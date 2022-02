El stock de lanas Corriedale empieza a moverse

El precio internacional de la lana se mantiene estable, con leves fluctuaciones en el mercado australiano. Esta semana, con actividad limitada y escasa oferta, el Indicador de Mercados del Este (IME) bajó tres centavos, principalmente por la desvalorización de 0,7% de la moneda australiana, y cerró a US$ 10,21 por kilo base limpia, 0,3% por debajo de la semana anterior.

Tanto en las lanas gruesas como finas se registraron bajas, de hasta casi 2% en las de 30 micras. La excepción fueron los vellones de 17 micras que aumentaron 0,5% y cotizaron a US$ 19,39. Es la única categoría que hoy tiene un valor superior al del fin de la zafra pasada (julio 2021).

A nivel local, la demanda está en lotes finos y en lo posible con certificaciones.

El consignatario Pablo Iramendi, de Bruno Arrosa & Cía, afirmó que la demanda de lana Corriedale está “menos trancada” que hace un mes, con pedidos desde Europa y negocios que se concretan, si bien no alcanzan los valores que los productores esperan por un exceso de stock a nivel mundial.

Los exportadores, dijo Iramendi, “están convencidos de que se empieza a mover el stock”.

Las lanas gruesas (en el entorno de las 28 micras) se pagan hoy entre US$ 1,10 y US$ 1,20 el kilo base sucia, y US$ 1,40 a US$ 1,50 por los lotes grifa verde, dependiendo de los volúmenes.

En las lanas finas, en contraste, “tenemos todas las de ganar por la coyuntura política que hay entre China y Australia, que nos ha beneficiado porque quedamos más competitivos frente a Europa”, sostuvo.

A lo largo de la zafra 2021/2022, productores uruguayos han vendido lotes certificados de lanas de 18 o 17 micras por encima de los US$ 10 el kilo (base sucia) a mercados europeos que, según el consignatario, “son precios espectaculares”.

Las certificaciones –con la inversión que requieren– siguen siendo la mejor opción para valorizar todos los tipos de lana, un camino que está siendo recorrido por un número cada vez mayor de productores.

Juan Samuelle

Mejor perspectiva para la demanda de lanas de Corriedale.