanducero.

Gargano ya había sido elegido mejor volante de marca en la temporada 2006-2007 con Danubio y en 2018 con Peñarol. Es el más galardonado en su rubro en el historial de Fútbolx100 superando ahora a Óscar Javier Morales y Gonzalo Porras y además conquistó su quinto campeonato uruguayo.

El de este año tuvo el valor agregado de hacerlo como capitán de Peñarol, club al que llegó a mediados de 2017.

Staff Images / CONMEBOL

La cinta de capitán, un peso extra

“Es una responsabilidad enorme tener la cinta de capitán de Peñarol, a veces no me doy cuenta y eso me permite jugar tranquilo porque no es para cualquiera. Haberlo visto al Cebolla (Cristian Rodríguez) me ayudó a aprender y a copiar lo que hacía en el club, porque él vivía para el club. Yo también quiero lo mejor para Peñarol. Sentir el respaldo de la dirigencia y del plantel me lo hicieron más fácil, me sentí sin presión por estar a la par de todos, de los que se ven y de los que no se ven que trabajan a pulmón puertas adentro del club. También la hinchada que empuja con pasión y les agradezco porque nos facilitan el trabajo y nos responden cuando nos tienen que responder y nos respaldan cuando nos tienen que respaldar. Peñarol es pueblo y su gente lo demuestra, es una pasión increíble. Lo vi de afuera pero ahora sentirla y sufrirla desde adentro es otra cosa”, expresó el Mota.

En los festejos, tras ganarle la final del Uruguayo a Plaza Colonia por penales, Gargano se mostró muy feliz y se dio un abrazo especial con el entrenador Mauricio Larriera, así como también con sus compañeros.

“El festejo fue un desahogo por sentirme responsable, por ver cómo veníamos en el torneo y la campaña que hicimos en la Sudamericana. Ese abrazo fue un gracias a Mauricio y a su cuerpo técnico. Pero también a mis compañeros que dejaron la vida en cada partido”.

AFP

También fue figura en la Copa Sudamericana 2021

Gargano también se refirió a las polémicas que se generaron durante la temporada con los arbitrajes: “No fue nada fácil este año por el tema de los árbitros, teníamos que enfocarnos en jugar, pero por momentos por cosas que nos parecían de una manera y a los árbitros de otra, nos desenfocábamos del partido y eso nos llevaba a hacer cosas que no teníamos que hacer. Por eso también tuvo un sabor especial haber logrado el Campeonato Uruguayo y ese abrazo con Larriera y toda la gente carbonera”.

Gargano termina su contrato con Peñarol el 31 de diciembre próximo pero tiene una cláusula de renovación automática de seis meses más.

“Se está negociando, me encantaría seguir por un año o por dos años, pero no pienso en eso ahora, estoy disfrutando y ya lo hablará mi representante, son negociaciones de las que se encarga él”, expresó sobre Pablo Boselli.

En Peñarol hay voluntad de que Gargano siga por un año más en el club. Es prioridad a renovar.

Es una voz escuchada además para planificar el 2022. Según reveló el presidente Ignacio Ruglio, Larriera y Gargano sugirieron ampliar oficinas, el gimnasio, la zona de sanidad y también los dormitorios en Los Aromos. Vivir para Peñarol, respirar Peñarol, pensar en hacer en cada detalle mejor a Peñarol. El Mota ya está en ese grado de identificación y liderazgo en el club.

En la cancha su rendimiento fue desnivelante. Jugó 21 partidos por el Uruguayo, 20 de ellos como titular, y le hizo un gol a Deportivo Maldonado. También encandiló con su rendimiento a nivel internacional ya que disputó una notable Copa Sudamericana con presencia en 13 de los 14 partidos de Peñarol.

El fútbol de potrero que trajo de Estudiantil a la Quinta de Danubio allá por 1998, la esencia de la franja donde explotó en la temporada 2006-2007, el vuelo europeo en Napoli y el liderazgo en Peñarol: todo sigue intacto. Gargano rejuveneció con las manos de Aguerre y el aurinegro es campeón. Todo cierra.