Emmanuel Gigliotti recordó cuando Luis Suárez hizo el asado y Sofía Balbi lavó los platos

El delantero de Nacional, Emmanuel Gigliotti, brindó una extensa entrevista al diario Olé, en la que habló del presente tricolor, de su relación con Luis Suárez y del viaje al Mundial de Qatar, donde se hospedó en el barrio de contenedores junto a otros hinchas argentinos.

"Estoy cómodo y feliz, mi familia está contenta, estoy cerca porque estoy a dos o tres horas de Argentina, es un país en el que se vive con poco estrés, la gente me quiere y eso no pasa siempre, es algo muy lindo. A veces no quieren a Messi, imagínate lo que nos queda a los demás, je. Cuando un jugador está cómodo y contento, terminás jugando mejor. La verdad es que estoy muy bien acá", dijo el goleador sobre su estadía en Nacional y en Uruguay.

Sobre la llegada de Luis Suárez a Nacional a mediados del año pasado, Gigliotti expresó: "Tenía dos opciones: o me iba enojado o me quedaba a mirar y aprender. Lo tomé como una oportunidad de crecimiento, nunca me había pasado en mi carrera de jugar con alguien así. Lo tuve a Román (Riquelme), al Pipi (Romagnoli), a Fer Gago…. Pero con un tipo del nivel de Suárez, top tres de goleadores de los últimos 15 o 20 años del fútbol mundial, no. No es algo normal. También confiaba en que por ahí iba a tener la oportunidad de que jugáramos los dos juntos, cosa que no pasó mucho, y me tocó jugar poco, pero aprendí muchísimo desde otro lugar".

Instagram

Suárez y Gigliotti en Nacional

Con respecto a lo que aprendió al lado del Pistolero, Gigliotti comentó: "En primer lugar cómo se cuida un jugador de elite. Aprendés a convivir con una persona de elite. Si yo el día de mañana quiero ser entrenador, tengo que acostumbrarme a gente de ese nivel, porque si me toca dirigir el Ascenso o la Primera, me puedo codear mucho más; pero si mi aspiración es tratar de llegar a lo más alto, tengo que estar preparado para trabajar con esa clase de jugadores… Vos lo veías entrenar a Luis y te dabas cuenta que no es casual que esté 15 años ahí en la elite. Pasa con Messi: no cualquiera la rompe a los 35 años como lo hace él. No te digo que ninguno, pero son pocos, eh".

También habló sobre el trato personal con Suárez: "El tipo es un fenómeno. Mirá, para que se entiendan las diferencias y no digo que esté bien ni mal lo que voy a contar… Cuando estaba en México, los extranjeros nos juntábamos a comer. Éramos como diez, colombianos, chilenos, ecuatorianos, de todos lados… Íbamos a la casa de alguno y estaba el cocinero, el que limpiaba la mesa, el que servía la bebida. Acá, un día vamos a morfar a la casa de Luis, que tiene un cocinero porque se cuida con el morfi, pero al momento de estar en la parrilla estaba él y cuando hubo que lavar los platos, lo hizo la señora. Mirá las diferencias y hay años luz entre a donde llegó uno y los otros… Con nosotros Suárez se manejaba como uno más, con muchísima humildad siempre, y para mí eso es un detalle que te marca cómo es la gente".

Destacó que la convivencia con Suárez fue para él "1000% positiva" y que señaló que sigue en contacto con el actual goleador de Gremio.

Inés Guimaraens

Gigliotti durante el último clásico

Gigliotti también contó que durante su estadía en Qatar para ver el Mundial se hospedó en el Barwa, el barrio de contenedores que se construyó para el torneo.

-¿Paraste en el Barwa, los monoblocks de containers en los que estaban los argentinos?

"Y, era complicado. Las habitaciones no estaban mal y lo mejor era el aire acondicionado. El tema eran las camitas que eran muy chiquitas, entrabas de pedo, je. Encima había algunas que iba el colchón arriba de una chapa… En esas era mejor dormir en el piso... Pero estaba bien, total solo estabas un rato y la mayor parte del día te ibas a la mierda. Para mí, ir y pagar en La Perla para no estar nunca, no tiene sentido. A mi me gusta aprovechar para conocer", dijo el delantero tricolor al diario Olé de Argentina.