Elon Musk y Twitter: 6 veces en las que el multimillonario se metió en problemas en la red social

Incluso el gobierno de Estados Unidos intervino al expresar "preocupaciones sobre el poder que tienen los grandes medios de comunicación social".

Pero la proyectada adquisición por US$44 mil millones también sacó a la luz la controvertida "historia tuitera" del empresario multimillonario nacido en Sudáfrica.

Desde que se unió a la plataforma en 2009, Musk a menudo se ha metido en problemas y más de una vez afrontó acciones legales por ello.

Aquí hay una mirada retrospectiva a algunos de los tuits más controvertidos del que será nuevo propietario de Twitter.

En 2019, Elon Musk se enfrentó a un juicio por difamación después de calificar al buzo británico Vernon Unsworth como "pedófilo" en Twitter; la publicación fue luego eliminada.

Unsworth había saltado a la fama internacional un año antes después de liderar los esfuerzos para rescatar a 12 adolescentes cuando quedaron atrapados en una cueva subterránea en Tailandia.

Musk estaba tratando de ayudar en la operación y quería donar un minisubmarino.

En cambio, se metió en una guerra de palabras con Unsworth en la red social después de que el buzo rechazara la oferta, calificándola de "truco de relaciones públicas".

Después de los comentarios de Musk, Unsworth lo demandó por difamación y le reclamó US$190 millones, pero un tribunal de Los Ángeles falló a favor del empresario.

En ese momento, el abogado de Unsworth, Lin Wood, dijo: "Este veredicto envía una señal... de que puedes hacer la acusación que quieras, por vil que sea y por falsa que sea, y alguien puede salirse con la suya".

Cuando los contagios de covid-19 se esparcían por todo el mundo en marzo de 2020 y poco se sabía de la enfermedad, Elon Musk no anduvo con rodeos cuando criticó medidas como los confinamientos y dijo que el pánico por el coronavirus era "tonto".

En uno de sus tuits sobre el tema, publicado el 30 de junio de ese año, Musk cuestionó los criterios para determinar si alguien había muerto por el nuevo coronavirus.

Extremely big difference between died because of or died with. Also, did the person actually have C19 or did they just have C19 symptoms? It’s almost impossible to die without feeling weakness, shortness of breath or other C19 symptoms, unless you were crushed by a falling piano.