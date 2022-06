El viernes arranca el Intermedio y el 16 de junio se abre el período de pases en Uruguay

El viernes que viene comenzará una nueva edición del Torneo Intermedio, el cual no se disputó el año pasado.

El Transfer Matching System (TMS), que según define la propia FIFA "es un sistema online que hace que las transferencias internacionales de jugadores entre clubes sean más rápidas, fluidas y transparentes", se abrirá el 16 de junio en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y cerrará el próximo viernes 15 de julio. Durante ese mes, los clubes pueden realizar las transferencias que deseen.

Diego Battiste

Los futbolistas que pidan pase, no podrán jugar hasta el inicio del Clausura

No obstante, los nuevos jugadores que pidan pase a las distintas instituciones, no podrán jugar con su nuevo equipo hasta que comience el Torneo Clausura, es decir, no pueden tomar parte del Intermedio.

¿Qué días se jugarán las fechas del Intermedio?

El Torneo Intermedio comienza este viernes, el sábado no tendrá actividad debido a que juega la selección uruguaya contra Jamaica, y la fecha se completa el domingo.

Luego, así sigue el calendario:

- segunda fecha miércoles 15 y jueves 16 de junio

- tercera fecha sábado 18 y domingo 19

- cuarta fecha miércoles 22 y jueves 23

- quinta fecha sábado 25 y domingo 26

Leonardo Carreño

El Intermedio tendrá dos fechas entre semana

- sexta fecha sábado 2 y domingo 3 de julio

- séptima fecha sábado 9 y domingo 10

La final se jugará el miércoles 13 de julio en el Estadio Centenario.

El sábado 16 de julio dará comienzo el Torneo Clausura y allí podrán tomar parte los jugadores que pidan pase en el TMS.