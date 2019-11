El trabajo de los 54 legisladores salientes: los más y menos activos

De los 129 legisladores que tiene el Parlamento es imposible que la ciudadanía conozca a todos. Pero algunos, por su forma de trabajar, sus intervenciones en el plenario o la presentación de iniciativas, se destacan sobre el resto. Con tan solo mirar algunos números del trabajo parlamentario es fácil detectar qué ausencias serán más notorias entre 2020 y 2025.

Las elecciones del pasado domingo 27 de octubre definieron la nueva conformación del Parlamento y, con ello, también qué legisladores no volverán a estar por los pasillos del Palacio Legislativo en el próximo período. Algunos, como Pedro Bordaberry, ya habían anunciado su retiro de la política por lo que su ausencia en la próxima legislatura no sorprende a nadie. Sin embargo, en otros casos, fue la falta de votos y su posición en las listas (acompañada de determinada ingeniería electoral) los que lo dejaron afuera. En total son 54 los legisladores que no volverán a ingresar al palacio de las leyes como representantes nacionales.

Particularmente el caso de Bordaberry es de los más notorios. Reconocido por propios y ajenos como un legislador que trabaja al detalle no ocupará una banca en el próximo Parlamento. En los últimos cinco años, presentó 104 proyectos de ley (solo y con otros parlamentarios), más que ningún otro legislador. Además, realizó 96 pedidos de informe, 4 interpelaciones a ministros de gobierno y participó en 6 llamados a sala también de miembros del Ejecutivo.

El legislador colorado, que estuvo algunos meses fuera del Parlamento por su actividad como presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, es de los que más ha ejercido la labor de contralor que tiene el Parlamento, pero no es el único. En el Partido Nacional notarán la ausencia del diputado Pablo Abdala. Impulsor y denunciante en la comisión investigadora sobre el proyecto de la regasificadora, el hasta ahora diputado por Alianza Nacional presentó 30 proyectos de ley, 66 pedidos de informe, realizó tres interpelaciones y seis llamados a sala. Número similares tiene el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, que tampoco estará en el nuevo Parlamento.

La aprobación o no de las iniciativas presentadas excede la voluntad del legislador. Y la gran mayoría de los proyectos de ley presentados por la oposición no tuvieron recorrido dentro de un parlamento con mayoría oficialista. Patricia Ayala, senadora del MPP que supo ocupar la vicepresidencia como suplente de Lucía Topolansky, es la segunda legisladora que más proyectos presentó entre los que no estarán en el próximo período.

Pedidos de informe

Una de las herramientas que tienen los legisladores para controlar al gobierno es solicitarle información. Y en ese rubro nadie se maneja mejor que Eduardo Rubio, el diputado de Asamblea Popular. Las 137 solicitudes presentadas en la última legislatura lo ubican a la cabeza en este rubro. Como único diputado de su partido, abarca una cantidad de temas que en otras formaciones están más repartidos.

Si bien es difícil comparar el uso de este tipo de herramientas que hacen los legisladores de la oposición y los oficialistas, algunos diputados del Frente Amplio del interior del país también se valen del pedido de informes para conseguir información vinculada a su departamento. El frenteamplista Edgardo Rodríguez, representante de Tacuarembó, está entre los legisladores que más utilizan este canal para obtener información.

El diputados Jorge Pozzi, de Nuevo Espacio, que supo ser coordinador de la bancada de diputados del oficialismo, tampoco estará en la próxima legislatura.

Los menos activos

En el otro extremo, hay varios legisladores que no tuvieron una gran producción durante la última legislatura. La diputada del Frente Amplio, Macarena Gelman, apenas presentó tres proyectos de ley y participó en dos llamados a sala. El oficialismo utilizó este mecanismo para convocar a ministros para que hablaran de los logros de su cartera como la ministra de Turismo, Liliam Kechichián.

El exdiputado del Partido Colorado que esta elección votó dentro del paraguas del Frente Amplio, Fernando Amado, tampoco es de los que tuvo una gran producción legislativa. Apenas seis proyectos presentados en cinco años y ningún pedido de informes es el balance del legislador, según los datos del sitio web del Parlamento. Washington Silvera, Jorge Meroni y Claudia De Los Santos, todos del Frente Amplio, son los legisladores con menor producción entre los que no estarán a partir de febrero.

Por partido

El Frente Amplio será el partido que más cambios tendrá en la próxima legislatura. Serán 29 legisladores -19 diputados y 10 senadores- que no ingresarán al Parlamento a partir del 15 de febrero de 2020. Además de las 10 bancas que no retuvo respecto al período pasado, la ubicación en las listas y los parlamentarios que decidieron no volver a presentarse (como Ivonne Passada del MPP) derivaron en esta renovación del actual partido de gobierno.

Pero en la oposición también habrá cambios. Asamblea Popular no estará a partir de 2020 y el Partido Independiente solo tendrá un representante en el Palacio Legislativo (tiene 4 actualmente). El Partido Nacional, en tanto, tendrá 12 legisladores que no repetirán y el Partido Colorado otros 8. Daniel Bianchi, que ya no pertenecía a ningún partido tras pasar por los colorados y el Partido de la Gente, tampoco estará en la próxima legislatura.