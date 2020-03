El SMU "está alineado con la estrategia del gobierno" para enfrentar coronavirus, según su presidente

El presidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), Gustavo Grecco, afirmó este lunes que todo el sistema de salud está haciendo "el esfuerzo para optimizar" la capacidad de "recibir la mayor cantidad de pacientes" y así evitar una situación de tener que "elegir a quién asistir o no en una situación extrema".

Grecco mantuvo este lunes una reunión en la Torre Ejecutiva con el presidente Luis Lacalle Pou, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. Allí, la comitiva del SMU insistió en la necesidad de decretar la cuarentena general obligatoria, así como en el aumento de la cantidad de testeos que se hacen por día para detectar la presencia del coronavirus.

Según contó Grecco, Salinas transmitió en la reunión que se están haciendo unos 200 tests por día, cifra que fue considerada insuficiente por el sindicato. "Creemos que se debe incrementar, particularmente para afrontar el pico que esperamos llegue en las próximas dos semanas".

En ese período, según el presidente del SMU, el impacto sobre el sistema de salud será "mayor". "El sistema está preparado para recibir una primera ola de pacientes que pensamos, y ojalá nos equivoquemos, comenzará a llegar en una forma mucho más importante al sistema de salud en el transcurso de la próxima semana o las próximas dos", dijo.

Grecco afirmó que actualmente el sistema de salud no está colapsado, ya que los esfuerzos están puestos en la atención ambulatoria y extra hospitalaria. Sin embargo, advirtió que la clave está en cuánto se sostenga en el tiempo la propagación del virus.

Respecto al pedido de decretar una cuarentena general obligatoria, Grecco señaló que durante la reunión el presidente expuso los motivos por los que considera que esa no es la medida adecuada por el momento.

El SMU, según dijo el presidente, está "alineado con la línea estratégica del gobierno para ir profundizando en las medidas de distanciamiento social", aunque Grecco prefirió no adelantar a qué decisiones se estaba refiriendo. "No me corresponde a mí hacer anuncios en ese sentido", afirmó.

Según el documento que divulgó el sindicato en los últimos días, aplicar una cuarentena general desde el inicio (suspendiendo clases, eventos públicos, pero manteniendo los servicios esenciales) es el mecanismo que ha demostrado ser "el más efectivo para disminuir de forma drástica la transmisión del virus en la comunidad para evitar un pico máximo de infección y de pacientes potencialmente graves".

Ese documento fue entregado a las autoridades del Ejecutivo. El plan planteado por el SMU se divide, en líneas generales, en tres etapas. Al principio, la disposición de la cuarentena general por parte del gobierno. En segundo lugar, el transcurso de este aislamiento social que, según creen conveniente, debe ser fijado hasta el 12 de abril como mínimo. Y por último, prevén un "desarme progresivo, programado y estructurado" de la cuarentena aplicando un modelo similar al que se instrumentó con éxito en Corea del Sur.