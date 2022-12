Epígrafe: 15 libros destacados que dejó el 2022

Hace poco, en un resumen del año, justifiqué mi predilección por el armado de listas. Me gusta pasar raya, me gusta ordenar mis experiencias anuales y también me gusta leer listas ajenas. En algún punto, las listas y los resúmenes siguen siendo una buena forma de administrar y procesar todo lo que contribuyó a nuestra experiencia cultural de los últimos 12 meses. Me gusta mirar hacia atrás y ver esas huellas. Son parte de lo que soy.



A tres días del 2023, esta última entrega de Epígrafe propondrá quince lecturas que me atravesaron de alguna forma este año. Hay libros de afuera, de Uruguay, y de todos los tiempos y lugares.



Al final, además, una pequeña coda: la pila del verano. Preparo mis lecturas de vacaciones con mucho cuidado, tratando de alternar voces, procedencias y generaciones, y siento que esta vez lo hice bien. Ya te contaré qué tal me fue dentro de un mes. Capaz me equivoqué. Capaz que no.



Desde ya, estoy abierto a tus propias listas. ¿Cuáles fueron los libros que leíste en 2022 y que te fascinaron? ¿Cuáles tenés preparados para las semanas de calor que se nos vienen? ¿Te vas a la playa y tenés tu propia pila de libros pronta? Me podés contar a ebremermann@observador.com.uy



Estos son los míos: