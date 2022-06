"Es medio pelotudo": la opinión de Sergio Puglia sobre el gesto de Valverde

Un simple gesto desató una polémica que todavía se mantiene. El pasado sábado la selección uruguaya de fútbol se despidió del público local antes del Mundial de Catar, que comenzará el próximo noviembre, con un partido amistoso ante Panamá, pero el momento más comentado de la jornada fue después del partido. Durante el acto de entrega del pabellón nacional a la delegación por parte del presidente Luis Lacalle Pou, el jugador Federico Valverde se agachó para acomodarse las medias, y generó un intenso debate sobre si lo había hecho adrede o no.

Tanto el propio futbolista como su esposa Mina Bonino negaron que el gesto haya sido premeditado. "¿En serio pueden creer que me voy a exponer de esa manera? Estaba moviendo las piernas y me acomodé las medias. Yo juego al fútbol. No interpreten cosas que son ajenas a mi", escribió el futbolista del Real Madrid en su cuenta de Twitter.

En serio pueden creer que me voy a exponer de esa manera? Estaba moviendo las piernas y me acomodé las medias. Yo juego al fútbol. No interpreten cosas que son ajenas a mi — Fede Valverde (@fedeevalverde) June 12, 2022

Bonino, en tanto, escribió en esa misma plataforma "Si lo conocieran sabrían que no tuvo intención alguna porque jamás supo, se interesó y siquiera tuvo voz y voto en el país donde nació, porque se fue hace más de seis años. Ahora el respeto lo pido yo porque están ensuciando y hablando mal de alguien que ama su país y les puedo asegurar que deja todo por y para jugar con su selección. El fútbol no es política, y ellos no son títeres".

Pero hay otras voces que se sumaron a la discusión. En el último programa de Polémica en el Bar, Sergio Puglia habló sobre el incidente en cuestión, y si bien también consideró que no tuvo intención en generar ningún tipo de problema, no se guardó nada para hablar sobre Valverde. "Te diré que es medio pelotudo", dijo el cocinero.

"Estaba en tercera fila, no podés decir que se te caen las medias porque no se ven, se te ve del cuello para arriba. Esto es un acto protocolar que se hace cada vez que la selección cumple con esto. El chico no sé sé si lo votó o no, si le gusta o no le gusta, pero generó y le dio pasto a las bestias de los dos lados", continuó.

"Es medio boludo, que querés que te diga", siguió Puglia. "No podés ser tan inocente. Yo le creo que fue la inocencia, pero generó un hecho para que lo tomen los demás", complementó, aunque tanto él como el resto del panel concordaron en que no hubo una intención política en su gesto, y que ver mensajes partidarios en su movimiento es erróneo.