El sector turístico ya comenzó a enviar trabajadores al seguro de paro

Un cliente que llama para cancelar un viaje, otro que quiere reprogramar. Un pasajero que está en el exterior y necesita volver. El gobierno que anuncia el cierre de fronteras desde el próximo viernes. Las parrilladas y restoranes sientieron la falta de gente este lunes en Montevideo y varias mesas se vieron vacías en distintos barrios de la capital. El sector turístico, incluido el gastronómico, es uno de los primeros en sentir el cimbronazo de la paralización de la actividad económica por el Covid-19 y algunas empresas ya han enviado a trabajadores al seguro de paro.

“Nos obligaron a cerrar. Se va a cortar la cadena de pagos, va a haber problemas de caja”, lamentó en diálogo con El Observador, Juan Martínez, presidente de la Cámara de Turismo. Las agencias de viajes, los hoteles, las rentadoras de autos y los lugares de comida fueron las primeras empresas en enviar trabajadores al seguro de paro por esta paralización, según explicó Martínez.

De todo modos, reconoce que no había otra opción porque la salud “está primero”. El negocio está “paralizado”, sentenció.

Es que las agencias de viaje están con muchísimo trabajo debido a las reprogramaciones que deben realizar pero, al mismo tiempo, dejaron de generar ingresos porque ya no se venden pasajes. “Nunca viví algo igual”, la frase se repite entre los distintos operadores del sector. Ni el 11 de setiembre, ni el ébola ni ninguna otra enfermedad generó el impacto que ya implica el Covid-19 para el sector.

Siete agencias consultadas por El Observador estaban haciendo números para enviar trabajadores al seguro de desempleo. "Nos cortaron los brazos, que son las salidas aéreas internacionales. No hay ingresos, no hay negocio, no hay empresa", dijo a El Observador el director de la agencia Mac Travel, Sergio Bañales. De todos modos, su agencia, aseguró, tiene espalda para bancar todavía.

El director de BN Tours, Juan Barrio, explicó que analizaban enviar a la mitad del personal (20 personas) al seguro de paro mientras que Fernando Rivas de Hiperviaje se manifestó en una postura similar. "Es inevitable. El personal ya fue notificado", señaló.

Antes de que el virus llegara al país (los primeros dos casos se confirmaron el viernes 13) las agencias de viajes ya sentían el impacto del virus y el aumento del dólar. Entre finales de febrero e inicios de marzo, distintas agencias consultadas por El Observador estimaron en un 20% la caída de las ventas.

Martínez, además, solicitó una reunión con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, para ver “alguna opción distinta” para afrontar esta situación. Mientras que la Asociación Uruguaya de Agencias de Viaje, por su parte, se reunió con el Ministerio de Turismo para plantearle la situación y analizar los caminos a seguir, según informaron tanto desde las agencias como del ministerio.

"Lo importante es seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública. Después Economía tomará las decisiones que tenga que tomar", dijo un jerarca del Ministerio de Turismo para ejemplificar la postura de la cartera.

A medida que avance la pandemia y distintos rubros se vean afectados, el envío masivo de trabajadores al seguro de paro amenaza con desbordar el Banco de Previsión Social (BPS). Es que sumado a los trabajadores que tengan que cobrar este subsidio por desempleo, el BPS también se debe hacer cargo de aquellos trabajadores obligados a estar en cuarentena y que no pueden trabajar.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, ya anunció que el organismo se hará cargo de los trabajadores en esta situación. "La idea es que las personas que van a situación de cuarentena obligatoria, en la medida que es una situación que no depende de su voluntad, deben tener algún nivel de apoyo", dijo este sábado Mieres a Montevideo Portal y aclaró que recibirán el subsidio por enfermedad.

Toman medidas

Ante esta situación, la Corporación Gastronómica de Punta del Este decidió reducir a la mitad la capacidad de sus salas para poder mantener la distancia establecida por las medidas del Ministerio de Salud Pública. Además, según informaron en un comunicado, instalaron alcohol en gel en los baños y en las puertas de entrada y de salida de los lugares.

El comunicado difundido agrega que se “reforzarán” las medidas y los protocolos de limpieza, se capacitará al personal y se evaluará de forma diaria al personal para conocer su estado de salud.

Aerolíneas reducen su capacidad

Numerosas aerolíneas de todo el mundo decidieron el lunes reducir drásticamente su actividad ante la caída de la demanda por el coronavirus y pidieron que se tomen medidas urgentes para evitar que el sector se desplome.

A causa de la pandemia, que llevó a muchos países a restringir los viajes y a pasajeros a anular sus vacaciones, la alemana Lufthansa anunció que reducirá hasta el 90% de sus capacidades, mientras su filial Austrian Airlines optaba por suspender todos sus vuelos desde el jueves y hasta el 28 de marzo.

El grupo británico Virgin Atlantic pidió al primer ministro británico, Boris Johnson, un plan de crédito de entre 5.000 y 7.500 millones de libras (de 6.000 millones a 9.000 millones de dólares) "para impulsar la confianza en el sector y evitar que los gestores de tarjetas de crédito retengan los pagos de los clientes".

En la misma línea, el International Airlines Group (IAG) -propietario de British Airways, Iberia y Vueling entre otras- planeó recortar su capacidad en "al menos 75%" en abril y mayo.