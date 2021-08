El sentido mensaje de Luis Suárez para un compañero que decidió retirarse del fútbol

Luis Suárez publicó en Instagram una fotografía junto a Carlos Sánchez, Cristhian Stuani, Fernando Muslera, Diego Godín y Mathías Corujo, compañeros de la selección uruguaya. Están todos rodeando una mesa, jugando al truco.

El delantero de Atlético de Madrid escribió: "Ayer recibí la noticia que un gran amigo decidió retirarse del fútbol, un jugador que siempre luchó para lograr sus sueños. Te felicito por tu carrera y lo gran persona que sos Chiche Corujo".

Instagram

El mensaje de Suárez a Corujo

Corujo se retiró del fútbol a los 35 años, después de rescindir su contrato en noviembre último con Sol de América, según explicó a Referí.

El exlateral y volante por derecha, expresó que su intención era terminar su carrera donde la empezó, en Wanderers, pero el club bohemio no se mostró interesado en contratarlo y eso lo desilusionó.

Además, también las lesiones que sufrió en los últimos tiempos colaboraron para que finalmente tomara la decisión de ponerle un punto final a su carrera que transitó por Wanderers, Peñarol, Cerro Porteño, Universidad de Chile y Sol de América, además de la selección uruguaya.

🔚¡𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞 𝐂𝐡𝐢𝐜𝐡𝐞!



¡Felicitaciones por tu carrera y muchos éxitos para lo que viene @ChicheCorujo! #AhoraMásQueNunca pic.twitter.com/EirG1xeF2I — MUFP (@Mutual_Uru) August 11, 2021

El futbolista expresó que los mensajes que le dejaron sus compañeros en redes sociales y personalmente, es lo que más valora: "Eso es lo más importante, más allá de los títulos, del dinero que se pueda ganar en el fútbol, eso es lo que me llena. Mensajes de todos los compañeros, mensajes por Whatsapp, llamadas telefónicas. Yo fui educado para esto, soy una persona normal, traté de ser una persona educada y respetuosa en el fútbol y recibir esos mensajes me ponen muy contento porque quiere decir que hice las cosas bien, con profesionalismo. Tengo muchos amigos y más allá de las presiones que hay, egos que hay en los vestuarios, yo la pasé muy bien. Durante mi carrera traté de disfrutar el fútbol, iba a entrenar con alegría, con mi mejor cara. Más allá de los rendimientos, la pasé espectacular en todos los equipos porque estaba haciendo lo que me gustaba”, expresó a Referí.