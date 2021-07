"En la cancha de ellos vamos a hacer tres goles", el mensaje optimista de Ruben Sosa

Ruben Sosa, ídolo de Nacional, integrante y figura del equipo que en 1998 ganó el Campeonato Uruguayo cortando la racha de cinco títulos seguidos de Peñarol, es actualmente funcionario de la institución.

En sus ratos libres suele subir videos a Instagram mientras cocina, pero este viernes, después del clásico que Nacional perdió ante Peñarol por la Copa Sudamericana, no tenía ganas de cocinar y mandó un mensaje optimista para los hinchas tricolores.

Sosa mandó un mensaje de optimismo

"Perdimos, no tengo ganas de cocinar", comenzó Sosa, después de decir que se había levantado a las 5 de la mañana con bronca, aunque enseguida dijo que no. "Bueno, perdimos, faltan 95 minutos, vamos a ir a la cancha de ellos, al estadio de ellos la semana que viene y le vamos a hacer tricota" dijo el exfutbolista y agregó que si eso sucede, que Nacional convierta tres goles, se va a "pelar a cero" él y va a rapar "a todos los jugadores".

Luego expresó, en un video que dura más de un minuto: "No pasa nada, vamo' arriba los bolsos. Estos partidos son lindos de jugar, cuando estás atrás, cuando tenés que hacer goles es lindo. Cuando Nacional está con más problemas levanta la cabeza, si no tenés alegría no podés ganar", agregó.

Durante su etapa de jugador de Nacional, Ruben Sosa disputó 17 clásicos y marcó cuatro goles entre 1997 y 2004.