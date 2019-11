Embajadores de la velocidad: notable triunfo de Marcos Landa en La Plata

Imponente fin de semana del joven piloto compatriota Marcos Landa en la 15ª. fecha del Campeonato del TCMouras en el autódromo de La Plata, Buenos Aires, Argentina.

El joven oriundo de San Carlos, Maldonado, comenzó el fin de semana obteniendo la tercera posición en la clasificación. Empezó a crecer en la serie del día sábado donde obtuvo la victoria y con ello, ascendió al segundo lugar de la grilla de la final.

Tras darse la orden de largada, Marcos Landa atacó de inmediato al poleman Pedro Boero (Dodge), pudo doblegarlo antes de completarse la primera vuelta y eso fue clave para poder alcanzar una gran victoria, contundente, que coloca al joven piloto uruguayo camino al título en la gran definición que se aguarda para el próximo 14 y 15 de diciembre en el mismo escenario: el autódromo Roberto Mouras de la ciudad de La Plata.

A bordo del Torino que le atiende el equipo Trotta Racing, el uruguayo logró su tercera victoria en la temporada y el sexto podio en 15 finales ya disputadas de las 16 previstas.

Con este resultado, Marcos Landa va con mucha ilusión a la definición del título. Se mantiene como líder el piloto argentino Hernán Palazzo (Dodge) pero Marcos Landa recortó una gran cantidad de puntos. Palazzo llega a la última carrera con 172,5 puntos en tanto Landa ahora totaliza 169,5 saltando al segundo lugar.

La última fecha del campeonato del TCMouras será una gran batalla final pues la competencia otorga puntaje y medio. Por ello, 13 pilotos llegarán a ese fin de semana con chance o con la ilusión de poder alzarse con la gran Copa de Oro. Son 70,5 los puntos que están en juego.

Ciertamente que la gran actuación de este fin de semana es un aliciente para el uruguayo que sabe que cuenta con un auto como para empezar a soñar en la consagración.

La viene remando desde principio de año donde cedió muchos puntos pero a partir de mitad de temporada, el equipo Trotta Racing le encontró la vuelta al chasis del Torino y empezaron a llegar los buenos resultados, las victorias y con ello a ponerse a tiro en el certamen, cosa que ahora acaba de conseguir con este rotundo éxito en La Plata.

Lo más valioso de la gran victoria de Marcos Landa es el poder de recuperación de piloto y equipo. Venían de la anterior competencia hace apenas dos semanas en ese mismo escenario donde Marcos Landa no pudo ir más allá de un séptimo puesto y la remontada en el campeonato parecía derrumbarse.

“Ese fin de semana fue terrible. Dominamos los entrenamientos y fuimos muy ilusionados a la clasificación. Pero colocamos el set de neumáticos nuevos y nos fuimos para atrás. No sabíamos que había sucedido y nos fuimos de la carrera sin saber exactamente qué fue lo nos pasó. Apenas pude rescatar un séptimo puesto en la final pero con un auto que no rendía ni cerca lo que esperábamos”, destacó Marcos Landa en ese momento.

El pasado fin de semana, el panorama fue diferente y si bien no pudo conseguir la pole, de todas formas estuvo siempre entre los tres mejores e incluso dominó el primer entrenamiento del día viernes.

“Apenas pusimos el auto en la pista, me di cuenta que había mucho potencial. Fuimos haciendo algunas pruebas y el equipo se quedó conforme y tranquilo porque se había descubierto el problema de la carrera anterior y volvimos a tener un auto competitivo tanto para la clasificación como para la carrera”, continuó repasando Marcos Landa.

“La contundencia del auto fue la que me permitió salir decidido en la largada de la final, ir enseguida al ataque para tratar de sorprender a Pedro Boero. Sabía que si lo podía sorprender y superar en la largada, después se me abriría una carrera más fácil porque sería cuestión de aprovechar el auto y sacar diferencias. Todo eso se dio y al final terminé ganando con gran diferencia”, añadió Marcos Landa.

“El triunfo no solo nos vino muy bien para recuperarnos del anterior fin de semana que no nos salió bien sino en especial porque los puntos conseguidos dolieron para bien en el campeonato desde el momento que el líder del campeonato no pudo sumar fuerte. Entonces de esta forma nos colocamos nuevamente en la lucha por el campeonato. La última carrera será tremenda pero nos dimos cuenta que estamos fuertes, listos para correr la gran carrera final. Como toda carrera de autos, puede pasar cualquier cosa. Pero la clave es tener el auto para pelear y lo tenemos”, destacó el piloto de San Carlos, Maldonado.

Marcos Landa ya sabe de definiciones extremas. De hecho y en 2018, enfrentó un momento similar al que vivirá el próximo 15 de diciembre. El año pasado, el joven piloto uruguayo conseguía el título de Campeón de la Fórmula Metropolitana y se transformó en el primer piloto extranjero en lograrlo tras una apasionante carrera final.

Es decir, Marcos Landa sabe lo que es competir bajo máxima presión y en ese sentido, está listo para ir por otro título que lo siga acercando a la gran meta final: llegar al Turismo Carretera (TC).

Tras este gran año estreno en el TCMouras, el siguiente paso (2020) será el TCPista y en 2021 –si toda va bien como hasta ahora- cumplirá el sueño de llegar a lo máximo; el TC.