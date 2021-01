En vivo: Lacalle Pou anunció que se vuelve al cierre parcial de fronteras

El presidente Luis Lacalle Pou anunció este miércoles que el gobierno permitirá el ingreso de uruguayos y residentes, por lo que no se prorrogará el cierre de fronteras que regía hasta el 31 de enero de este año.

El presidente confirmó el acuerdo firmado con Sinovac por 1,75 millones de dosis de vacunas, que vendrán junto con dos millones de dosis de Pfizer-BioNTech a principios de marzo, y cerca de medio millón de dosis a través del mecanismos Covax.

El director del Instituto Butantan de San Pablo, Dimas Covas, había afirmado este miércoles más temprano que todavía no existía un acuerdo cerrado con el gobierno de Uruguay por la compra de la vacuna . Y que si bien hay había preacuerdo, las conversaciones seguían, y que tampoco estaba confirmado la cantidad de dosis que recibiría el país.

"Nosotros hicimos un acuerdo con un representante autorizado por Sinovac. Como supuse que me iban a hacer esta pregunta tengo acá los documentos", dijo el mandatario en la rueda de prensa. "Nosotros no vamos a ingresar en una batalla comercial por la representación. Lo que nosotros tenemos escrito es que la empresa tiene autorización del laboratorio para venderle a Uruguay", dijo y agregó: "Tengo por costumbre, cuando me relaciono con una persona, institución, la buena fe entre las partes. Si se parte de mala fe, arrancamos mal".

El mandatario dijo luego que se planifica una campaña de bien público sobre "las bondades de vacunarse", para incentivar a la inmunización. "Hemos escuchado alguna encuesta; ha variado la cantidad de gente que pretende vacunarse. Desde nuestro punto de vista, a medida que los uruguayos se vayan vacunando y viendo los beneficios de las vacunas, (...) va a haber confianza para acercarse a la vacunación", sostuvo.

Los anuncios fueron comunicados tras Consejo de Ministros de este miércoles, que fue convocado para analizar el efecto de las medidas tomadas para controlar la pandemia por el coronavirus y definir acciones que permitan mantener la situación bajo control hasta el comienzo del plan de vacunación previsto para la primera semana de marzo.