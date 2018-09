Macri: "Sabemos que con esta devaluación la pobreza va a aumentar"

El presidente argentino Mauricio Macri dio un mensaje esta mañana para explicar su decisión de realizar cambios en el gabinete.



"Les voy a hablar desde el corazón –dijo–. Voy a explicarles por qué estamos pasando lo que estamos pasando. Sé lo que deben sentir porque yo también lo siento".

"Todo lo que nos pasó en estos días muestra que los consensos son mas necesarios que nunca. Invito a toda la dirigencia argentina a comprometerse. En estos meses se desataron todas las tormentas juntas pero no por eso vamos a perder las esperanzas. Debemos madurar como sociedad".

El presidente explicó la decisión de reducir su gabinete para focalizar las políticas ante la crisis, pero advirtió: "Sabemos que con esta devaluación la pobreza va a aumentar".

"¿Creen que me hace feliz contar esta realidad? Me encantaría tener más presupuesto para docentes, rutas, jardines, ciencia y tecnología pero nuestro problema es que para construir el país que queremos tenemos que equilibrar nuestras cuentas. Tenemos que empezar por un Estado que gaste menos de lo que ingresa. Décadas y décadas arrastrando el mismo problema, siempre engañándonos. Siento que llegó la hora. Sabíamos que el camino era difícil pero es el real, de largo plazo", agregó.

Corrupción

Macri llamó a los consensos en la clase política y dijo que en los últimos meses "se desataron todas las tormentas juntas", por lo que llamó a "madurar como sociedad". "No podemos convivir más con la corrupción", agregó. En ese sentido, nombró el último escándalo que involucró a la expresidenta argentina, Cristina Fernández, y dijo que ese hecho complicó la situación del país después de haber pedido ayuda al Fondo Monetario Internacional. "Reaccionamos rápido, pedimos apoyo al FMI, pero pasaron cosas que volvieron a generar dudas. El escándalo de los cuadernos, que sin duda constituye un antes y un después para terminar con la corrupción que tanta pobreza ha traído y en el corto plazo afecta la credibilidad del país. Esto no hace mas que convencerme de que hasta que Argentina no tenga un presupuesto propio los argentinos vamos a estar expuestos a cualquier crisis externa", dijo. Agregó que ante la nueva situación el FMI accedió a estudiar un nuevo plan y que este lunes un equipo de gobierno viajará a Estados Unidos para efectuar un nuevo acuerdo.

"Esto va a permitir despejar cualquier duda sobre nuestro financiamiento para 2019. Pero no podemos gastar más de lo que tenemos. Ha crecido la conciencia sobre eso. No vivir por arriba de nuestros ingresos y mucho menos convivir con la corrupción", reflexionó.

"Los argentinos queremos que nuestro país sea más que una colección de cuadernos escandalosos. Existe una gran oportunidad para los argentinos si somos capaces de madurar y enfrentar lo que tenemos pendiente desde hace muchos años", concluyó.

Mayor aporte de quienes exportan

Durante su discurso, Macri también hizo referencia a la coyuntura económica mundial y, además de señalar que por "una mala política del gobierno anterior" se importó petróleo, recordó que China y Estados Unidos "iniciaron una batalla comercial" que perjudicó a varios países. "No lo podíamos prever y lo estamos enfrentando de la mejor manera", dijo y agregó que este tipo de situaciones provocaron que quienes prestaban dinero "empezaran a dudar".

El presidente consideró que otras dudas hacia afuera las generaron los propios argentinos. "No fuimos capaces de generar unidad para avanzar con reformas estructurales. Se aprobaron leyes que complicaron el presupuesto aprobado, y eso perjudicó la imagen de la Argentina. Para esta emergencia vamos a pedirles a quienes exportan en la Argentina que su aporte sea mayor. Les tengo que pedir que entiendan que es una emergencia y que necesitamos su aporte", reclamó.

Aumento de la pobreza

Macri confirmó que reducirá a la mitad los ministerios. Dijo que la decisión se debe a la necesidad de dar una "respuesta focalizada a la agenda que se viene".

Y en este contexto de devaluación, el presidente argentino admitió que la pobreza crecerá. "Sabemos que la pobreza va a aumentar", dijo, pero a la vez aseguró que el gobierno "va a estar ahí" para atender esa situación.

"Estos fueron los peores cinco meses y medio de mi vida después del secuestro, pero ni un mintuto dejé de hacer el esfuerzo porque sé que el mayor esfuerzo es el que hacen ustedes y sus familias, cuando se levantan y ven que la situación está difícil, que el bolsillo aprieta. Encima aquellos que se oponen al cambio pronostican el caos para generarnos miedo. Por eso más que nunca tenemos que seguir juntos hacia adelante con la determinación de que sí se puede. Tengo la fortaleza necesaria y estoy acá por ustedes, pero los necesito más convencidos que nunca contra los predicadores del miedo", dijo.

Fin de semana de reuniones

Después de una larga serie de reuniones a lo largo de todo el sábado en la quinta presidencial de Olivos, Mauricio Macri resolvió avanzar con la mayor reestructuración de su gabinete desde que asumió la presidencia de Argentina. Esta medida incluye la eliminación de 13 ministerios y la salida de los dos vicejefes del gabinete: Mario Quintana y Gustavo Lopetegui.

Con esas decisiones, se busca dar respuesta a los pedidos de una reducción de la estructura política y al mismo tiempo un respiro en medio de la fuerte crisis económica. Según informó ayer el diario La Nación, Mauricio Macri se reunió con sus equipos económico y político y avanzó en medidas para aumentar ingresos con reformas en el régimen de retenciones a los sectores exportadores, la suspensión de rebajas impositivas previstas en la última reforma tributaria y el plan para recortar distintos ministerios. Además de acortar algunos gastos operativos del Estado.

En cuanto a los ministerios, además de llevar adelante la eliminación de algunas carteras, también se evaluó fusionar algunos. La reestructuración, que en la práctica supone rebajar a más de la mitad el número de carteras ministeriales, se llevará a cabo, en la mayoría de los casos, mediante la absorción de unos ministerios por otros. Los ministerios de Trabajo, Modernización, Ciencia y Tecnología, Cultura, Energía, Agroindustria, Salud, Turismo y Medio Ambiente se convertirán en secretarías de Estado bajo el paraguas de otras carteras.

El objetivo del gobierno es llegar a una reducción global del gasto de la Nación Argentina de cerca de 500.000 millones de pesos argentinos (casi US$ 16.000 millones), a base de aplicar estas y otras medidas de diversa índole que fueron presentadas por Macri este lunes.