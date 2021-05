Matilde Antía: "Pretendo mantener la proximidad que tenía Andrés Abt con la gente y crear nuevos espacios de participación"

Con 22 años, Matilde Antía bromea con no ser la más joven en la sede del Municipio CH: "Hay otro funcionario con unos meses menos que yo". Ante la muerte de Andrés Abt el 12 de marzo —tras varios días de estar internado en CTI por covid-19— la hoy flamante alcaldesa debió tomar el mando como su primera suplente.

En su despacho se conservan intactos el Pabellón Nacional y varias lapiceras de Abt. Sobre el escritorio aún reposan los pegotines que acumuló del Movimiento Tacurú, la organización con la que concretó varios convenios de barrido. A un costado hay una foto con los dos juntos en campaña electoral.

La alcaldesa asumió en el momento más complicado de la epidemia y, a pesar de un Zoom tras otro, aún no pudo conocer en persona a la intendenta Carolina Cosse. Incluso cuando llega a pasar hasta 15 horas en la sede de Brito del Pino, Antía no abandonó su rutina y sigue cursando dos materias en la Facultad de Derecho. En entrevista con El Observador, la nacionalista dijo que "la edad es un número" y aseguró que se enfoca en planes para reparar las veredas, cumplir con los vecinos en la rotación de ferias, "abordar como si fuera algo personal" la problemática de la situación de calle, y "dar el ejemplo" en materia ambiental.

Van a cumplirse dos meses desde que asumiste, ¿cómo te sienta el ser alcaldesa?

Estoy contenta de poder hacer cosas por el territorio donde viví toda mi vida. Es lo que tiene el servicio público, mirar a la cara al vecino y decirle: 'Sí, pudimos solucionar tal tema'.

¿Cómo hiciste para acoplarte a un sistema donde casi todos son mayores que tú?

La gente me pregunta por mi edad, pero siempre digo que es un número. Mi edad se relaciona con la inexperiencia, y la experiencia se la genera trabajando. Acá estoy ganando la experiencia que la gente pretende que tenga. Todo se basa en el respeto; si yo vengo siendo irrespetuosa, con 22 años y a mandonear, no existo. Tenemos una relación divina con todos los funcionarios.

¿Cuál va a ser tu impronta?

Es una mecha entre Andrés (Abt) y yo. Me interesan los temas medioambientales y pensamos en hacer algún plan piloto de compostaje. También van a haber ferias temáticas para concientizar sobre el reciclaje. Pretendo mantener la proximidad que tenía Andrés con la gente; crear nuevos espacios de participación y, si el día de mañana tenemos que remodelar una plaza, hablemos con los vecinos. El que vive enfrente tiene la cotidianidad: baja a las 6 de la tarde, toma mate, juega con los nietos. Yo no.

¿Aparecerías a limpiar alrededor de los contenedores como lo hacía Abt?

¡Seguro! En diciembre él hizo una recolección de residuos y no pude ir porque era contacto de contacto. Me re copaba ir con él.

Matilde Antía no descarta sumarse a las jornadas de limpieza en los entornos de los contenedores, un habitué de su antecesor Abt

Cada municipio tiene sus desafíos. ¿Cúales son los puntos sensibles del CH?

Es un municipio bastante privilegiado. He tenido contacto con Juan Pedro López, el alcalde del F (Partido Nacional), y su realidad es completamente distinta. Cuando comparamos dónde gastamos, él no lo puede creer y yo tampoco. Él gasta millones en una calle y yo ya tengo todo pavimentado. Acá hay un gran problema con las personas en situación de calle. Queremos abordar esa temática como si fuera algo personal.

¿Cuáles son los planteos que más llegan desde los vecinos?

La impresión que me queda de estos dos meses es que todavía el ciudadano no termina de entender cuáles son las competencias del municipio. Me caen muchos reclamos de contenedores y no me corresponden, aunque igual los paso a la intendencia. Las veredas son un tema muy importante, y queremos armar un equipo con arquitectos, abogados e ingenieros para llegar a algún proyecto de modificación de la normativa. Hoy es responsabilidad del vecino frentista. ¿Qué pasa? La paga, al otro día viene OSE y la rompe porque tiene que poner caños. Podemos hacer rampas en todas las esquinas pero si la vereda está rota, el bebé en el cochecito vive un terremoto.

¿El cambio sería que el costo no se traslade al vecino?

Tendríamos que estudiar las distintas soluciones. Es un problema de hace años.

Comentabas que te interesa lo ambiental; el CH es el municipio con mayor densidad poblacional y, por tanto, de los mayores generadores de residuos domiciliarios. ¿Qué proyectos hay en este sentido?

La gestión de residuos es competencia de la intendencia. Lo que podemos hacer es implementar un plan piloto de reciclaje para cooperar con la intendencia. Si todo el mundo recicla tenemos menos basura y el contenedor queda más vacío, porque la mitad la estás reutilizando en otra cosa. Tengo pensado un sistema de compostaje en algunas zonas.

En el Plan de Desarrollo Municipal también se habla de huertas comunitarias, ¿cómo piensan bajarlo a territorio?

