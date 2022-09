Encuentran niveles "alarmantes" de desgaste de dientes en niños: a los ricos les va peor

Los dientes de miles de niños uruguayos están alertando —en silencio, como el desgaste que sufren las rocas con la lluvia— sobre la mala alimentación. Porque en Montevideo, casi seis de cada diez preescolares de cinco años sufren de erosión dentaria, un síntoma del exceso de consumo de bebidas dulces y carbonatadas.

Detrás de las paletas superiores —en el palatino de los incisivos superiores, como dicen los odontólogos— es donde más se encuentra este problema. Los ácidos que ingresan a la boca y que no son los naturales de los microbios, típicamente por las bebidas azucaradas, van erosionando los dientes. “Esa erosión es un marcador de la calidad de la alimentación, pero también es una advertencia sobre problemas futuros”, señala la odontopediatra Anunzziatta Fabruccini, una de las cuatro autoras del primer estudio poblacional en preescolares uruguayos sobre la erosión dentaria.

A medida que el diente se va erosionando, va dejando expuesto los tejidos más profundos y eso deviene en sensibilidad —más dolorosa que cuando alguien muerde un alimento demasiado congelado—. Y también “genera un problema estético, porque el diente erosionado da la imagen de un rostro envejecido, en que la nariz y el mentón se van juntando”, dice Fabruccini.

La prevalencia de este problema en los niños uruguayos sorprendió a los investigadores de la Cátedra de Odontopediatría de la Facultad de Odontología de la Universidad de la República. Hace un lustro habían investigado con una población más adulta, los adolescentes de 12 años, y ya les había dado cifras alarmantes: 52,9% tenía erosión dentaria. Pero ahora, con los pequeños de cinco años, ese guarismo se elevó al 57,6% y llegó al 73,1% entre los niños de contextos más ricos.

“El consumo de jugos con mucha azúcar o bebidas carbonatadas es alto en la población en general y todavía más alto en los sectores más pudientes, aunque también es esa población más pudiente la que tiene más chances de luego acudir al dentista o a los elementos de una buena higiene”, explica la investigadora.

Más que las diferencias socioeconómicas —algo que es habitual en cualquier estudio poblacional de dientes sin importar el país—, las investigadoras hacen énfasis en que el 8,2% de los niños estudiados en Montevideo tenía una erosión dentaria severa y que habrá que seguir estudiando para un correcto diagnóstico.

Sucede que además de la alimentación, algunos jugos gástricos (por ejemplo los del reflujo) ocasionan erosión dentaria. “A veces son el único síntoma de ese problema gástrico y si el dentista no lo advierte la patología podría pasar desapercibida: al niño tal vez no le duele el estómago o no siente acidez alguna”, explica Fabruccini.

En promedio, entre quienes tenían alguna erosión, el problema afecta unas cinco piezas dentarias. En las niñas se observaba un poco más que en los varones, pero con diferencias estadísticamente insignificativas.

“Los resultados obtenidos son de importancia para la implementación o modificación de acciones educativas integrales y tratamientos tempranos, a nivel poblacional, que apunten a cambiar hábitos alimenticios y a disminuir la prevalencia del erosión dentaria así́ como otras patologías influenciadas por el estilo de vida”, concluye el estudio.

La erosión que se da en los dientes, insisten, no está tan relacionada con la mala higiene (como sucede con las caries), sino con los hábitos alimentarios. Eso no significa que la población uruguaya esté exenta de problemas de caries. Al contrario: los jóvenes de entre nueve y 24 años tienen, en promedio, 4,5 piezas dentales que fueron afectadas.

En este sentido, la investigación concluye también la necesidad de “incorporar mayor espacio a esta patología en el currı́culo de las carreras de doctor en Odontologı́a y de Asistente e Higienista, para instalar tempranamente medidas de control que mejoren su pronóstico y así evitar la afectación de la calidad de vida del adulto”.