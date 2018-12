Ensaladas, la vedete de estas fiestas

En un escenario que hace varios años no se presentaba próximo a las fiestas de Navidad y Año Nuevo, una gran variedad de productos de la canasta hortifrutícola presentan precios muy convenientes para el consumidor.

Pablo Pacheco, encargado de información, desarrollo y promoción del Mercado Modelo, comentó a El Observador que el comienzo del verano está caracterizado por una oferta “muy importante en volumen”, tanto en frutas como en hortalizas, con precios “muy accesibles” en la mayoría de los casos y, además, “muy buenas calidades”.

Todo eso, puntualizó, brinda claras ventajas para el consumidor, naturalmente ávido de incluir más esos alimentos en su dieta cuando suben las temperaturas. No obstante es a la vez un contratiempo para el granjero, que no recibe precios que le permitan un margen de ganancia razonable. Incluso hay casos en los que no se cubren los costos.

“En el mercado predomina la abundancia de productos, la variedad, la buena calidad y los precios bajos respecto a años anteriores”, reflexionó Pablo Pacheco.

Por lo tanto, ahora más que nunca es aconsejable recurrir a ensaladas para las mesas de Nochebuena y Navidad y, también, poner la mira en las frutas a la hora del postre. De hacerlo, además de estar invirtiendo menos dinero que en otros años, se estará optando por buenos hábitos alimenticios en un país en el que la ingesta de frutas y hortalizas está lejos de lo aconsejado por la Organización Mundial de la Salud.

Palabra de cocinero

Nilson Viazzo, ganador de la primera edición de MasterChef Uruguay, dijo a El Observador que desde su experiencia como cocinero puede afirmar que es normal que en esta época del año crezca el consumo de hortalizas y frutas.

Eso, explicó, básicamente es consecuencia de las temperaturas más elevadas. “A la gente le sienta mejor comer más liviano, algo fresco, el cuerpo no exige el consumo de alimentos con muchas calorías, como en el invierno”, detalló.

También influye que en esta época proliferan las reuniones, hay despedidas de año familiares, en los trabajos o entre amigos, con más preparaciones, mayor nivel de elaboración y en ese sentido se recurre más a esos alimentos.

Otro aspecto que influye, sobre todo este año, “es el precio bajo que suelen tener los productos de estación”, dijo Viazzo.

Sobre la conveniencia que va más allá del peso en el bolsillo, Nilson Viazzo dijo que no solo como cocinero le preocupa promover un mayor consumo de hortalizas y frutas, “también como padre”.

Añadió que hay hábitos que se van perdiendo y entre las buenas costumbres que “entre todos debemos ayudar a mantener”, para brindar una alimentación equilibrada, está el consumo de frutas y hortalizas.

El cocinero señaló que, por ejemplo, a la clásica presencia en las mesas de las fiestas de carnes elaboradas a la parrilla o al horno se le puede presentar como complemento ideal, en pos de ese equilibrio, ensaladas frescas y a la hora de los postres las frutas.

Para acompañar

Pacheco, por su parte, mencionó que hay productos tradicionales para las ensaladas que reúnen las condiciones mencionadas (niveles óptimos de cantidad, calidad y precio), como lechuga; tomate, tanto el redondo como el perita y el cherry (éste último se suele combinar con quesos) porque en general la oferta subió y el precio bajó; remolacha (muy abundante y de muy buena calidad); zanahoria; pepino; cebolla (en particular la colorada); y chaucha chata (se suele combinar con papa y huevo).

Otros productos que mencionó como accesibles y de buena calidad son ajíes –dulces y picantes–, albahaca, apio (con muy buenas opciones), berenjenas, bróccoli (muy accesible), calabacines, ciboulette, espinaca (con mucha oferta para la época del año), paltas nacionales (con los precios más bajos que pueden tener en el año) y rúcula.

También mencionó, entre las opciones más clásicas para acompañar platos principales, a los morrones rojos, verdes y amarillos (con precios mucho más bajos que en otros momentos del año); distintos repollos; zucchini; y los zapallitos en general.

