El uno por uno de Argentina en la final del Mundial Qatar 2022: Di María, Tagliafico, De Paul y siempre Messi

La sorpresa táctica de Scaloni en la final del Mundial Qatar 2022 entre Argentina y Francia le dio a sus jugadores una herramienta clave para poner el partido en el lugar que pretendió la selección albiceleste en el primer tiempo. En el segundo período se empezó a apagar, sintió la salida de Di María y en los últimos 20 minutos se apagó el equipo.

Así fue el uno por uno de Argentina en la final del Mundial:

Emiliano Martínez: es enorme en el arco de Argentina. No le llegaron con peligro y cuando Francia intentó poner la pelota con algún centro, fue el dueño del espacio aéreo dentro de su zona. En el penal que anotó Mbappé a los 78 minutos se tiró al palo que remató el francés, tocó el balón, pero no pudo impedir que le anotaran. En el segundo gol no pudo evitar la caída de su arco. En los descuentos salvó un remate de gol.

Nahuel Molina: fue clave en el segundo gol, con una recuperación suya nació la jugada que terminó en una obra perfecta para el tanto de Di María.

KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Cuti Romero

Cristian Romero: Jugó al límite, como se disputa una final del mundo. Fue dos veces a marcar fuerte en el primer tiempo para marcar la cancha. A los 26 minutos pudo ser amonestado por una falta sobre Giroud. Fue un león. Es una de las razones de esta selección.

Nicolás Otamendi: El que siempre le pone todo lo que necesita el equipo en la defensa, pero esta vez falló. A los 78 minutos cometió un penal increíble, tras un error de la defensa, que generó la reacción de Francia.

Nicolás Tagliafico: Scaloni le confió la titularidad en un partido clave y terminó jugando un enorme partido. No dejó recibir a nadie en su sector.

FRANCK FIFE / AFP

De Paul y Messi

Rodrigo De Paul: Es la clase y el talento del mediocampo. Hay que ver lo que corre y lo que juega. Por la banda derecha del mediocampo abre el terreno de juego y le pone calidad a la propuesta argentina. Es el socio ideal de Messi. Le cuida la espalda permanentemente al 10. En el segundo gol tiene una incidencia clave y un rol protagónico increíble por la ubicación, tiempo y velocidad para jugar.

Enzo Fernández: Es todo lo que necesita cualquier mediocampo. Le pone todo lo que hay que sumar al juego. Orden y equilibrio táctico. Un todoterreno que hace la diferencia. Jugó con tarjeta amarilla desde el último minuto de descuento del primer tiempo.

JEWEL SAMAD / AFP

MacCallister

Alexis MacCallister: a los 4 minutos remató desde afuera del área cuando Julián Álvarez lo dejó de cara al arco. Mostró su pegada desde afuera. Allí avisó que estaría encendido. Dio el pase para el segundo gol. Defendió con el alma. Llegó hasta el fondo a ayudar a cerrar cuando Francia pudo inquietar por el sector izquierdo de la defensa de Argentina. A los 62 minutos pudo marcar el tercero de su selección con un contragolpe al que le faltó el último toque del volante.

Lionel Messi: se volcó a la derecha en el inicio del partido y marcó claramente el 4-3-3 de Argentina, con tres delanteros. A los 22 minutos convirtió de penal. Remató abajo a la izquierda del golero. Lloris se tiró a la derecha. Participó en el segundo gol. Fue todo lo que necesitó Argentina para jugar un gran partido. A los 90'+6 sacó un zurdazo que pudo dar el triunfo a Argentina, pero Lloris desvió al córners.

PAUL ELLIS / AFP

Julián Álvarez

Julián Álvarez: buscó el gol y los generó. En el inicio dejó los espacios y dio el pase para que MacCallister buscara con un remate desde afuera. Los corrió a todos. Salió a dejar el resto desde el primer momento. Fue a todas. Impresionante lo que corrió en el primer tiempo. A los 58 minutos marcó la diagonal al área, Di María lo dejó solo y de zurda sacó un remate que salvó Lloris tras gran atajada.

ADRIAN DENNIS / AFP

Di María fue imparable

Ángel Di María: comenzó jugando de 11, bien arriba por la izquierda, donde se termina la cancha. No lo tenía nadie a Fideo en ese plan y Scaloni sorprendió a los franceses porque le dio protagonismo a Argentina en el ataque. Fue la jugada maestra del entrenador para llevar al equipo al mejor lugar futbolístico. A los 21' Dembelé le cometió penal, que Messi transformó en gol. A los 35', completó una obra mágica, el 2-0. Fue increíble lo que jugó este elegido para los grandes momentos de Argentina. Se retiró a los 63' ovacionado por todo el estadio. Argentina extrañó su salida, pero ya había dado todo lo que tenía.

Marcos Acuña: Ingresó por Di María a los 63'. Fue bien amonestado en el último minuto de descuento por cortar el juego cuando Francia podía sacar un contragolpe.