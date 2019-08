En Montevideo se hicieron nueve controles de cannabis y seis dieron positivo

La Intendencia de Montevideo realizó solo nueve controles de cannabis (THC) y seis dieron positivo en la Noche de la Nostalgia, según el informe de siniestralidad que presentó este domingo la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev). En todo el país se realizaron 97 controles y hubo nueve resultados positivos (solo tres fueron en el interior del país).

El secretario ejecutivo de Unasev, Adrián Bringa, explicó a El Observador que el bajo número de controles y la gran cantidad de resultados positivos tiene sentido si se analiza el accionar de los inspectores de tránsito antes de realizar el control.

"Al inspector de tránsito lo que se les enseña es a hacer como una pesquisa con ciertas pruebas que puedan inducir a que el conductor está bajo los efectos de la marihuana. Vos con el alcohol eso no lo hacés. Al tipo lo parás, le ponés el espirómetro y chau. Con el de marihuana hay ciertas pruebas, preguntas, movimientos -que no las quiero decir porque estaríamos avivando a la población- que puede inducir a que haya consumido marihuana. Si todo eso que reúne (el inspector) le da la duda de que puede estar (bajo el efecto de la marihuana), se le aplica el control. Por eso se hace menos y por lo general, el porcentaje es más alto, porque el inspector va casi a lo seguro", dijo Bringa.

Sin embargo, Montevideo es el único departamento donde hay una relación alta entre cantidad de controles y resultados positivos. La Policía Nacional de Tránsito -más allá del accionar de los inspectores de cada intendencia- hizo 44 controles en todo el país y solo uno tuvo resultados positivos.

De todas formas, Bringa reconoció que debe haber un incremento en la cantidad de controles realizados. "¿Lo ideal sería que hubiera más controles? Sí, obvio, estaría más bueno. En lo que tiene que ver con la marihuana, en relación a todo el país, sí se está flojo. Habría que controlar más, no cabe duda", expresó.

El control para el cannabis es diferente a una clásica espirometría que busca detectar cuanto alcohol hay en la sangre del conductor. En este caso, quien conduce debe pasarse un hisopo por su lengua y por la parte interna de sus mejillas y entregárselo al inspector que lo colocará en un tubo con un reactivo. Allí se moja el hisopo, se deja enfriar el líquido, se lo bate y, luego de unos minutos, ese reactivo se vuelca sobre un dispositivo. Se espera que el reactivo haga su proceso y, después de que se cumplen los minutos que establece el procedimiento, el aparto marca una raya (negativo) o dos rayas (positivo).

Cocaína

En Maldonado, en la noche del 24 de agosto y madrugada del 25, se realizaron 13 controles. Solo uno dio positivo pero no encontró al conductor bajo los efectos de la marihuana sino de la cocaína. ¿Qué ocurre en este caso? A diferencia de con el cannabis, donde a la persona que consumió y manejó a la vez se la sanciona con seis meses de inhabilitación a conducir, con la cocaína no hay sanción alguna porque el consumo de esa droga no está reglamentado en el tránsito. “Solamente se lo inhabilita momentáneamente”, señaló el director de Tránsito de la intendencia fernandina, Juan Pígola, a El Observador.

Bringa, por su parte, recordó que cuando se compró el dispositivo -que no solo reacciona ante la marihuana sino a otras drogas como la cocaína y la metanfetamina, entre otras sustancias- se presentó el dilema de qué hacer cuando se detectaba el consumo de una sustancia que no es la marihuana, ya legalizada.

"Lo que se optó por los cuerpos inspectivos de acuerdo con Unasev es que, como no se lo puede sancionar, el inspector le diga al conductor: 'le dió positivo cocaína, no hay como aplicarle una sanción, lo que le vamos a pedir es que alguien venga a buscar su vehículo y se lo lleve'", relató el jerarca de Unasev.