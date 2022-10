"Estudien, crezcan": la inspiradora charla de Gigliotti a alumnos de la UTU de Los Céspedes:

El delantero argentino de Nacional, Emmanuel Gigliotti, le dio una charla a alumnos de la UTU que está instalada en la Ciudad Deportiva Los Céspedes, en el marco del programa educativo que lleva adelante la Fundación Nacional.

Antes del partido ante Defensor Sporting del pasado domingo, el atacante y los jugadores Sergio Rochet, Alfonso Trezza y Mathías Laborda concurrieron a la UTU junto al presidente del club, José Fuentes, para ver cómo trabajaban.

En uno de los salones y sentado en un pupitre como un estudiante, Gigliotti, quien días atrás renovó contrato con Nacional y dijo que quería aportarle al club en el plano social, además de lo deportivo, les habló a los alumnos sobre la importancia de la educación a la par de la práctica del fútbol.

“Porque no todo ustedes van a llegar”, comienza el argentino en un video de la actividad publicado en Nacional TV y que fue viralizado por hinchas tricolores que lo compartieron en las redes sociales.

“Ojalá que lleguen los tres, ¿no? Pero hay un montón de chicos que están entrenando y no llegan. Entonces hay que salir preparado en la vida también”, agregó Gigliotti.

“Y los que tienen la suerte de llegar a jugar al fútbol, también tienen que estar preparados. Porque hoy el fútbol requiere mucha más capacidad, para pensar, para resolver una jugada. Para tener trato con los dirigentes (dijo, señalando a Fuentes), con los representantes, con un montón de gente que hay alrededor del fútbol”, señaló.

Para el delantero es “fundamental” que los juveniles estudien.

“Tenemos que prepararnos siempre y los que no están jugando también. Porque, capaz que me equivoco, pero afuera no son todos gente buena”, señaló. “Y tenemos que estar atentos, y la mejor manera de afrontar esas cosas es estudiando, aprendiendo”.

El delantero luego felicitó a los jóvenes estudiantes.

“Prepárense, aprovechen que tiene la posibilidad de tener gente que tienen educadores y profesores que los quieren enseñar. Porque no siempre pasa que tiene ganas de ayudarnos. Aprovéchenlo y valoren lo que tienen, estudien, crezcan, que después afuera la cosa no es tan fácil y tienen que estar preparados”, expresó.

La Fundación Nacional lleva adelante el programa de Formación Profesional Básica (FPB), en convenio con la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU) en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Los Céspedes.

Se trata del primer centro educativo es el primero que funciona dentro de un complejo deportivo profesional de Primera División en el país, donde actualmente 50 jóvenes de barrios aledaños reciben 30 horas semanales de capacitación y formación en Deporte y Recreación, además de estudiar otras materias curriculares y practicar deporte en contacto directo con la institución.

El objetivo es llegar a 75 estudiantes.

Para recaudar fondos para ese programa, la Fundación Nacional realizará el 27 de octubre una “Gala Gigante” en la que participarán futbolistas del club y habrá sorpresas y subastas.