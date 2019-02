Emiliano Lasa analizó el nuevo sistema de clasificación de la IAAF

La Federación Internacional de Atletismo (IAAF) lanzó este martes su nuevo sistema de clasificación mundial para los atletas, que incluirá todas las disciplinas y que utilizará como criterio de selección para los grandes campeonatos.

Esta clasificación mundial atribuirá puntos a los atletas según la actuación realizada en diferentes competiciones, que tendrán más o menos peso según su importancia, con un mecanismo similar al que se utiliza en la ATP y en la WTA, en el mundo del tenis.

Deberá permitir comparar a atletas que participan en diferentes disciplinas: saltos, lanzamientos o carreras.

Tras conocerse la modificación, Referí consultó a Emiliano Lasa, el principal atleta uruguayo de la actualidad, para ver su punto de vista sobre el nuevo formato y cómo incide en sus posibilidades de clasificar a mundiales y Juegos Olímpicos.

“En lo que es a mí, me beneficiaría más porque generalmente en el ranking por puntos yo tengo una mejor posición y en los últimos años estoy entre los 10 o 15 mejores, ahora estoy en el puesto 12”, señaló desde San Pablo.

“Y entran 32 en mi prueba, así que estaría adentro. Sin embargo, aún no tengo la marca mínima para Doha porque hice 8.13 y es 8.17”, agregó.

El sistema tomará en cuenta las competiciones de los últimos 12 meses (18 meses para los 10.000 metros y pruebas de ruta), estableciendo la clasificación según la media de los cinco mejores resultados obtenidos en el periodo (tres resultados para el 5.000 metros, el 3.000 obstáculos y la mayor parte de las carreras de ruta, dos para el 10.000 metros y el maratón).

Con este sistema la keniata Beatrice Chepkoech, récord del mundo de 3.000 obstáculos, sería la número 1 mundial, mientras que en categoría masculino sería el estadounidense Noah Lyles, especialista de los 200 metros.

Lasa señaló que en su caso lo beneficia también por ser un deportista constante. “No soy un atleta que salta 8.30, como muchos hacen, y luego salta por debajo de los 8. Yo generalmente estoy cerca de mis mejores marcas”, explicó.

“Para esa gente, creo que la beneficia porque es un promedio de las cinco mejores competencias. Y hay que ver qué competencias, porque las que son con selecciones puntuan más”, comentó.

En ese sentido señaló que también beneficiará a los atletas uruguayos, quienes se destacan por su constancia y no tanto por hacer marcas fuertes.

Lasa también señaló que espera ver cómo definen la jerarquía de las competencias, ya que en Sudamérica no hay el mismo nivel de competencias que en Europa.

“Lo que supongo que organizarán bien es el sistema de competencia que dan más puntos, porque en Europa hay más, sin dudas. Ellos tienen el campeonato indoor europeo que va a dar muchos puntos y acá en Sudamérica no lo tenemos. Y los meetings y la Diamond League es todo en Europa. Tener el acceso a competencias grandes es importante, pero también es importante que los campeonatos nacionales van a puntuar”, señaló.

Por último, Lasa señaló que “va a ser un poco más justo porque hay que saltar bien en varias competencias”. “En mi caso creo que sería un poco mejor, pero hay que ver cómo va a funcionar”, expresó.

¿Cómo influirá en los uruguayos?

La exatleta y entrenadora Ana Laura Leite analizó el nuevo sistema y marcó las principales variantes que puede tener para Uruguay.

“La diferencia más grande es que los atletas van a tener que competir sí o sí en determinadas competencias fijadas por la IAAF que generan puntuación alta, porque de otra manera no van a poder clasificar”, dijo a Referí en primera instancia.

“Emi (Lasa) dentro de todo creo que es el que sale menos perjudicado porque él ya está en el sistema de competencia internacional, lo invitan a varios meetings, y está bueno porque lo obliga a tener cada vez más competencias de más nivel”, agregó.

La atleta que tiene el récord nacional de heptatlón destacó que con el nuevo sistema los deportistas deben tener continuidad en la temporada y que las lesiones pueden perjudicarlos.

"No solo a los atletas de nuestro país, sino a cualquiera, le puede jugar en contra tener una lesión importante que lo deje sin competir”, indicó. “Porque antes te recuperabas, hacías un buen salto, por ejemplo, y hacías la marca. Ahora no va a ser tan fácil, porque podes hacer una buena marca pero si no sumaste los puntajes a lo largo del año no vas a los Juegos o al Mundial”.

“Entonces, exige una continuidad del atleta en el alto rendimiento. Medirse mucho más con otros atletas de alto nivel, a veces había algunos que solo se encontraban en los juegos olímpicos”, comentó.

Plan aplazado

En el Mundial de Doha (27 de setiembre al 6 de octubre) no se utilizará todavía la lista mundial como sistema de clasificación, a pesar de que era la idea inicial de la IAAF, que ha tenido que aplazar su plan.

"Por primera vez en la historia de este deporte los atletas, los medios y los aficionados tendrán una herramienta clara para comprender la jerarquía del atletismo", señaló el presidente de la IAAF, Sebastian Coe, en un comunicado.

"La clasificación mundial de la IAAF influirá mucho en el sistema de las competiciones internacionales, decidiendo principalmente los participantes en los futuros grandes campeonatos y permitiendo a todo el mundo saber quién es el número 1 mundial, contando todas las disciplinas", agregó.