Estos Teros se van a hacer historia al Mundial con la solidez como bandera

No era una noche fácil para jugar para muchos. La despedida de la gente antes del Mundial, la posibilidad para muchos de ser el último partido defendiendo a Los Teros en el Charrúa, el temor inconsciente a lesionarse a nada del torneo...Pero sobre todo, el anuncio de la lista para el Mundial, en las próximas horas hacía que el último partido de preparación a la Copa del Mundo fuera incómodo. Eso se vio durante muchos momentos, sobre todo en el primer tiempo. Pero al mismo tiempo habla mucho del estado de forma, anímico y juego de este equipo que, en una noche en la que anduvo al 75% u 80% de su nivel, haya vencido con mucha autoridad 33-13 a un rival siempre duro como Argentina XV, aunque esta noche llegara con un equipo muy joven.

Estos Teros están fuertes. Y lo mostraron cuando en cada penal cerca de 22 apostaron al line, y con el maul no encontraron prácticamente resistencia del rival, para llegar a dos tries de Germán Kessler, el primero al minuto y el segundo a los 16. Fue de lo poco sólido de Uruguay en el arranque. Porque la indisciplina fue grande: la de los dos, que acumularon siete penales cada uno en el primer tiempo. Sobre todo por no jugar de pie el ruck, algo en lo que el juez irlandés Frank Murphy fue particularmente riguroso en situaciones que generalmente no se cobraban pero que vienen en una tendencia de revisión.

Argentina presionó siempre muy arriba, muchas veces en penal (que Murphy también cobró). Y un poco por eso, y otro poco porque el equipo no se terminó de soltar en el primer tiempo, en el juego por afuera faltó la magia que en los últimos tiempos le vimos a este equipo. Apenas un quiebre de Etcheverry, y una jugada con varios offloads que terminó en penal por no jugar de pie, aportaron algo de magia. Porque además el line tuvo tres pelotas perdidas (una por pelota parcial, dos por knock on) que le sacaron más oportunidades de pelotas de calidad a los tres cuartos. Así, el primer tiempo terminó con un tibio 12-6, merced también a que Argentina casi no inquietó a Los Teros en defensa en toda la noche.

En el segundo tiempo Uruguay corrigió la presentación de los apoyos en el ruck, liberó un poco más rápido -sólido partido de Ormaechea- y se animó a buscar alguna espalda, algún pase plano. También logró ganar más duelos, porque físicamente empezó a ganar la pulseada. Y con el dominio en el scrum y el maul, prácticamente se estacionó en campo rival. Llegó a un try de pick and go de Manuel Ardao a los 54 para el 19-6, luego de un scrum que que derivó en una gran corrida de Diana de 20 metros con pelota, en los que se sacó a 4 tackles de encima, y una sucesión de pick and go en la que Los Teros fueron siempre para delante, incluido un penal en el que decidieron jugar.

En la pelota siguiente se perdió la salida (punto flojo de la noche, con tres pelotas perdidas), pero apareció la defensa, otro de los puntos altos, para hacer retroceder al rival media cancha y terminar en un penal por pesca de Piussi, que cada vez avanza más como jugador, apadrinado por los pilares más veteranos. Y enseguida el cuarto try para el 26-6, nacido de un line, otro maul dominante, pelota afuera, pases en el contacto y una potente entrada vertical de Bianchi rompiendo dos tackles.

En el final pudo haber sido algún try más, porque un par de pelotas terminaron en held up en el ingoal, o por algún error de manejo en la zona de definición. Argentina XV respondió con la única jugada donde pudo mezclar dominio del contacto y pases rápidos para llegar al try del 13-26, que en la última se estiró a 33-13 con un lindo try de Felipe Berchesi.

No queda mucho más. El lunes el anuncio de la lista, con una tarea difícil para los entrenadores por la paridad mostrada. Vendrá una semana de desenchufe con deberes domiciliarios para jugadores, que se refugiarán en sus familias para obtener el último impulso antes de volar a Francia.

El trabajo está, y de sobra. De acá, solo resta esperar que el equipo siga subiendo, en pos del objetivo claro que se plantearon para Francia 2023: hacer historia.

URUGUAY 33-ARGENTINA XV 13

URUGUAY: 1) Mateo Sanguinetti, 2) German Kessler, 3) Ignacio Peculo; 4) Diego Magno, 5) Manuel Leindekar; 6) Manuel Ardao, 7) Santiago Civetta, 8) Manuel Diana; 9) Agustín Ormaechea, 10) Felipe Etcheverry; 11) Nicolás Freitas, 12) Juan Manuel Alonso, 13) Tomás Inciarte, 14) Gastón Mieres; 15 Baltazar Amaya

Suplentes: 16) Guillermo Pujadas, 17) Matías Benítez, 18) Reinaldo Piussi, 19) Lucas Bianchi, 20) Eric Dosantos, 21) Santiago Álvarez, 22) Felipe Berchesi, 23) Mateo Viñals

ARGENTINA XV: 1) Santiago Pulella, 2) Boris Wenger, 3) Javier Corvalán; 4) Federico Lavanini, 5) Lautaro Simes; 6) Efraín Elías, 7) Manuel Bernstein, 8) Rodrigo Fernández Criado; 9) Rafael Iriarte, 10) Joaquín de la Vega Mendía (c); 11) Lautaro Cipriani, 12) Luciano González Rizzoni, 13) Juan Pablo Castro, 14) Mateo Soler; 15 Julián Hernández

Suplentes: 16) Ramiro Gurovich, 17) Matías Medrano, 18) Renzo Zanella, 19) Lorenzo Colidio, 20) Eliseo Fourcade, 21) Eliseo Chiavassa, 22) Benjamín Grondona, 23) Ignacio Inchauspe, 24) Iñaki Delguy, 25) Benjamín Elizalde, 26) Javier Coronel