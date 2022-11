El uno por uno de Uruguay ante Portugal: solo Bentancur y Pellistri se salvaron

Uruguay perdió 2-0 contra Portugal en la segunda fecha del grupo H del Mundial de Qatar 2022 complicando seriamente sus posibilidades de clasificar a los octavos de final del certamen.

El equipo jugó unos 30' iniciales pésimos regalándole la iniciativa a Portugal y tirando pelotazos sin sentido para dos delanteros, Edinson Cavani y Darwin Núñez, totalmente aislados del resto.

Un gran despliegue de Rodrigo Bentancur, le permitió a la celeste salir del fondo, generar una chance muy clara de gol (en una acción 100% individual) y sacar al equipo del fondo en el primer tiempo.

En el segundo, el ingreso de Facundo Pellistri junto con Giorgian De Arrascaeta le cambiaron la cara al equipo, pero la celeste ya estaba 1-0 abajo producto de un fallo defensivo.

Este fue el uno por uno de Uruguay en el partido.

Sergio Rochet 4: La primera pelota que le dieron atrás la sacó de la cancha. No recibió tiros al arco, como en los 90' de juego ante Corea del Sur. A los 37' desarticuló una jugada de claro peligro luego de que Cristiano Ronaldo bajara de pecho una pelota en el área chica. Rochet fue al piso y bloqueó con el pecho el intento de pase al medio. Los demás tiros de Portugal fueron bloqueados o se fueron por encima del travesaño. En el complemento fue uno de los que falló en el primer gol lusitano. No salió a cortar el centro de CR7 y no le dio tiempo a reaccionar para una pelota que no cambió su trayectoria. La única pelota que atajó le rebotó en la canilla izquierda, cerca del final.

José María Giménez 5: Gran bloqueo a los 15' a Joao Félix y otra vez protagonista de un gran primer tiempo. De los tres defensores fue el que más se adelantó tomando como referencia los movimientos de su compañero en Atlético de Madrid. Destacado. En el complemento quedó expuesto en una jugada donde Diego Godín salió a la descubierta y no pudo bloquear un remate de Joao Félix sobre el primer palo. Al final cometió un penal evitable asumiendo el riesgo de tirarse en el área y para colmo regaló una pelota inexplicable en salida en un apoyo a Guillermo Varela que fue cortado y que terminó generando un remate de Bruno Fernandes en el palo.

AFP

José María Giménez

Diego Godín 5: Buen despeje tras un peligroso centro de Joao Cancelo de zurda y nuevamente seguro en sus movimientos y coberturas defensivas. En el complemento expuso al equipo al salir lejos de la zona defensiva en una jugada que terminó en remate de Joao Félix sobre el primer palo y fue rápidamente sustituido.

AFP

Diego Godín y Cristiano Ronaldo

Sebastián Coates 5: Bloqueó un remate de Cristiano Ronaldo de afuera del área y controló su zona si pasar grandes apremios. En la jugada del primer gol Cristiano Ronaldo le ganó la espalda.

GLYN KIRK / AFP

Coates contra Bruno Fernandes

Guillermo Varela 4: Le tocó moverse defensivamente en un lugar donde Joao Félix jugó con tendencia a moverse hacia el centro y le cayó varias veces por sorpresa Cristiano Ronaldo. Pocas veces salió a presionar arriba para evitar las peligrosas subidas de Nuno Mendes. En su único desdoble en ataque generó una falta del propio Nuno Mendes que segundos después sale lesionado. En la jugada del gol fue el que habilitó a Cristiano Ronaldo. Después intentó subir y solo sacó un centro que no encontró destinatario. A años luz del nivel de los mejores laterales del torneo.

AFP

Guillermo Varela

Federico Valverde 4: No agarró la pelota en el primer tiempo jugando nuevamente lejos del área rival. Recién a los 42' se combinó por única vez con Bentancur y le abrió un pase a Varela que no prosperó. Debía soltarse más para que Uruguay pueda generar más en ataque, pero no pudo hacerlo. Conspiró contra eso la postura inicial cautelosa asumida por el equipo y la falta de conexión que tuvo con sus compañeros de buen pie. Con ganas tuvo una corrida de cancha a cancha y un remate que se fue demasiado alto. Lejos de su mejor versión

Rodrigo Bentancur 6: El mejor de Uruguay. Recibió amarilla a los 5', pero en lugar de jugar condicionado fue el motor del equipo. Nuevamente lo hizo como volante central con Valverde y Matías Vecino como interiores. Hilvanó una excelente jugada a los 31' donde se fue solo y rompió la línea de volantes y defensores rivales para quedar mano a mano con Diogo Costa. De milagro la pelota no pasó por debajo del meta. A los 35' subió nuevamente por el medio combinándose con Mathías Olivera. En el complemento sintió semejante trajín para estar igual de preciso en el tramo final del juego. El mejor de Uruguay por despliegue, por cómo salió a presionar en campo rival, por cómo marcó y por cómo trató el balón.

Kirill Kudryavtsev / AFP

Bentancur a un paso del gol

Matías Vecino 4: Otro partido donde no gravitó, ni en la marca, ni con pelota ni en las jugadas a balón detenido. Fue el primer cambio junto con Godín.Con alternativas como Nicolás de la Cruz o Manuel Ugarte difícilmente sostenga su titularidad ante Ghana.

AFP

Matías Vecino

Mathías Olivera 5: Un par de subidas en el primer tiempo y mucho esfuerzo en el complemento para recuperar y proyectarse. Sin embargo, solo una vez en todo el partido, a través de Bentancur, pudo pasar al ataque con cierto peligro. También cabeceó un centro de Pellistri pero sin mayor riesgo.

AFP

Mathías Olivera

Darwin Núñez 5: Ganó un córner en un acción unipersonal. Alimentado por pelotazos largos influyó poco y nada en ataque. En el complemento se tuvo que autogestionar se único remate al arco bajando varios metros, peleando la pelota y rematando de larga distancia. Desaprovechado.

AFP

Darwin Núñez

Edinson Cavani 4: Igual que a Núñez, lo mataron a pelotazos y pudo generar poco. Se esforzó, colaboró como siempre para recuperar, pero estuvo siempre lejos de la zona de influencia. Aislado.

AFP

Edinson Cavani y Ruben Dís

Facundo Pellistri 6: Ganó en su primer uno contra uno a los 64' y le dio un buen centro a Olivera cuyo cabezazo fue interceptado. Hilvanó una gran jugada para el remate de Maxi Gómez en el palo a los 74'. Su presencia generó que el lateral rival tuviera una referencia de marca y no pudiera subir alegremente. Pero además de eso tuvo chispa y ganar para encarar. Distinto.

Giorgian De Arrascaeta 5: Activó el fútbol de Uruguay de mitad de cancha en adelante, pero a los 78' se perdió inexplicablemente una clara chance de gol intentando picar la pelota ante la salida de golero, pero sin convicción entre decidirse entre definir o pasar. Pide pista.

Luis Suárez 4: Tuvo su chance a los 77' tras un tiro libre de De Arrascaeta tirado sobre el primer palo. Tras un rebote, remató de zurda pero afuera. Él mismo había generado la falta. No pudo aportar más que eso.

Maximiliano Gómez 5: Metió una pelota en el palo a los 74'. Fue al único delantero que le pusieron una pelota redonda adelante para definir (porque la de Suárez en el tiro libre fue un rebote).

Matías Viña 3: Increíblemente fue el último cambio y salvo una pelota que recuperó tirándola afuera contra la línea, erró los cuatro pases que intentó en salida o en proyección ofensiva.