Al hacer compost tenés la tierra más linda y disfrutable para una huerta. Por eso pensamos en huertas comunitarias, ya sea en nuestros centros culturales o en algún espacio público. No está definido aún y pensamos la forma financiera de hacerlo.

Una parte del Plan está referida a la "compra sustentable". ¿Cómo sería?

En las compras públicas vos hacés un llamado, caen las ofertas y ves entre calidad-precio. Generalmente se elige la de menos precio con buena calidad. Queremos crear un protocolo para que al elegir la oferta, también se considere el valor ambiental. Por ejemplo, cuando tengamos que cambiar algo de la flota, prioricemos la compra de autos o camiones híbridos. Primero empezamos por casa para empezar a dar el ejemplo.

La alcaldesa pretende impulsar la "compra sustentable" en las compras públicas del municipio

Otra parte del plan está dedicada al bienestar animal y la posibilidad de generar espacios caninos. ¿Qué piensan por ese lado?

Acá tenemos el Parque Batlle, Villa Biarritz, las demás plazas, y el municipio es una zona con muchísimos perros de mascotas. El primer paso va a ser crear la comisión de bienestar animal. Estoy muy interesada en realizar algún parque canino. Contamos con poco presupuesto para este año, probablemente hagamos algo con ellos en los próximos cuatro. Tengo ganas de hacer el municipio pet-friendly.

¿Cómo sería?

Por ejemplo incentivar a los comercios a que sean pet-friendly. Tengo una amiga que se fue de viaje hace años y, estando en Zara, apareció de la nada un labrador. Eso es una facilidad para la gente que sale con el perro. Capaz que va caminando, se le ocurre tomar un café y al estar con el perro no puede pasar.

¿Cómo está el presupuesto del municipio?

Es bastante acotado y cuando llegué tuve que ser bastante austera para que nos dé la plata. Es el municipio que más aporta, con un 40% y recibe casi un 2%. Tenemos todos los privilegios, pero es un municipio que demanda mucho, que es turístico y tiene que ser innovador. Es una de las grandes trancas para hacer cosas, para los vecinos y para la población flotante: tenemos los hospitales, gente del interior, las oficinas de Buceo y el World Trade Center. Capaz que están doce horas en el municipio B pero después pasan 13 en el CH.

¿Qué obras hay previstas?

Para el 2021 tenemos el reacondicionamiento de dos plazas: la López Lomba en Ponce y Rivera, y después la plaza Herrera Ramos en Ramón Anador. Las dos son una inversión de casi $6 millones con fondos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Tenemos ya firmados para este año trayectos accesibles, vamos a hacer 70 rampas y mejorar veredas. Hicimos una inversión de casi $3 millones. Y para el quinquenio estamos refaccionando un local del municipio en Ramón Anador y Navarra. Tenemos la idea de que sea una incubadora para emprendedores.

¿Cómo es la relación con la Intendencia de Montevideo?

Somos compañeros de trabajo. Si preciso algo levanto el teléfono. Con el que más he tenido relación es con Carlos Varela (director de Promoción Económica) por el tema ferias. Tenemos muchas ferias que se tienen que rotar cada cinco años, y con la pandemia se viene complicando. La idea es cumplir con los plazos, a nadie le gusta tener la feria enfrente. Fue el primer tema que pisé al llegar, y ya en poco tiempo vamos a tener noticias.

Antía encabeza uno de los tres municipios que el Partido Nacional ganó en Montevideo

Sos una de las tres alcaldesas nacionalistas en un departamento gobernado por el Frente Amplio. ¿Cómo ves al Partido Nacional en la capital?

Lo veo bien y me entusiasma. Ganamos el Municipio F, lo que me parece muy relevante. Se suma el factor Laura Raffo, que es una genia y quiere lo mejor para Montevideo. Está haciendo un gran trabajo desde la Departamental y con el Centro de Estudios Metropolitano, que con los años va a permitir saber cuáles son las necesidades.

Cuando termine el quinquenio, ¿qué municipio esperás haber logrado?

Quiero mirar para atrás y primero decir: 'Cumplimos'. Cuando Andrés iba a una plaza, los vecinos sabían que él le había puesto todas las ganas para que se pudiera remodelar. Ese sentimiento está muy salado. Si se puede lograr que al final de la gestión el vecino identifique que gracias al Municipio CH tiene tal cosa, sería la retribución del servicio público ideal.

Turismo LGBT y códigos QR

Antía contó que pretenden crear una comisión de diversidad para estudiar cómo potenciar a la comunidad LGBT y hacerla "sentir parte del municipio". "Hay muchas ciudades con plazas y calles ambientadas, está re salado hacer ese cambio cultural", afirmó. La alcaldesa pretende reunirse con el ministro de Turismo, Germán Cardoso, para analizar cómo incentivar el turismo de la comunidad LGBT una vez que se retomen los viajes desde el exterior.

Desde el Municipio también buscan instalar códigos QR en los sitios de interés para que los vecinos o turistas puedan acceder a la información en varios idiomas. También crearán un boletín mensual para difundir las actividades. "Va a ser digital", aclaró Antía, "hay que cuidar el medio ambiente".