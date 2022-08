Exasesor de Cardoso aprobó compra en publicidad pese a no tener potestades para hacerlo

Daniel Reta, exasesor del exministro de Turismo Germán Cardoso, aprobó en junio de 2021 la renovación de una pauta publicitaria de la cartera con la empresa Netcom a pesar de que no tenía potestades para hacerlo porque no era ordenador de gasto.

En la audiencia en la que Germán Cardoso declaró ante Fiscalía, el fiscal del caso, Gilberto Rodríguez, señaló cierta "ligereza" de Reta en el "despacho de expedientes". "En la manera de trabajar del doctor Reta, si bien no está cuestionado el tema de la buena fe que pudiera tener en solucionar y sacar todo el trabajo, ha demostrado una cierta ligereza en el despacho de expedientes, porque él mismo manifestó casi como un desconocimiento en la materia de lo que estaba haciendo", dijo el fiscal.

En declaraciones a Fiscalía, Cardoso afirmó que “la conformación de facturas por parte de Reta no implicó ninguna decisión de adjudicación ni de comprar ningún servicio de manera directa”, ya que él no podía realizar esas transacciones. No obstante, al ser cuestionado por el fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 3er turno, Gilberto Rodríguez, se conoció que el exasesor autorizó la renovación trimestral de una compra de cartelería pública de Netcom.

Esto lo aseguró Gonzalo Praderio, director ejecutivo de Wavemaker (agencia de publicidad del ministerio que es subsidiaria de Young & Rubicam — encargada del plan de marketing del ministerio—), en declaraciones a Fiscalía en julio. Él reprodujo un audio en donde Reta aprobó la compra: “Sí, sí, por supuesto. Extendamos todos los espacios, ponemos todo, y hagamos todo justo ahora como decís vos. Que entre todo, perfecto”.

Así, cuando la fiscal adjunta Gabriela Gómez inquirió al exministro sobre si él había autorizado a Reta, Cardoso aseguró que no lo recordaba.

Esta compra de Netcom fue uno de los expedientes que generó el cortocircuito con el entonces director de Turismo, Martín Pérez Banchero, ya que se rehusó a firmar el documento para que avanzara.

Reclamo de la empresa

Tal como informó El Observador a mediados de octubre de 2021, la compra directa por excepción de espacios publicitarios en la vía pública por US$ 500 mil a la empresa Netcom (Satenil SA) generó inconvenientes en los últimos meses porque la empresa reclama el pago. Sin embargo, no existe ningún expediente ni resolución del ministerio que avale la compra.

El expediente, iniciado el 2 de julio de 2021, llamó especialmente la atención de los legisladores del Frente Amplio en la Comisión Investigadora por carecer –al menos en los papeles enviados– de cualquier tipo de resolución ministerial que ordene la compra, un elemento indispensable para iniciar cualquier proceso de este tipo.

"No hay ninguna resolución que indique u ordene la compra", dijo a El Observador el diputado Gustavo Olmos. Y al no haber resolución, tampoco existe la intervención correspondiente del Tribunal de Cuentas o del Ministerio de Economía y Finanzas.

Esta compra a Netcom, además, tampoco está registrada en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), una herramienta que permite realizar un seguimiento de la ejecución de los recursos públicos. Así, la adquisición no quedó registrada ni tampoco reservado el monto que, supuestamente, el ministerio debía pagar por el servicio. Sin embargo, apuntó Olmos, "de la nada" aparecen una serie de facturas de Netcom en la que pretende hacerse con el cobro de este y otros servicios.

En el expediente figura que el 26 de agosto, la empresa envió un mail al ministerio con un detalle de las facturas pendientes, que databan desde mayo hasta agosto y totalizaban $ 18.938.859.

Al final del expediente aparece una intervención del actual director nacional de Turismo, Roque Baudean, el 4 de octubre pasado, que "no avaló" el documento. Acto seguido, en el mismo día, el ministro Viera intervino y dio la orden de remitir el asunto a los Servicios Jurídicos y Notariales a los efectos de determinar sobre la pertinencia del pago de las facturas reclamadas.

En declaraciones efectuadas a fines de agosto de 2021 a Búsqueda, Pérez Banchero había señalado que esa oferta de Netcom por US$ 500 mil había significado el punto final a su relación con el ministro. Según su testimonio, Cardoso dijo que si no firmaba la compra lo cesaría del cargo. “Fue el expediente en el que el ministro me pide que lo firme o me echaba”, explicó.