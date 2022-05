El sojero argentino que calculó cuánto dinero se lleva el Estado por su cosecha

Nestor Roulet es agricultor y exvicepresidente de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), y tras cosechar 100 hectáreas de soja de la campaña 2021/22 en Córdoba, Argentina, calculó gastos y retenciones de impuestos. En ese sentido, descubrió que, como productor, se quedó con ganancias por solo por 3,46 hectáreas (ha). La productividad de la cosecha fue de 2,8 toneladas por ha.

“De las 100 hectáreas que coseché, 56,3 fueron para el Estado, 45 para pagar costos y 3,4 me quedaron para mí. Es triste pero real”, expresó en su cuenta de Twitter, y agregó: “No perdí plata, pero si saco el costo de oportunidades de la tierra me da el 0,28%”.

Terminé de cosechar las 100 has de soja que me dio 28 qq/ ha (poca lluvia), como le había dicho 56 has fueron para el ESTADO, 77 has para pagar costos y 6 has para mi. No perdí plata, pero si saco el costo oportunidad de la tierra me da el 0,28% 🇦🇷🙄🚜 pic.twitter.com/sSsPEgLISQ — Néstor Roulet (@NestorRoulet) May 26, 2022

Roulet explicó que de los US$ 1.719,2 del ingreso por una hectárea de soja, las retenciones por derecho de exportación implican US$ 567,33 por ha mientras los gastos de puerto US$ 22,75 por hectárea. Luego de esos cálculos, el ingreso bruto con el que se queda el productor son US$ 1.128,92 por ha. Pero los números no quedan ahí, porque también hay que tener en cuenta insumos y mano de obra, por ejemplo.

Según detalló el sojero en su cálculo, los costos directos e indirectos suponen US$ 694,65 por ha. Los insumos le costaron US$ 302,50; la mano de obra US$ 77,89; el seguro US$ 38,7; el asesoramiento agronómico y contable US$ 15; la cosecha US$ 101,52; los fletes US$ 117,6; las silobolsas US$ 3,60 y la comercialización US$ 37,84. Tras esos gastos le quedó un margen bruto de US$ 434,27.

Al margen de las retenciones, también hay un costo impositivo, que es de US$ 294,60 por ha.

Tras finalizar los cálculos, Roulet llegó a la conclusión de que el Estado se queda con US$ 97.084 por hectárea; mientras que el productor, con US$ 5.967.

El productor habló con La Nación y concordó con la portavoz del gobierno, Gabriel Cerutti, quien dijo días atrás que se deben discutir las retenciones. “Ojalá se debata y se revean (las retenciones) para bajar la presión impositiva”, dijo y sostuvo que sería bueno que se debata ese tema en el Congreso. “Los productores llevamos números concretos”, resaltó.