Para el postre

Entre las frutas, aparecieron los primeros higos, que pueden ser un buen postre en forma individual, como sucede con varias frutas. Pero la estrella hoy es la sandía. Hay mucha y de excelente calidad y precio.

Si la idea es hacer ensalada de frutas, pocos fines de año tan propicios como el actual. A diferencia del año pasado, es más fácil acceder a frutas de carozo: duraznos, ciruelas, pelones y damascos.

Para darle un toque exótico, se puede utilizar frambuesas, moras y arándanos, que enriquecen y visten el pote y, aunque la oferta mermó y el precio subió, la frutilla siempra está.

Están ingresando las primeras uvas y con el paso de las semanas se mejorará en el factor sabor.

La naranja siempre rinde y, para evitar la oxidación de las frutas cortadas, conviene añadir un toque de limón.

Es buen momento para usar frutos tropicales: banana (el fruto más consumido todo el año en Uruguay), ananá y kiwi.

No se inició la nueva cosecha, los precios no son los mejores, pero igual se puede añadir pera y manzana.

También se aconseja poner la mira en los melones reticulados nacionales, de muy buen sabor y bajo precio.

Un par de precios muy destacados

$ 15 cuesta el kilo de zapallitos en los puestos del Mercado Agrícola Montevideo.

$ 8 cuesta el kilo de sandía en los puestos del Mercado Agrícola Montevideo.

Un par de recetas

Ensalada de calabacín y hojas verdes

Ingredientes para 4 porciones

1,2 kg de calabacín

2 paltas

100 grs de mezcla de hojas verdes (rúcula, lechugas de distintas variedades, mizuna, albahaca, mostaza, etcétera)

150 grs de queso muzzarella en cubos

2 cucharadas de semillas de zapallo tostadas

1 cucharada de ají picante seco

Aceite de oliva

Vinagre de vino

Sal y pimienta

Elaboración

Precalentar el horno a 180 ºC. Limpiar y cortar el calabacín en trozos de 5 cms. Poner los cubos en una asadera y rociar con dos cucharadas de aceite de oliva, una pizca de pimienta y un poco de sal. Hornear de 40 a 50 minutos hasta que el calabacín esté cocido y dorado. Mientras se hornea, mezclar en un bols seis cucharadas de aceite de oliva, dos de vinagre de vino tinto y un poco de sal y pimienta. Abrir las paltas y cortarlas. Mezclarlas en un bols con la lechuga y aderezar con la vinagreta anterior. En un plato disponer la calabaza, encima colocar la lechuga con la palta, la muzzarella en trozos y terminar con las semillas de zapallo y el ají seco.

Ensalada de remolacha, naranjas, manzanas y queso azul

Ingredientes para 4 porciones

2 remolachas grandes

1 manzana roja

2 naranjas

1 atado de rúcula

1/2 cebolla roja

150 grs de queso azul

50 grs de nueces tostadas

1 cucharada de mostaza

2 cucharadas de vinagre de manzana

8 cucharadas de aceite de oliva

Ralladura de una naranja

Sal y pimienta

Elaboración

Pelar y cortar en crudo las remolachas en una Juliana fina de unos 2 a 3 mm de lado y reservar. Picar la cebolla también en Juliana y reservar. La manzana cortarla a la mitad, retirar las semillas, cortar en láminas finas y colocar en un bols con agua y limón para evitar que se oxide. Pelar las naranjas a vivo retirando toda la cáscara y la parte blanca y con el cuchillo quitar los gajos sacando bien el hollejo. Lavar las hojas de rúcula, quitar el tallo más duro y secar bien. Vinagreta: en un bols colocar la mostaza, agregar el vinagre de manzana, el aceite, la ralladura de naranja, la sal y la pimienta, mezclar con un batidor o un tenedor hasta emulsionar bien. Armado: en una fuente colocar las hojas en el fondo, las remolachas cortadas para dar volumen y alrededor de las mismas con cierta gracia los gajos de naranja y las láminas de manzana, encima distribuir la cebolla en Juliana, desgranar el queso azul, espolvorear con las nueces tostadas picadas no muy finas y aderezar con la vinagreta.