Epígrafe: entre Dakar, París y Buenos Aires, el Goncourt sigue los pasos de Bolaño en una novela fascinante

Roberto Bolaño tiene muchas frases para subrayar, pero una de las que más me gustan es la siguiente:



«Muchas pueden ser las patrias, se me ocurre ahora, pero uno solo el pasaporte, y ese pasaporte evidentemente es el de la calidad de la escritura. Que no significa escribir bien, porque eso lo puede hacer cualquiera, sino escribir maravillosamente bien, y ni siquiera eso, pues escribir maravillosamente bien también lo puede hacer cualquiera. ¿Entonces qué es una escritura de calidad? Pues lo que siempre ha sido: saber meter la cabeza en lo oscuro, saber saltar al vacío, saber que la literatura básicamente es un oficio peligroso. Correr por el borde del precipicio: a un lado el abismo sin fondo y al otro lado las caras que uno quiere, las sonrientes caras que uno quiere, y los libros, y los amigos, y la comida. Y aceptar esa evidencia aunque a veces nos pese más que la losa que cubre los restos de todos los escritores muertos. La literatura, como diría una folclórica andaluza, es un peligro.»



El autor de Los detectives salvajes y Estrella distante, entre otros librazos, dijo esto en su famoso discurso de Caracas (lo podés leer completo acá), que pronunció cuando ganó el premio Rómulo Gallegos en 1999. Citar a Bolaño nunca hace mal, sino todo lo contrario, pero al margen de la devoción que le pueda profesar, estas palabras me están resonando por una novela en particular que leí este mes. Una novela que tiene mucho que ver con el propio Bolaño, que adelanté en la edición de diciembre y que me acompañó en la playa.