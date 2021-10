Carlos Rydström, director general de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), en la entrevista que concedió a El Observador sobre lo logrado en estos primeros meses de su gestión afirmó: "Me enorgullezco, porque se han logrado cosas que nos permiten decir que no se nota la tormenta por la que hemos pasado".

¿Si tuviese que hacer hoy un balance sobre lo que se ha logrado en la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR), ¿qué diría?

Empecé en Descentralización y en octubre del año pasado tuve el honor de asumir en Desarrollo Rural. Son las direcciones que trabajan directamente cuando hay sequías y tuvimos que trabajar en dos emergencias agropecuarias, decretadas el año pasado y con la pandemia como marco, el 9 de marzo y el 9 de diciembre. Y se pudieron dar las asistencias que correspondían. En Desarrollo Rural existía una enorme expectativa sobre varios proyectos patrocinados por la administración anterior, que eran complicados de agarrar. Pudimos encaminar el Más Agua y darle cierre de manera ordenada, a pesar de los recursos insuficientes para cumplir con la expectativa generada, que ameritaba un endeudamiento aún mayor al proyectado y que este gobierno no iba a asumir, ya que se comprometió a mejorar las cuentas públicas, a darle rentabilidad a la producción por medio de la competitividad, desde un Estado más prolijo y menos pesado, que se endeudara menos. Además, la pandemia incidió en la reasignación de recursos. Pese a que las circunstancias no fueron las ideales, se avanzó hacia el nuevo modelo que queremos. Me gusta poner como ejemplo la comparación de pasar del presupuesto del Manchester City al de Montevideo City Torque, realidades muy diferentes, pero con la misma camiseta y las mismas ganas. Esta administración trabaja por la producción familiar y la ruralidad toda.

¿Cómo es ese nuevo modelo?

Desarrollo Rural en un país con tanta institucionalidad pública en la agropecuaria es fundamental. Somos los que sabemos un poquito de todo y todo de nada, pero logramos un alcance con el usuario final de la política que es fundamental. Tenemos tres ideas fuerza: cómo nos manejamos con el resto de la institucionalidad y para eso es fundamental el Sistema Nacional de Innovación y Desarrollo Rural (Snider), para pasar de grandes llamados nacionales a intervenciones en territorio específicas; la importancia de la incorporación en cadenas de valor para el pequeño productor, para la producción familiar, para las mujeres y los jóvenes; y el otro pilar es el financiamiento rural, su adecuación y alcance. Sobre esos pilares buscamos contribuir a que sea mejor la intervención directa del Estado y mejorar en dos cuestiones estructurales muy importantes para poder favorecer al pequeño productor: la inserción en las cadenas y el financiamiento. Todo eso hay que hacerlo con una perspectiva transversal que incorpora al desarrollo rural en su sentido más amplio, el humano, con perspectiva de género, de jóvenes, de trabajador rural y el fomento de los principios agroecológicos en la producción.

¿Qué destacaría de lo que se ha podido lograr en estos meses?

Estamos contentos con poder adaptar a la realidad de la pandemia las mesas de desarrollo rural y otros espacios de intercambio, públicos y privados, que son ámbitos importantes para el fomento del desarrollo. Particularmente, tenemos el proyecto Más Agua, estamos con el proyecto Más Valor para la inserción de los pequeños productores en las cadenas, ejecutamos proyectos de fortalecimiento institucional, también otros específicos como Camino Mujer, otro para la juventud que llamamos La Bujía, y hay otros en preparación. También hemos innovado en intervenciones territoriales específicas, una nueva estrategia de cómo abordar un territorio, buscando una mayor integralidad horizontal con los actores presentes y vertical con el fin hacia el que se va, por ejemplo con el control biológico de la garrapata.

¿Cómo se ha desarrollado eso?

Se hizo en dos territorios elegidos por razones productivas y sociológicas, Guichón y Fraile Muerto. Estamos poniendo a prueba ese tipo de intervención. Básicamente tiene como locomotora una cuestión productiva que es de preocupación general, por el problema que significa la garrapata, pero entendemos que es una política sanitaria pero también de desarrollo, porque implica la incorporación de otra lógica a la hora de combatir a la garrapata, y vinculado a todo eso todo lo que hace a la promoción de la participación de las mujeres y de los jóvenes. Hay lógicos aliados que son el Plan Agropecuario o los Servicios Ganaderos del MGAP, pero también al programa agrario de la UTU, un socio que en el territorio nos permite un efecto muy importante.

¿Se le está llegando con cada una de las políticas al productor más distante de la urbanidad?

El esfuerzo es constante. Desde el Estado vemos a quienes se acercan, pero siempre queda por fuera gente que no llega a esos registros, a esas instancias. Es algo para fortalecerlo, por ejemplo en las mesas de desarrollo rural, donde tratamos de incorporar a todo tipo de organizaciones, de todo tamaño, para que estén todas las voces posibles. Igual hay camino por recorrer y la clave es la descentralización. Tratamos de incorporar con más fuerza a la descentralización en la toma de decisiones, no meramente la desconcentración, y que además esté condicionada por datos objetivos. Las políticas que se elaboren deben ir de la mano de lo que pretende el productor rural, pero no cobrando al grito, sino que haya una lógica.

¿Qué otro emprendimiento le gustaría destacar?

Me parece importante lo que se genera con Mevir. Se hizo un plan piloto de pequeñas grandes obras y ahora estamos generando un fondo, desde ese pilar que señalé que es el financiamiento, para que donde trabaje Mevir solucionando el tema habitacional se puedan hacer además obras productivas que el pequeño productor necesita, como una sala de ordeñe, una fuente de agua o incluso un alambrado. Esta administración tiene menor contenido de subsidio directo al productor, es una realidad, es lo que nos permite el financiamiento disponible, pero buscaremos de algún modo avanzar en eso.