El ultimátum de los grupos de interés y otra bomba de tiempo activada en la AUF

Las gremiales que nuclean a los futbolistas, árbitros y entrenadores, que integran los grupos de interés que tienen representación en el nuevo congreso de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), y la de los preparadores físicos, reactivaron el jueves su lucha para conseguir la remuneración correspondiente por lo que consideran una explotación indebida de sus derechos de imagen en la actividad local del fútbol uruguayo, y le dieron un ultimátum a la AUF y a la empresa Tenfield, que es la que tiene los derechos de televisación del fútbol uruguayo.

En un comunicado que hicieron público a través de sus redes sociales, expresaron: “Desde el inicio del Torneo Apertura (que comenzará el sábado) se irán tomando medidas paulatinas con el fin de resolver dicho conflicto”, y le plantean una fecha límite para resolver el mismo: “Se tomará como fecha clave para una solución definitiva el inicio del Torneo Clausura”.

Esta situación pone en alerta al nuevo gobierno de Luis Lacalle Pou, que ingresará el 1° de marzo y que tendrá a Sebastián Bauzá al frente de la Secretaría Nacional del Deporte (SND), y plantea para el gobierno de la AUF el desafío de desactivar una situación muy compleja, si no arriban a una solución antes de julio o agosto.

¿Por qué actúan en bloque?

Por primera vez las cuatro gremiales abordan en conjunto sus reclamos por los derechos de imagen. Hasta el momento habían actuado en forma separada y todas tienen sus demandas en diferentes etapas.

De esta forman consiguen una fuerza que hasta ahora no habían tenido en este tema, pero que sí habían logrado en otros reclamos gremiales que fueron implementando a lo largo de la temporada 2018 y 2019, en torno a la seguridad de los actores del fútbol.

“Las cuatro gremiales nos pusimos como plazo, porque todas luchamos por los derechos de imagen y estamos en distintas etapas, abordar el tema juntos y adoptar medidas progresivas con un plazo límite para resolver el tema que es el mes de julio o agosto, antes del comienzo del Clausura”, explicó el presidente de la gremial de futbolistas, Michael Etulain, a Referí.

¿En qué etapa está el reclamo de los árbitros? La situación de la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf) ya ingresó en la órbita de la Justicia. Reclaman a la AUF y a Tenfield un monto estimado entre US$ 14 millones y US$ 16 millones que corresponde a derechos de imagen de los árbitros desde la firma del primer contrato de la empresa que tiene los derechos del fútbol uruguayo con el presidente Eugenio Figueredo, en 1998, “porque es un derecho humano que no prescribe”, explicó el representante legal de la gremial de árbitros, Fernando De los Santos.

El abogado expresó que Audaf ya presentó la demanda a la Justicia, contestaron AUF y Tenfield, y que ahora el tema está en el tribunal de apelaciones por un recurso de queja que presentó la empresa que tiene los derechos.

¿En qué están los reclamos de los entrenadores? La Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol (Audef) recorre un camino diferente. No fueron ni irán a la Justicia para reclamar por sus derechos de imagen, explicaron desde la gremial a Referí, pero piden que les paguen lo que les corresponde desde 1998.

¿En qué están los preparadores físicos? Recién se comenzaron a interiorizar en el tema.

¿En qué están los futbolistas? Los abogados de la Mutual, el buque insignia en estos reclamos, que comenzó su lucha en 2015 con el movimiento Más Unidos Que Nunca, están en etapa de diligencia preparatoria y en uno o dos meses presentarán la demanda en la Justicia, explicó Etulain.

Camilo dos Santos

¿Cuánto dinero reclaman los futbolistas? Aspiran a recibir un 10% de lo que genera el fútbol uruguayo por derechos de televisión retroactivos al 1° de diciembre de 2016, cuando la Mutual rescindió el contrato que tenía con Tenfield.

Consultado Etulain por qué aspiran a cobrar un 10%, dijo: “Es lo que se paga de promedio a nivel mundial”.

Ante la pregunta de quién será el que determinará si es la AUF o Tenfield el que debe pagar por esos derechos, el presidente de la gremial dijo: “La Justicia será la que dirá quién es el que está explotando los derechos de imagen y no paga por ellos”.

¿Se puede parar el fútbol?

Etulain explicó a Referí que desde este fin de semana adoptarán medidas intermedias, que no entorpecerán el desarrollo de los torneos de fútbol. Consultado sobre las medidas que pueden llegar a adoptar dijo que aún no fueron puestas a consideración de las cuatro gremiales, que tomarán la decisión en conjunto.

Sin embargo, un problema profundo se planteará al momento de comenzar el Clausura si es que no resolvieron el conflicto, reconoció el presidente de la gremial.

Tenfield responde a Etulain

En medio de la pulseada por los derechos de imagen, este jueves Tenfield emitió un comunicado en el que responde a declaraciones públicas realizadas por Etulain, en las que anuncia demandas por derechos de imagen contra la empresa.

En el texto, Tenfield expresa que “no existe ninguna explotación indebida de derechos de imagen de nuestra parte, por lo cual resulta improcedente cualquier reclamo o demanda como los anunciados por el presidente de la Mutual”.

Además, entienden que desde que suscribieron los contratos con la Asociación en 1998 adquirieron todos los derechos del fútbol, y se incluyen los pertenecientes a los actores de los espectáculos.

Ante esta situación, la AUF ingresa a correr contra el reloj para resolver un conflicto que ya tiene cuatro años y por el que los jugadores, entrenadores, árbitros y preparadores físicos quieren una solución y cobrar por los derechos de imagen.