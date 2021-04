Érica Rivas, sobre su salida de Casados con hijos: "Me echaron y me trataron de feminazi"

El programa televisivo argentino Casados con hijos iba a tener su gran regreso teatral en 2020, cuando los actores de la telenovela que cosechó éxitos en el Río de la Plata se reunieran sobre el escenario bajo la dirección de Guillermo Francella. La pandemia ocasionada por el coronavirus aplazó el estreno, que ya tenía localidades agotadas. En medio de todo se desató el escándalo: Érica Rivas fue desvinculada de la obra y no interpretaría el personaje de María Elena Fuseneco.

"Yo no me fui, yo quería hacer ese proyecto, a mí me echaron. Me sacaron de las fotos de promoción, de la marquesina del teatro que ya estaba lista. Y lo hicieron por Whatsapp a la vez que hacían público un mail privado", dice ahora Rivas a la periodista Marta Dillon de Página12.

Cuando se conoció el cambio en el elenco se hizo público un mail que Rivas envío a la producción de la obra, donde critica el tratamiento del personaje en la actualidad y señala que había chistes que contrastaban con sus ideas y su visión del mundo, así como con los cambios sociales que se han vivido en los últimos años. "Para serte sincera viniendo de ustedes esperaba algo más trabajado, más ingenioso, más ácido, pero está bueno ir viendo de qué se trata", escribió. La actriz considera que la divulgación del texto es parte de un "pacto de hombres", para instalar que ella fue quien abandonó el proyecto. "No me fui. ¡Me echaron! Intenté hasta último momento y me dijeron que no. Porque el personaje tiene una vigencia, con muchos errores, obvio, porque era otra época y porque me pasaron cosas", apuntó la actriz.

"Yo lo que pedía era que buscáramos opiniones, una asesoría. Porque a mí me decían: 'Vos no te preocupes por vos, María Elena va a estar bien'. Pero no era un problema para mí, era también ver el contexto de ese personaje. Ese mail lo mandé después de que me llegaran unos miniguiones para hacer avances por radio y la verdad es que no entiendo cómo a esta altura de la historia vamos a seguir riéndonos de los bigotes de una mujer. O más bien, te podrías reír pero ese no puede ser el remate del chiste porque ya no es gracioso, más bien podría ser gracioso que haya dinosaurios que se ríen de eso", dijo Rivas al medio argentino.

La actriz señaló que habló con el director, actores, productores y guionistas para buscar asesoramiento pero contó que la respuesta era la misma: "Que me quede tranquila que iba a ir un montón de gente que quería ver el mismo Casados con hijos". "Pero justamente, es una oportunidad y una responsabilidad para mí no cristalizar las cosas como si no hubiera cambiado el mundo. Yo quería estar, ocupar ese espacio, que esté mi personaje ahí, ver qué le pasaría ahora. Y me tuve que morfar un montón de cosas. Me tuve que morfar que me digan feminazi. Y yo soy la loca, histérica, la diva. Casados con hijos es interesante, es una bomba sobre la familia. Si vos ves la comedia original, es tremenda, es ácida. Ahora si lo que vas a decir es “la familia es lo primero”… y no, no es eso. Se quedaba en los bigotes de la mina".

Rivas, quien recientemente ganó un Premio Cóndor de plata por su papel en Los Sonámbulos, criticó la visión que tienen algunos medios argentinos sobre la profesión de los actores. "Desde la tele me decían: 'Sos actriz, si te dan para decir lo que sea vos tenés que decirlo'. ¡Y no! Hasta el trabajo mismo bastardeado. La loca era yo", comentó.

"Me comí que el director me dijera feminazi, que estaba demasiado alterada", contó Rivas a Página12 sobre un cruce que tuvo con Guillermo Francella. “Mirá, estás equivocado. Yo te aconsejo que no lo digas nunca más. Esta palabra no la digas nunca más”, le respondió.

"Me decían, bueno, no te preocupes que nos ponemos el pañuelo. Pero es mucho más que eso. Incluso en una de las reuniones que tuve les dije: 'A mí me parece bárbaro Casados con hijos porque es una crítica a la familia de verdad. Es una familia disfuncional, nadie quiere estar ahí. Es decir, la familia puede ser una mierda a veces'. Y me contestaron: '¿Sabés que no lo había pensado?' ¿Y de qué creían que se trataba?", dijo la actriz.

Rivas contó además que le aseguraron que María Elena, uno de los personajes más recordados de la serie televisiva, "era feminista". "¿Cómo sería María Elena ahora? ¿Cómo piensan que es? Una mujer que está con miles atrás, ya no es una loca sola. Entonces, ahí tiene que haber una pregunta. Antes era eso, la loca, la borracha, que tal vez era ese momento, aunque sea la sensación de estar solas y sentirse una bruja, vieja, loca, puteando contra el mundo. Pero ahora hay un montón de pibas jóvenes que te cambian el discurso y a la vez nos encontramos con las viejas en la calle, les agradecemos, las volvemos a estudiar. Ya no es lo mismo", sostuvo.

La actriz asegura que la echaron de la obra "por feminista". Me echaron por ser feminista que para ellos era ser hinchapelotas. De hecho me decían 'no seas pan amargo'. Porque era la hinchapelotas que les marcaba cosas", acotó.

Finalmente, tras meses de aplazo, la adaptación teatral del programa televisivo fue cancelada por la situación actual de la pandemia en Argentina, y ante la incertidumbre sobre lo que sucederá con el mundo del espectáculo en el futuro próximo.